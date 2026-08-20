Somos México presenta ante el INE una queja contra Andy López y Morena

La denuncia pidió suspender recorridos casa por casa de Andy López Beltrán que se realizaron antes del inicio del proceso electoral federal del 10 de septiembre. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Guardar

Somos México presentó ante el INE una queja contra Andrés “Andy” Manuel López Beltrán y Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, con la exigencia de suspender recorridos casa por casa que, según el propio comunicado, se difunden desde el 1 de agosto antes del arranque formal del proceso electoral federal del próximo 10 de septiembre.

La denuncia fue promovida por Marco Antonio Baños Martínez, representante de Somos México ante el Consejo General del INE. El señalamiento sostuvo que López Beltrán y Morena estarían construyendo una ventaja anticipada en la demarcación donde ha manifestado su intención de competir.

PUBLICIDAD

El reclamo incluyó una petición para que la Unidad Técnica de Fiscalización investigue el origen y destino de los recursos usados en esa operación territorial. Somos México pidió revisar producción y edición de videos, vehículos, gasolina, personal, viáticos, alimentación y hospedaje.

La queja pide frenar recorridos y seguir la ruta del dinero

Somos México solicitó que la Unidad Técnica de Fiscalización investigue el origen y destino de recursos usados en videos, vehículos, gasolina, personal, viáticos, alimentación y hospedaje. Crédito: X/ @SomosMxMexico

De acuerdo con el comunicado de Somos México fechado este 19 de agosto, la queja documenta recorridos casa por casa y solicitó medidas cautelares para detenerlos mientras el INE analiza el caso.

El escrito también pidió a la autoridad electoral revisar la sistematicidad de las actividades, su concentración en una demarcación electoral específica y su difusión permanente en redes sociales. La organización sostuvo que esas acciones deben examinarse como posibles actos anticipados de precampaña y campaña.

PUBLICIDAD

La denuncia alcanza a Morena bajo la figura de culpa in vigilando, por la obligación de los partidos de vigilar la conducta de sus militantes y asegurar que sus actividades respeten la legalidad y las condiciones de equidad frente a otras fuerzas políticas.

Somos México planteó una respuesta directa al punto central de su reclamo: el proceso electoral federal inicia formalmente el 10 de septiembre, por lo que nadie debe arrancar antes ni construir ventajas anticipadas. Por esa razón, exigió que el INE actúe antes de que la ventaja quede consumada.

El INE ya avaló un presupuesto de 31 mil 431 millones de pesos para 2027

INE aprobó el anteproyecto de presupuesto 2027 por 31 mil millones de pesos. EFE/Madla Hartz

En paralelo, el Consejo General del INE aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2027 por 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, así como el financiamiento público para partidos políticos nacionales y candidaturas independientes para el próximo proceso electoral federal.

PUBLICIDAD

La institución, en la misma sesión, aprobó 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos de financiamiento público federal para partidos nacionales y candidaturas independientes, conforme al artículo 41 constitucional. Para estos últimos, el monto destinado exclusivamente a gastos de campaña será de 47 millones 275 mil 990 pesos durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El anteproyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su consideración dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. El monto contempla los recursos necesarios para que el organismo cumpla sus atribuciones durante el proceso electoral.

Carla Humphrey propone cambiar el cálculo de recursos públicos y usar el listado nominal

La integrante del INE sugirió dejar el padrón electoral como referencia y evaluar indicadores como participación ciudadana, salario mínimo o UMA. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La consejera Carla Humphrey planteó modificar el esquema vigente para calcular y distribuir recursos públicos. Propuso dejar de usar el padrón electoral como referencia y sustituirlo por el listado nominal, al considerar que refleja con mayor precisión a las personas que pueden acudir a las urnas.

PUBLICIDAD

Humphrey también propuso analizar otros indicadores para definir los recursos: el porcentaje de participación ciudadana, el salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización, estudios comparados sobre financiamiento político y la eliminación de la prerrogativa de franquicia telegráfica. Sobre este último punto, explicó que esa prestación no se usa desde 2008 y que los recursos se devuelven cada año.

La consejera también llamó a revisar la regulación de los partidos frente a redes sociales y plataformas digitales. Su propuesta contempla flexibilizar algunos modelos de prerrogativas y actualizar reglas relacionadas con el financiamiento público.

Otro de sus planteamientos fue elevar del 3% al 6% el porcentaje que los partidos deben destinar a la promoción, capacitación y formación del liderazgo político de las mujeres. También propuso reforzar la supervisión con programas de trabajo revisados previamente por las áreas de Fiscalización y de Igualdad de Género y No Discriminación.

PUBLICIDAD