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¿Puedo seguir usando redes sociales si no registro mi línea telefónica? Esto pasa si cancelan tu número

Muchas personas abrieron cuentas usando los datos de su celular

Lo que ocurre a tus redes sociales cuando ya no tienes línea . REUTERS/Hollie Adams/Ilustración
Lo que ocurre a tus redes sociales cuando ya no tienes línea . REUTERS/Hollie Adams/Ilustración
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Perder el servicio de telefonía por no completar el registro obligatorio de línea no cancela de forma automática ninguna cuenta de red social. Las plataformas no reciben aviso de la suspensión ni eliminan perfiles por esa razón. El problema aparece cuando intentas hacer algo que requiere verificación por SMS o llamada: ahí el número suspendido se convierte en un obstáculo real.

WhatsApp, Telegram, Instagram, X y la mayoría de las plataformas de mensajería y redes sociales usan el número telefónico como método de autenticación de dos factores. Si la línea está suspendida, los códigos de verificación que esas aplicaciones envían por mensaje de texto no llegan. Eso no afecta el uso cotidiano en un dispositivo ya registrado, pero sí bloquea cualquier proceso que dependa de confirmar identidad: cambiar de celular, recuperar una contraseña, instalar la app en un equipo nuevo o desbloquear una cuenta.

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La app funciona, la verificación no

Un teléfono celular moderno enciende su pantalla con una alerta de registro de línea, sobre un calendario, una identificación oficial y un bolígrafo en una mesa.
La app seguirá sirviendo con WiFi (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un teléfono en el que ya tienes sesión activa, la mayoría de las redes sociales siguen operando con normalidad mientras haya conexión WiFi. El problema no es el uso diario: es la recuperación de acceso.

Si cierras sesión, olvidas tu contraseña o cambias de dispositivo, la plataforma enviará un código al número registrado. Con la línea suspendida, ese código no llega. El resultado es que puedes quedar fuera de tu propia cuenta sin posibilidad de entrar de nuevo hasta que reactives el servicio.

WhatsApp es el caso más delicado

La Guardia Nacional presenta una guía oficial para quienes han sido víctimas del robo de tu Whats App
Lo que sucede con Whats tras la cancelación de tu línea telefónica.

WhatsApp vincula la cuenta directamente al número telefónico, no a un correo electrónico. Si instalas la app en un teléfono nuevo o cierras sesión, el proceso de activación exige recibir un código por SMS o llamada. Sin línea activa, eso no es posible.

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La aplicación ofrece una alternativa parcial: el código por llamada de voz. Pero si la línea está suspendida, tampoco las llamadas entrantes funcionan. La única salida en ese escenario es reactivar la línea primero.

Banca móvil, el riesgo más inmediato

Un teléfono móvil, una tableta y varias tarjetas de crédito sobre un escritorio de madera clara. Las pantallas del teléfono y la tableta muestran una aplicación bancaria.
La Banca en Línea puede estar en riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones bancarias presentan un problema similar pero con consecuencias más directas. BBVA, por ejemplo, permite continuar usando su app en dispositivos previamente registrados mediante WiFi. Sin embargo, cualquier operación que requiera validación adicional —como registrar un nuevo dispositivo, recuperar contraseña o autorizar transferencias desde un equipo diferente— puede depender de un código enviado al número suspendido.

La cuenta bancaria no desaparece ni el dinero se pierde, pero ciertas operaciones quedan bloqueadas mientras la línea permanezca inactiva.

Cuánto tiempo tienes antes de perder el número para siempre

Infografía informativa con calendario de fechas límite para el registro de líneas telefónicas por último dígito. Muestra teléfonos celulares, un reloj, y referencias a CRT México.
Infografía de la CRT muestra las fechas límite para el registro de líneas telefónicas según el último dígito del número, para evitar su cancelación en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión por falta de registro es temporal y reversible. Completar la vinculación en el portal registratulinea.crt.gob.mx —accesible incluso con la línea suspendida— restablece el servicio de forma inmediata.

Lo que no es reversible es la cancelación definitiva del número, que ocurre si la línea permanece inactiva demasiado tiempo. Los plazos varían por operador: Telcel maneja un ciclo de cerca de 370 días antes de liberar el número; AT&T y Movistar otorgan hasta 365 días; Bait y los operadores móviles virtuales tienen los plazos más cortos, con un máximo de 150 días en total.

Qué pasa si el número se reasigna

Una vez que el número sale del sistema del operador y regresa al padrón nacional de numeración, puede ser asignado a otra persona. Ese nuevo usuario podría recibir los códigos de verificación que las plataformas envíen al número anterior. Eso representa un riesgo de seguridad real para cualquier cuenta que siga asociada a ese número: redes sociales, correo electrónico, aplicaciones bancarias y billeteras digitales.

El calendario de la CRT establece fechas límite según el último dígito del número, con plazos que corren del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2026. Las líneas de pospago quedan exentas del trámite adicional porque la vinculación ocurre desde la contratación del plan.

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