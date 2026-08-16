Cómo atraer colibríes a tu casa aunque no tengas jardín: las mejores plantas para macetas

Algunas de las flores que los colibríes prefieren son el mirto, aretillo, muicle, toronjil silvestre y lavanda. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Guardar

Una maceta con mirto, muicle o aretillo basta para que un colibrí visite el balcón o la ventana de un departamento en México.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un manual publicado por tres dependencias federales y locales coinciden: las plantas nativas de flor tubular producen el néctar que estas aves necesitan para sobrevivir en la ciudad.

En la Ciudad de México habitan al menos 19 especies de colibríes, según el manual publicado por Semarnat, Conabio y Sedema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación Manual breve de los colibríes: guardianes alados del territorio, fue elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

PUBLICIDAD

Mirto, muicle y aretillo: opciones de plantas en casa que atraen a colibríes

El mirto (Salvia microphylla) es el punto de partida que recomienda es un arbusto que crece entre 40 centímetros y 1.2 metros, se adapta bien a macetas medianas y florece de julio a abril.

Sus flores rojas o rosa mexicano producen grandes volúmenes de néctar de alta concentración.

El mirto florece de julio a abril. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El muicle (Justicia spicigera) florece de diciembre a mayo y produce racimos de flores tubulares color naranja brillante.

Un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) lo registró entre las plantas con mayor número de visitas de colibríes en jardines de polinizadores. Es resistente a cambios de temperatura y funciona bien en maceta.

PUBLICIDAD

El aretillo (Fuchsia spp.) tiene flores colgantes en forma de arete, en combinaciones de fucsia, morado y blanco.

El corazón de un colibrí puede latir hasta mil 200 veces por minuto; el ave debe consumir diariamente hasta dos veces su peso en néctar, según el manual de Semarnat-Conabio-Sedema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su forma tubular larga se adapta exactamente al pico de los colibríes, que extraen el néctar en vuelo estacionario. Se propaga con facilidad y su época de mayor floración es la primavera.

Toronjil, lavanda y cordoncillo: plantas que completan la floración anual

Para que el espacio funcione todo el año, la UAEM recomienda combinar plantas con distintas épocas de floración, desde principios de primavera hasta finales de otoño.

El toronjil silvestre (Agastache mexicana) florece en verano y otoño, produce flores de color rojo, naranja o púrpura y es nativo de México.

PUBLICIDAD

El toronjil silvestre florece en verano y otoño y produce flores de color rojo, naranja o púrpura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colibrí pico ancho (Cynanthus latirostris) muestra afinidad particular hacia esta especie, según el mismo estudio de la UAEM.

La lavanda (Lavandula spp.) se adapta bien a los climas urbanos de México y atrae colibríes por su floración continua.

El cordoncillo (Salvia leucantha) fue la planta con el mayor número de visitas de colibríes en los jardines de polinizadores estudiados por la UAEM: sobresalió sobre todas las demás especies evaluadas.

De todas las plantas estudiadas en los jardines de polinizadores de la UAEM, el cordoncillo (Salvia leucantha) fue la que más colibríes atrajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribuir las macetas a distintas alturas amplía las posibilidades de visita

María del Coro Arizmendi Arriaga, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM aconseja colocar las macetas en distintos niveles.

De esta manera se simulan las capas de vegetación del hábitat natural del ave, que busca flores a diferentes alturas.

Distribuir las macetas a distintas alturas simula las capas de vegetación del hábitat natural del colibrí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato poco profundo con agua limpia completa el espacio: los colibríes lo usan para bañarse, de acuerdo con las recomendaciones disponibles a través de UNAM Global.

PUBLICIDAD

Características de un ambiente seguro para un colibrí

El Manual breve de los colibríes añade una advertencia práctica: hay que evitar pesticidas en todas las plantas del espacio.

Los colibríes se alimentan también de pequeños insectos y mosquitos; los químicos eliminan esa fuente de proteína y pueden acumularse en su organismo.

La infografía de Infobae detalla las indicaciones del Manual breve de los colibríes para crear un espacio seguro y usar correctamente un bebedero, evitando químicos y prohibiendo ciertos ingredientes en el néctar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se opta por un bebedero, la fórmula es una parte de azúcar blanca refinada por cuatro partes de agua potable, hervida.

El mismo manual prohíbe usar miel, azúcar mascabado, edulcorantes o colorantes artificiales: provocan infecciones por hongos en el pico del ave.

Está prohibido usar miel, azúcar mascabado, edulcorantes o colorantes artificiales en bebederos para colibríes: provocan infecciones por hongos en el pico del ave, según Semarnat-Conabio-Sedema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El néctar debe cambiarse cada tres días y el recipiente lavarse antes de rellenarse, según las indicaciones de las autoridades.