Mónica Soto, diez años en el Tribunal Electoral que le valieron criticas por su cercanía con Morena. (Foto: TEPJF)

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Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dejará su cargo el próximo 31 de agosto, luego de que Morena y sus aliados votaran a favor del dictamen en la sesión de la Comisión Permanente el día de ayer, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre falta de argumentos legales que sustenten su decisión.

El “termino de un ciclo” no le fue suficiente a las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y a la de Movimiento Ciudadano (MC), ya que desde su criterio, la justificación de Mónica Soto no encaja en la figura de “causa grave” que precisa la Constitución.

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Sin embargo, las criticas a la magistrada solo se suman a un historial de señalamientos que la califican como cercana al oficialismo por si decisión a la hora de votar o avalar comicios como los que llevaron a la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o el caso de la ciudadana Karla Estrella, quien fue sancionada por el TEPJF por cometer Violencia Política en razón de Género (VPG).

De su cercanía a Morena al aval de la nueva Corte

Mónica Soto, diez años en el Tribunal Electoral que le valieron criticas por su cercanía con Morena. (Foto: TEPJF)

La polémica que ha generado la salida de la magistrada a dos años de concluir su ciclo en el Tribunal Electoral, es una más de las decisiones cuestionadas en el debate público; una de las que causó indignación por parte de los partidos de oposición fue cuando con su voto respaldó la resolución que le dio a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados.

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Del 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2025, presidió el TEPJF, en ese periodo dicho órgano avaló que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada en San Lázaro, por medio del reparto de plurinominales que llevó a que junto al Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acumularan 364 curules, lo que ha llevado a la aprobación de múltiples reformas, dejando a la oposición fuera de las negociaciones, pese al debate de los dictámenes.

La decisión anterior fue fundamental para que el Congreso de la Unión avalará la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador; por lo que nuevamente, la magistrada tendría en sus manos un voto decisivo que llevó a cambios que generaron incertidumbre en la Suprema Corte.

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Mónica Soto formó parte del bloque conformado por Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, conocidos como “Felipes”, quienes en 2025 rechazaron dos proyectos que buscaban anular el proceso electoral del poder judicial donde había constancia de la existencia de “acordeones” para persuadir al electorado: las propuestas fueron presentadas por la magistrada Janine Otálora, y el magistrado Reyes Mondragón.

Mónica Soto, diez años en el Tribunal Electoral que le valieron criticas por su cercanía con Morena. (Foto: TEPJF)

El caso de Karla Estrella que dividió la opinión sobre VPG

Mónica Soto se caracterizó en cada sesión por presentarse con unas gafas violetas, como símbolo de su postura a favor de la paridad de género y en contra de la Violencia Política en razón de Género; donde también se mostró afín a juzgar con perspectiva de género.

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Sin embargo, votó a favor de sancionar a la ciudadana Karla Estrella, quien compartió una publicación que hacía referencia a la diputada del PT, Diana Karina Barrera, caso que se conoce como “Dato Protegido”, acompañándolo del siguiente mensaje:

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna (esposo de la legisladora) para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

El debate sobre la votación de Tribunal Electoral, donde Mónica Soto calificó el mensaje de Karla Estrella como “subliminalmente violento”, fue ampliamente abordado, llegando a generar tendencia en redes sociales.

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El caso de Karla Estrella que dividió la opinión sobre VPG.

La salida de la magistrada ha vuelto a poner a debate público los motivos que se consideran “causa grave” para que una funcionaria de su nivel deje un cargo que tiene fecha de vencimiento.