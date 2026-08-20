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¿Si tengo plan en mi teléfono debo realizar registro de mi línea?

El primer plazo para registrar las línea se ha cumplido el pasado 15 de agosto

Primer plano de una mujer latina de 50 años con cabello gris y rizado, concentrada mientras sostiene y mira un teléfono móvil oscuro con ambas manos.
El registro de líneas de celulares en México es un requisito obligatorio para todos los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El registro de líneas de celulares en México es un requisito obligatorio para todos los usuarios, tanto de planes pospago como de prepago.

Las autoridades establecen esta medida con el objetivo de combatir delitos relacionados con el uso de teléfonos móviles, como la extorsión y el fraude.

Las compañías telefónicas solicitan la identificación oficial de cada usuario al momento de activar una línea, y advierten que el incumplimiento con el registro puede derivar en la suspensión o cancelación del servicio.

Debido a que la primera fecha limite para registrar las línea se ha cumplido el pasado 15 de agosto, algunas líneas ya han sido suspendidas.

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Sin embargo, muchos aún tienen dudas sobre quiénes son los que deben realizar el registro, sobre todo en el caso de los que tienen planes de prepago

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
El registro de líneas de celulares en México es un requisito obligatorio para todos los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Si tengo plan en mi teléfono debo realizar registro de mi línea?

Sí, aunque tengas un plan en tu teléfono (pospago o prepago), la línea debe estar registrada a tu nombre con tus datos personales ante tu compañía telefónica.

Esto es un requisito establecido por las autoridades mexicanas para todas las líneas móviles, sin importar si son de plan o de recarga.

El registro ayuda a identificar al usuario de cada línea y es parte de las medidas para combatir delitos como extorsión y fraude telefónico.

Sin embargo, es importante mencionar que usualmente, cuando contratas un plan, el registro lo realiza la compañía en el momento de la contratación, ya que te solicitan identificación oficial y comprobante de domicilio, por lo que es muy probable que sí tienes un plan tu número de celular ya se encuentre registrado.

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Si tienes dudas sobre si tu línea ya está registrada correctamente, puedes comunicarte con el servicio al cliente de tu operador o revisar en su sitio web.

Si tu línea no está registrada, podrían suspender el servicio hasta que realices el trámite.

Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
El registro de líneas de celulares en México es un requisito obligatorio para todos los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar mi línea si fue cancelada por no registrarla antes del plazo

Si tu línea fue cancelada por no registrarla antes del plazo, ya no podrás recuperarla con el mismo número, ya que las compañías telefónicas en México suelen reasignar esos números tras un periodo de tiempo. Sin embargo, puedes obtener una nueva línea y asegurarte de registrarla correctamente. El proceso general es el siguiente:

1. Acude a un centro de atención de tu compañía telefónica: Debes presentarte en un centro de atención a clientes de tu operador (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) para solicitar una nueva línea. Lleva contigo una identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte) y, en algunos casos, comprobante de domicilio.

2. Solicita una nueva línea: El personal te proporcionará una nueva tarjeta SIM y te pedirá tus datos personales para el registro. Si deseas conservar tu número anterior y este sigue disponible, puedes preguntar por la posibilidad de recuperarlo, aunque normalmente no es posible si ya fue cancelado por falta de registro.

3. Realiza el registro de inmediato: El registro de la nueva línea se hace en el momento, con tus datos personales y biométricos si así lo solicita la compañía.

4. Conserva el comprobante: Pide un comprobante de registro de tu línea y guarda los datos de activación.

5. Mantente atento a futuras disposiciones: Las reglas pueden cambiar y las autoridades pueden solicitar nuevos requisitos para el registro.

Joven de camisa vaquera azul y camiseta blanca sostiene un teléfono celular que muestra una conversación de chat, sentado en un entorno exterior.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas compañías permiten activar y registrar la línea desde su sitio web o aplicación, pero el trámite en persona es el más común si la línea fue cancelada.

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