Gobierno de Zacatecas cancela presentación de Luis R. Conríquez por apología del delito

La cancelación se definió tras una valoración de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. (Sony)

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El Gobierno de Zacatecas canceló la presentación de Luis R. Conríquez en la Feria Nacional de Fresnillo 2026 (FENAFRE), programada para el próximo 28 de agosto, tras una valoración de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, según confirmó el secretario general de Gobierno estatal Rodrigo Reyes Mugüerza este 19 de agosto.

De acuerdo con el medio B15, la medida se tomó con base en lineamientos de seguridad que buscan evitar, en eventos y espectáculos públicos, la participación de artistas cuyos repertorios puedan incluir contenidos considerados como apología del delito, de acuerdo con lo expuesto por Reyes Mugüerza.

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Mesa Estatal de Construcción de Paz determina que Luis R. Conríquez no cumple los lineamientos para la feria de Fresnillo

La Mesa Estatal de Construcción de Paz concluyó que Luis R. Conriquez no cumple con los lineamientos. (Instagram)

El funcionario de Zacatecas señaló que estos criterios se aplican en distintos eventos públicos y se definen mediante coordinación entre autoridades como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y las fiscalías estatal y federal.

Reyes Mugüerza explicó que, en reuniones previas con autoridades municipales, se planteó mantener cautela en la selección de artistas para la cartelera de la feria. Tras hacerse pública la programación, la Mesa Estatal de Construcción de Paz consideró que Conríquez “no cumple con estos lineamientos”.

El secretario añadió que el objetivo es que este tipo de eventos sean espacios de convivencia familiar y de fortalecimiento del tejido social, con la intención de evitar contenidos que exalten actividades criminales.

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También indicó que la decisión cambia el planteamiento inicial de mantener la presentación con ajustes al repertorio y que ahora se avanza en su sustitución; el Gobierno estatal apoyará para contratar a un reemplazo, según B15.

Feria Nacional de Fresnillo 2026 inicia el 21 de agosto con 13 noches de conciertos

El programa del Teatro del Pueblo se realiza del viernes 21 de agosto al miércoles 2 de septiembre en el bulevar Varela Rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FENAFRE 2026 arranca este viernes 21 de agosto en Fresnillo con 13 noches de conciertos en el Teatro del Pueblo y una cartelera que acompaña el 472 aniversario de la fundación del municipio, cuya fecha conmemorativa oficial es el 2 de septiembre, el mismo día en que concluye la feria.

Todos los conciertos están incluidos en el boleto de acceso general, aunque conviene verificar antes de asistir porque en ediciones anteriores hubo espectáculos con boletaje y zonas preferenciales.

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La feria se realiza en el recinto ubicado en el bulevar Varela Rico, en la colonia Lienzo Charro, y se desarrolla del 21 de agosto al 2 de septiembre. El programa reúne regional mexicano, cumbia, rock alternativo y K-Pop, con agrupaciones de los años 90 y artistas de generaciones más recientes.

Conríquez lanza “Muchacho Alegre” y deja atrás los corridos bélicos

Este video presenta una entrevista con Luis R Conriquez. El artista aparece en primer plano, luciendo una gorra blanca y una camiseta sin mangas granate en un ambiente interior. Se le ve hablando y gesticulando. El fondo oscuro muestra elementos decorativos y una ventana.

Luis R. Conríquez presenta Muchacho Alegre y deja atrás los corridos bélicos para volver al sonido con el que comenzó, en un giro que también busca mostrar una etapa más madura del cantante sonorense. El disco, de 16 canciones, reconecta con las raíces del regional mexicano y, según dijo en entrevista con Infobae México, responde a una necesidad personal de evolucionar sin perder identidad.

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A una semana de su lanzamiento, el álbum debutó en el segundo lugar del top de debuts globales. Para el intérprete, esa recepción confirma que el público mantiene interés por los sonidos tradicionales cuando se combinan con una propuesta actual.

Conríquez explicó que el proyecto marca un cambio en su propuesta artística. Lo definió como un trabajo hecho con detalle en la selección de temas y de invitados: “Todos los convocados a esta selección de temas estuvieron muy bien pensados, todo estuvo bien estructurado. El disco se dio solito, gracias a Dios”.

La producción mantiene instrumentos tradicionales como la guitarra, el tololoche y la charcheta, rasgos asociados a los corridos del norte deMéxico. El cantante afirmó que en esta etapa decidió enfocarse en sonidos “totalmente nuevos sin perder la esencia de la música regional mexicana”.

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