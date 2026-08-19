Equipo de Yahir sale en defensa del cantante ante críticas por su alimentación

El cantante fue criticado por el público del programa. (Televisa)

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El equipo de Yahir salió a defenderlo ante la ola de críticas que el cantante enfrenta en La Casa de los Famosos México 2026 por la cantidad de comida que consume y por su manejo de la despensa del grupo.

La publicación del equipo del intérprete de “La Locura” incluyó un video pregrabado en el que Yahir responde a la frase “Siempre me ha salido más fácil cuidar a los demás que a mí mismo”.

El cantante rechazó identificarse con ella: “Primero pienso en estar bien yo para poder cuidar a los demás. Pero no, no creo que se escuche bien. Totalmente, pero sí siento que si no estoy bien yo no puedo cuidar a nadie, me gusta cuidarme a mí y también me gusta cuidar a los demás”.

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Yahir compartió la forma en la que cuida de los demás. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo acompañó el video con un mensaje directo: “Muchos ven lo que come. Nosotros vemos cómo se cuida para cuidar a otros también”.

El respaldo no llegó solo de su equipo. Raúl Sandoval y Toñita, excompañeros de Yahir en La Academia, publicaron un video conjunto en el que desestimaron los señalamientos. El tono fue de humor, pero el mensaje fue directo.

“Como no le encuentran por dónde pegarle, ahora come mucho, eso que le están inventando de que nada, que come mucho, nel”, lanzó Sandoval.

Toñita fue más específica sobre los hábitos del cantante: “Las personas que se empiezan a cuidar, como Yahir, que ya tiene años cuidándose, no usa aceite de soya”.

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Sandoval cerró con una defensa al régimen de Yahir: “Él es super disciplinado. Come lo que tiene que comer. Solamente dos veces al día y de ahí ya no come más”.

Toñita complementó: “Si comiera mucho, comería cinco veces al día. Para su cuerpo come lo necesario”.

El equipo de Yahir salió en su defensa tras recibir críticas sobre su alimentación. (Captura de pantalla: yahirmusic)

¿Cómo surgió la polémica?

Las críticas tienen un origen concreto, dentro de la casa, Yahir fue captado preparando grandes cantidades de huevo antes y después de entrenar, lo que generó comentarios virales en redes: “¿Solo él se come 56 huevos en 7 días?” o “desayuna como cinco veces al día”.

Lo que el público pasó por alto es que el cantante sigue una dieta cetogénica desde hace años, entrena hora y media diaria y padece la enfermedad de Hashimoto, una condición autoinmune que afecta la tiroides.

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Por esa razón necesita consumir entre 160 y 180 gramos de proteína al día, y el huevo es su principal fuente.

El contexto agravó la situación ya que el grupo no superó el reto semanal y quedó con apenas el cincuenta por ciento del presupuesto para alimentos.

En ese escenario, Yahir asumió el control de la cocina y empezó a organizar porciones y supervisar la despensa.

La frase que más circuló fue: “No, es que yo no puedo dejar que toquen la cocina”, dicha durante una conversación con el comentarista deportivo Memo Schutz.

La polémica también arrastró a una marca. Cuando el presupuesto estaba recortado, Yahir propuso comprar aceite de aguacate y descartó el que había disponible: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”.

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Los usuarios relacionaron el producto con Nutrioli, que emitió un comunicado para aclarar que no patrocina el programa y que las opiniones de los participantes “no representan nuestros principios y valores”.

Marca de aceite responde a dichos de Yahir. (Anayeli Tapia/Infobae)

La gala que lo exhibió ante el público

La situación escaló durante la gala del programa, los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice proyectaron una sección llamada El señor de las raciones.

La “película” mostraba cómo Yahir administró los alimentos desde el recorte presupuestario.

El cantante aseguró que si sus compañeros lo desean, él se aleja de la cocina. (Captura de pantalla YouTube)

Yahir respondió en la gala sin dar marcha atrás: “He estado tratando de dar organización en la cocina para que nos alcance. Sí me gustaría que todos tuvieran su pedazo de pan. Vine a la casa a sumar”.

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Aun así, anunció que dejaba la cocina y puso la decisión en manos del grupo: “Con todo gusto me salgo de la cocina hoy mismo, no tengo ningún problema”.

La mayoría de sus compañeros lo apoyaron y señalaron estar contentos con la forma en la que Yahir lleva la cocina y los insumos.

Yahir lleva varias semanas como uno de los participantes con mayor apoyo del público en La Casa de los Famosos México 2026.