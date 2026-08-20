Así puedes mantener tus plantas sanas durante olas de calor

Olas de calor: principales riesgos para las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante las olas de calor, las plantas enfrentan un riesgo elevado de estrés térmico, deshidratación y daño irreversible.

Instituciones científicas y hortícolas de referencia, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Royal Horticultural Society y la Universidad Estatal de Oregón, coinciden en que la clave para mantener las plantas sanas reside en anticiparse al episodio climático y actuar con medidas técnicas de manejo del agua, la sombra y el suelo.

El cuidado debe comenzar antes de que las temperaturas alcancen su pico, aplicando riego profundo, protegiendo raíces y evitando labores que generen estrés adicional.

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Cuidar las plantas durante olas de calor implica identificar el momento en que se aproximan temperaturas extremas, preparar el jardín o las macetas con suficiente humedad y adoptar rutinas de protección física.

La razón principal es que, al superar los rangos óptimos de 15 a 30 ℃ para especies de clima templado y 25 a 40 ℃ para especies de trópico árido, las plantas pierden capacidad de enfriarse y pueden morir si no reciben atención especial.

Por eso, es fundamental regar bien el día previo a la ola de calor y asegurar que la humedad llegue a la profundidad de las raíces, como recomiendan los expertos del Morton Arboretum y la Royal Horticultural Society.

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Fisiología vegetal y selección de especies

Investigaciones del Instituto de Biología de la UNAM resaltan que muchas cactáceas y suculentas mexicanas son especialmente resilientes al calor, gracias a adaptaciones que les permiten almacenar agua y limitar la transpiración.

La UNAM sugiere ajustar el riego y mover las plantas de interior a habitaciones más frescas durante olas de calor, recordando que la evapotranspiración contribuye a refrescar el ambiente doméstico.

Además, subraya que el estrés térmico se manifiesta como marchitez, caída de hojas y cambios de coloración, síntomas que requieren respuesta inmediata.

La selección de especies debe considerar la tolerancia térmica documentada para cada grupo de plantas.

Las de clima árido soportan mejor las altas temperaturas y la sequía, mientras que las de clima templado requieren mayor protección, sombra y riego frecuente para evitar daños irreversibles en hojas y raíces.

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Muchas cactáceas y suculentas mexicanas son especialmente resilientes al calor, gracias a adaptaciones que les permiten almacenar agua y limitar la transpiración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riego eficiente, sombra y acolchado

La Royal Horticultural Society sostiene que el agua es el recurso esencial para la salud vegetal en olas de calor, ya que hasta el 90 % de la masa de una planta es agua.

Recomienda regar a primera hora de la mañana, aplicando suficiente cantidad para que la humedad penetre al menos 15 centímetros en el suelo.

El riego superficial y frecuente es menos efectivo que un riego profundo y menos frecuente, que fomenta el desarrollo de raíces resistentes.

La RHS enfatiza la utilidad de acolchados orgánicos, como paja o corteza, aplicados en capas de cinco a diez centímetros, para reducir la evaporación y mantener la temperatura del suelo más estable.

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En jardines urbanos, sugiere crear sombra con mallas, toldos o estructuras temporales, y evitar exponer plantas sensibles a la radiación directa, especialmente junto a pavimentos o paredes calientes.

No se debe fertilizar ni podar durante una ola de calor, advierte la RHS, ya que el crecimiento inducido aumenta la demanda hídrica y puede dañar raíces o tejidos expuestos.

Solo después de que las temperaturas desciendan pueden retomarse estas labores con seguridad.

Diagnóstico, prevención y manejo del microclima

La extensión agrícola de la Universidad Estatal de Oregón detalla que el diagnóstico temprano del estrés por calor es esencial: la marchitez diurna, la recuperación nocturna y las quemaduras en hojas indican que la planta sufre por exceso de temperatura más que por sequía absoluta.

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Recomienda comprobar la humedad del suelo a diferentes profundidades y ajustar el riego según el tipo de suelo y raíz predominante, priorizando las plantas jóvenes y las que crecen en macetas, ya que son las más vulnerables.

Oregon State Extension aconseja aplicar sombra con telas especiales o estructuras improvisadas para reducir hasta diez grados la temperatura sobre las plantas.

También destaca que el manejo del microclima es clave en ciudades: los árboles bien regados y protegidos cumplen la función de “sombrillas vivas” que enfrían el entorno y amortiguan el calor reflejado por pavimentos y muros.

El agua es el recurso esencial para la salud vegetal en olas de calor, ya que hasta el 90 % de la masa de una planta es agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prácticas seguras y adaptación al cambio climático

El programa UC Master Gardener de la Universidad de California señala que, en olas de calor, la prioridad debe ser la hidratación tanto de plantas como de las personas que las cuidan.

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Recomienda organizar las tareas al aire libre en las primeras horas del día, usar ropa ligera y limitar el tiempo de trabajo durante los picos de temperatura, para prevenir golpes de calor en jardineros.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, junto a la Organización Meteorológica Mundial, advierte que una sola ola de calor puede reducir la productividad agrícola hasta un 50 %.

Propone desarrollar jardines y huertos con especies resistentes, sistemas de riego eficientes —como el goteo— y almacenaje de agua de lluvia para enfrentar la escasez hídrica creciente.

Consejos para proteger plantas del calor extremo y olas de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manejo integral y resiliencia climática

La evidencia institucional converge en que mantener sanas las plantas durante olas de calor exige anticipación, técnicas de riego profundo, protección física mediante sombra y acolchados, y evitar intervenciones estresantes como fertilización, poda o trasplante en momentos críticos.

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La selección de especies adaptadas, el diseño inteligente del espacio y la atención al microclima local constituyen las bases de una jardinería resiliente y climáticamente inteligente, orientada a conservar tanto la salud de las plantas como el bienestar térmico de quienes comparten su entorno.