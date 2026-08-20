El senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, denunció ante la ONU al gobierno de Claudia Sheinbaum en Nueva York, por censura y persecución política. (Crédito: Alito Moreno)

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La tarde de este 20 de agosto de 2026, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, dio a conocer que presentó una denuncia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por censura y persecución política a los opositores en México.

Horas después de que el dirigente diera a conocer la acción legal emprendida, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y descartó entrar en lo que llamó “litigios de micrófono”.

La bancada morenista dejó constancia de que no validará “agendas personales diseñadas para generar tráfico digital”, en referencia directa a las declaraciones de Moreno Cárdenas.

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Alito lleva a México ante la ONU

Senadores de Morena cierran filas con Sheinbaum en medio de denuncia de Alito Moreno ante la ONU. (Foto: Alito Moreno/Morena)

Ante el secretario general de la ONU, António Guterres, Moreno Cárdenas expuso una serie de acusaciones contra la administración federal. Señaló que el gobierno publica listas de críticos, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que considera “incómodos” por ejercer su libertad de expresión.

El senador priista enumeró las violaciones que documentó en su denuncia:

Incumplimiento de compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Palermo.

Censura y persecución política a opositores , así como intentos por controlar qué información reciben los mexicanos.

Obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas.

Crisis de desaparición forzada de personas .

Colusión de autoridades de Morena con cárteles del crimen organizado.

Captura de órganos electorale s, en particular del Instituto Nacional Electoral ( INE ).

Destrucción del sistema democrático y judicial del Estado mexicano.

A su estilo, Moreno Cárdenas aseguró que el PRI dará batalla “dentro y fuera de México”, ante las instancias que el también senador del tricolor considere necesarias, finalizó su mensaje reiterando que “no vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país, aunque eso moleste, incomode o haga enfurecer al régimen”.

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“Hechos y resultados”, dice Morena

Alito Moreno denunció a consejeros del INE por resolución que obliga al PRI y al dirigente a borrar publicaciones. (Foto: @alitomorenoc)

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado emitió un comunicado en el que expresó “respaldo total y decidido” a Sheinbaum frente a los ataques que, según el texto, buscan “notoriedad a costa del conflicto y el sensacionalismo”. La bancada acusó a sus críticos de anteponer “el espectáculo político al debate sustantivo”.

El bloque oficialista presentó tres ejes de gestión como contrapeso a las acusaciones: reducción de delitos de alto impacto y avances en la estrategia de pacificación nacional; consolidación y ampliación de la política social para garantizar derechos a millones de familias; e indicadores macroeconómicos sólidos con atracción de inversión y fortalecimiento del mercado interno.

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PRI vuelve a presentar denuncia ante los reflectores internacionales

Alito Moreno vuelve a aplicar la estrategia legal por la que ha sido señalado por Morena como “traidor a la patria”, por varias semanas se ha mantenido al centro del debate por la denuncia interpuesta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos tras el fallo del INE en su contra, quien lo exhortó a borrar publicaciones donde llama a Morena “narcopartido”.

Moreno Cárdenas enmarcó la acción de hoy ante la ONU como parte de una ofensiva que continuará “ante todas las instancias que sean necesarias”.

La bancada morenista, por su parte, cerró su comunicado con un llamado a “concentrar el debate público en el contraste de ideas, propuestas e indicadores que eleven la calidad de la vida democrática”.

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