Cuenta regresiva de 72 horas: qué pasa si no vinculas tu línea a tiempo

El texto con el aviso de desconexión y un vínculo a la Plataforma de Gestión de Proveedor de Servicio de Telefonía Móvil aplica cuando vence el plazo para registrar el número con CURP e identificación vigente

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Miles de usuarios de Telcel han recibido en los últimos días un mensaje de texto con un tono de urgencia: “La fecha límite para vincular tu línea ha vencido y será suspendida en las próximas 72 horas.” El aviso incluye un enlace para completar el trámite y, según el propio mensaje, incluso si la línea llega a suspenderse, el usuario podrá usarla temporalmente para realizar la vinculación y reactivarla. La buena noticia es que, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), este texto forma parte de un procedimiento oficial. La mala noticia es que su formato es prácticamente idéntico al que usan las campañas de smishing (phishing por SMS), lo que ha encendido las alertas entre especialistas en ciberseguridad.

¿Qué es la vinculación obligatoria de líneas telefónicas?

Desde el 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México —clientes de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Unefon, entre otros— deben vincular su número a su identidad mediante CURP e identificación oficial vigente, como la credencial del INE o el pasaporte. El objetivo declarado por la CRT es eliminar el anonimato en las líneas telefónicas para reducir delitos como el fraude y la extorsión telefónica.

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Ante el bajo nivel de cumplimiento, la Comisión modificó sus lineamientos y otorgó una prórroga de 184 días, además de establecer un calendario escalonado según el último dígito del número telefónico. Por ejemplo, las líneas terminadas en 0 y 1 debían completar el registro a mediados de agosto.

El mensaje de las “72 horas”: así es el protocolo oficial

Cuando un usuario no ha vinculado su línea al vencer su fecha límite, los operadores están obligados —según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación— a enviar un último aviso con exactamente ese texto: la advertencia de suspensión en 72 horas junto con un enlace hacia la Plataforma de Gestión de Proveedor de Servicio de Telefonía Móvil. Si el trámite se completa dentro de ese plazo, el usuario evita la desconexión de llamadas, SMS y datos móviles.

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Es decir: si tu línea aún no está registrada, es probable que el mensaje sea legítimo.

Claudia Sheinbaum Presidenta de México, habla en conferencia de prensa sobre el registro de chips telefónicos. Un banner al fondo indica "Conferencia del Pueblo" y "Ciudad". En un recuadro inferior, se presenta a un intérprete de lenguaje de señas, alternando entre un hombre y una mujer. La funcionaria expone que el registro tiene como objetivo disminuir fraudes y extorsiones, asociando números telefónicos con sus usuarios. Esta iniciativa se presenta como una estrategia antiextorsión implementada también en otras naciones.

Por qué el mensaje también puede ser una trampa

El problema, señalan especialistas en ciberseguridad, es que el gobierno terminó redactando un manual casi perfecto para el fraude digital. Un SMS inesperado, un enlace, sentido de urgencia y la amenaza de perder un servicio son las características clásicas de una campaña de smishing —y ahora esos mismos elementos son parte de un protocolo institucional.

Basta con que un estafador copie el formato oficial y modifique ligeramente el dominio del enlace para crear una versión falsa casi indistinguible del mensaje real. De hecho, ya se han documentado llamadas y mensajes fraudulentos que se hacen pasar por operadoras telefónicas para solicitar datos personales bajo el mismo pretexto de la vinculación obligatoria.

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Cómo protegerte: recomendaciones antes de dar clic

Ante la dificultad de distinguir un SMS legítimo de uno falso a simple vista, las recomendaciones de especialistas y de las propias autoridades incluyen:

No ingresar a enlaces recibidos por otros medios (WhatsApp, redes sociales, llamadas) que no sean el SMS oficial de tu operador.

Verificar directamente en el portal oficial de tu compañía o en la plataforma de la CRT si tu línea ya está registrada, en lugar de usar el enlace del mensaje.

Nunca compartir contraseñas, códigos de verificación bancarios o datos de tarjetas durante el proceso; el trámite de vinculación solo solicita identificación oficial y una selfie.

Desconfiar de faltas de ortografía o URLs extrañas , señales comunes —aunque no siempre presentes— en los mensajes fraudulentos.

Reportar cualquier mensaje sospechoso a tu operador y evitar reenviarlo a otros contactos sin verificarlo antes.

La medida alcanza a clientes de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Unefon, y busca reducir fraudes y extorsiones al eliminar el anonimato en la telefonía móvil, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

¿Qué pasa si ya se suspendió mi línea?

Según lo establecido por la CRT, incluso después de la suspensión, el usuario conserva la posibilidad de usar temporalmente su celular para completar la vinculación y reactivar el servicio, además de mantener acceso a llamadas de emergencia (911, entre otras) mientras el trámite no se resuelve.

La recomendación final de las autoridades es clara: ante cualquier duda, acudir a los canales oficiales de la operadora —tienda física, línea de atención o portal verificado— antes de introducir datos personales en un enlace recibido por mensaje de texto.

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