Sergio Gutiérrez Luna se lava las manos del juicio político contra Alito Moreno y pedirá a la 4T seguir en la Mesa Directiva

Sergio Gutiérrez Luna descartó ser el nuevo presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. | Cámara de Diputados

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Después de que Hugo Éric Flores solicitó licencia indefinida para ser el dirigente nacional de su nuevo partido político, el legislador de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, se descartó para dirigir la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Este jueves, ante medios de comunicación, Gutiérrez Luna reveló que hablará con sus compañeros para continuar con su apoyo en la Mesa Directiva de la Cámara Baja, donde actualmente es vicepresidente y que el siguiente periodo ordinario de sesiones será presidida por un diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sergio Gutiérrez Luna busca continuar en la Mesa Directiva de San Lázaro

Aunque trascendió en diversos medios de comunicación que Sergio Gutiérrez sería el reemplazo de Hugo Éric Flores en la Sección Instructora, el morenista contó que sus intenciones en San Lázaro son continuar en la Mesa Directiva, aunque, por norma, no la puede presidir.

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“Yo siempre he dicho que estaré donde más me necesite el movimiento y creo que, en este momento, darle continuidad al trabajo que hemos desarrollado en la Mesa Directiva es algo que yo platicaré con mis compañeros. Buscaré su apoyo para continuar en la Mesa Directiva.

“No está en mi panorama ir a la Sección Instructora o buscar esa posición. Creo que hay otros compañeros que pueden hacer ahí un muy buen papel ante los retos que estén en esta sección y yo, por mi parte, seguiré en esta línea”, dijo a los reporteros.

El diputado Hugo Eric Flores no seguirá como presidente de la Sección Instructora. Crédito: X/ @HugoEricFlores

Ya le comunicó su decisión a Ricardo Monreal

Gutiérrez Luna también detalló que ya habló sobre su decisión con el coordinador de su grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, pues, afirmó, puede ser más útil a su movimiento fuera de la Sección Instructora.

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No será el “verdugo” de ‘Alito’ Moreno

Previo a solicitar licencia para buscar dirigir al Partido Paz y Libertad (PAZ), el diputado Hugo Éric Flores, reveló que ya está en listo, en la Sección Instructora, un proyecto de dictamen relacionado con un eventual desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI.

De acuerdo con Flores Cervantes, el documento estará en los archivos de la comisión, aunque aún esperan que la Fiscalía General del Estado de Campeche haga entrega de los últimos elementos relacionados con el caso de peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones que tiene contra ‘Alito’ Moreno.

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“Sí ya hay un proyecto de dictamen establecido, vamos a ver qué es lo último que presenta todavía la Fiscalía de Campeche que nos ha venido aportando distintos elementos para, en su caso, iniciar el procedimiento, si es que así se decide por la mayoría legislativa”, explicó el político a reporteros.

Sin embargo, Hugo Éric no detalló cuál es el sentido del proyecto y rechazó los señalamientos de haber retrasado u obstaculizado el procedimiento contra el priista durante su gestión.

La solicitud de juicio de procedencia llega a su tramo final cuando la Cámara de Diputados arranque el tercer año de la LXVI Legislatura, tras más de un año de trámites en la Sección Instructora

“Rechazo esas opiniones de algunos de que detuve, obstaculice, algún procedimiento motivo de mi función como presidente, y bueno, en ese mundo de la política-ficción no quiero dar lugar a la especulación”, agregó.

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Haciendo a un lado las críticas, adelantó que el documento será entregado a quien sea designado para continuar con el proceso; es decir, el nuevo presidente de la Sección de la Instructora de la Cámara Baja.

¿Qué tarea tiene la Sección Instructora?

Que tanto Flores Miranda como Gutiérrez Luna rechacen presidir la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, no es un tema menor, ya que es el órgano de San Lázaro encargado de analizar los procesos de juicio político y de desafuero contra servidores públicos que cuentan con fuero constitucional.

Y, al parecer, ambos políticos no quisieron ser los “verdugos” de ‘Alito’ Moreno.