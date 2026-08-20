Sheinbaum defiende abstención de México en la OEA sobre Nicaragua: “es un tema de autodeterminación”

La mandataria sostiene en su conferencia matutina que la postura asumida por Alejandro Encinas ante el organismo responde a principios de la Constitución, como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos

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La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este jueves la decisión de México de abstenerse en la votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre convocar a cancilleres para revisar la situación en Nicaragua, al calificarlo como un asunto de autodeterminación de los pueblos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la postura, asumida ayer por el representante mexicano ante el organismo, Alejandro Encinas, responde a principios establecidos en la Constitución mexicana y no a una posición personal de los funcionarios involucrados.

“Va más allá de si estamos de acuerdo o no”

Sheinbaum fue enfática al señalar que la decisión trasciende las opiniones individuales sobre el gobierno de Daniel Ortega.

La abstención, dijo, no depende de si Encinas, ella misma u otro funcionario están o no de acuerdo con lo que ocurre en Nicaragua, sino de un mandato constitucional que rige la política exterior mexicana.

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La resolución buscaba citar a cancilleres para analizar la crisis nicaragüense.

México optó por no respaldar ni rechazar la medida.

La justificación se ancla en los principios constitucionales de no intervención.

Descarta buscar un diálogo directo con Ortega

Al ser cuestionada por una reportera sobre si su gobierno ha buscado o planea entablar un diálogo con Daniel Ortega, la presidenta fue categórica: “no, no tendríamos por qué”.

Sheinbaum insistió en que la postura mexicana en la OEA no obedece a una convicción exclusivamente política, sino a obligaciones constitucionales que cualquier representante de política exterior del país debe cumplir.

La jefa del Ejecutivo afirma que su gobierno no tendría por qué entablar contacto con el mandatario nicaragüense y reitera que la postura diplomática mexicana se rige por obligaciones constitucionales

¿Qué ocurrió ayer?

El miércoles 19 de agosto, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, se sometió a votación una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión de cancilleres que analice la situación en Nicaragua, luego de que Daniel Ortega anunciara que no habrá elecciones en el país. La propuesta fue aprobada con 29 votos a favor, el voto en contra de Brasil y la abstención de México, además de dos ausencias. Durante la sesión, el embajador mexicano ante el organismo, Alejandro Encinas, defendió la postura al señalar que la situación nicaragüense no representa una amenaza a la paz o estabilidad continental, y advirtió que la estrategia impulsada por Washington podría derivar en una mayor desestabilización en el país centroamericano. Aunque Nicaragua se retiró de la OEA en noviembre de 2023, Estados Unidos sostuvo que el organismo está obligado a atender el tema por tratarse de un asunto de interés hemisférico común.

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En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada el miércoles 19 de agosto, la iniciativa obtiene 29 respaldos, con el rechazo de Brasil, la abstención de México y dos ausencias, tras el anuncio de Daniel Ortega

El fondo del asunto: Ortega y Murillo se perpetúan en el poder

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien era vicepresidenta.

En 2025 se aprobó una reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y convirtió a Murillo en copresidenta , sin que ella pasara por un proceso electoral para ese cargo nuevo.

Nicaragua tenía elecciones generales programadas para noviembre de 2026 , pero con esa reforma, los comicios se movieron a noviembre de 2027 .

El 19 de julio de 2026, Ortega anunció que, directamente, “no habrá” elecciones en el país.

Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha implementado una serie de maniobras políticas y reformas para asegurar su permanencia. Este video repasa los momentos clave que explican la situación actual de la democracia en Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La reacción internacional

Ese anuncio fue lo que detonó:

Estados Unidos impulsó en la OEA una resolución para convocar a los cancilleres de la región y discutir el tema.

El 5 de agosto , un primer intento no se sometió a votación por falta de apoyos.

El 19 de agosto , sí se votó: 29 países a favor, Brasil en contra y México en abstención .

La oposición nicaragüense en el exilio celebró la votación como una victoria; Murillo, por su parte, llamó “mercenarios” y “traidores” a los opositores.