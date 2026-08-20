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Charly López es acusado de abandonar a su mamá enferma, el cantante de Garibaldi se defiende

El cantante confirmó el distanciamiento con su familia, pero asegura que sí apoya a su madre en su enfermedad

El cantante confirmó el distanciamiento con su familia, pero asegura que sí apoya a su madre en su enfermedad (Redes Sociales)
El cantante confirmó el distanciamiento con su familia, pero asegura que sí apoya a su madre en su enfermedad (Redes Sociales)
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El cantante Charly López se defendió de las acusaciones de su familia de hace unos días, en las que se le señalaba de abandonar a su madre mientras atraviesa momentos complicados de salud, debido a su diabetes.

Fue en una entrevista para TV Notas en las que el cantante fue expuesto por su propia madre, Doña Elvia Celia Ortega, quien aseguró que tenía mucho tiempo sin ver a su hijo, y no está al pendiente de ella pese a su enfermedad, versión respaldada por René Armando, el hermano de Charly.

El ex de Garibaldi confirmó que está distanciado de su familia, pero sólo de sus hermanos y reaccionó sorprendido por las palabras de su familia, ya que, según su versión, acompañó a su madre hace poco tiempo al hospital y ha estado apoyando cuando se le necesita.

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La acusación de abandono de la madre de Charly López

(Foto: Instagram @charlylopezgar)

En una entrevista para la revista TV Notas, la familia de Charly López asegura que ellos no existen para el cantante ex Garibaldi. Su madre comentó que no lo ha ido a ver y no entiende el por qué de su actitud.

“Él no me ha venido a ver, ni quiere saber nada de nosotros. Dice que si me voy a morir, pues que me muera, entonces. No sé cuál sea el problema. ¿Qué le habré hecho para que sea de esa forma?”, señaló la madre en la entrevista.

“No sé por qué. Seguramente no es hijo mío. A lo mejor y no me he dado cuenta. No se enteró, pues que Dios lo bendiga”, agregó con ironía.

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Madre de Charly necesita cuidados especiales, acusan al cantante de desentenderse

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

En la misma charla, René y Doña Elvia señalan los cuidados que necesita su madre por el pie diabético, incluso contaron que recientemente tuvieron que amputarle un dedo por lo mismo, ya que una infección en el dedo se le complicó y fue trasladada de emergencia a un hospital del ISSSTE.

De acuerdo con la propia Elvia, es René quien lleva años al cuidado de ella, cumpliendo con todas las necesidades que tiene, y más recientemente con las complicaciones de salud que ha presentado.

“Él es quien ve por mí, me da de comer, desayunar, cenar, aquí en la cama. Me ayuda con todo. Va al hospital a ver lo de mis consultas. Está muy cansado”, dice Elvia sobre René.

Charly López se defiende de las acusaciones de su familia

Charly López reconoció que hablar mal de Ingrid Coronado fue lo que apartó a su hijo Emiliano de él
ig: @charlylopezgar

En una entrevista con Ventaneando, Charly reaccionó a los señalamientos de su familia y confirmó que sí está distanciado de sus hermanos e incluso los tiene bloqueados de redes para tener contacto cero con ellos, aunque aseguró que recientemente llevó a su madre al hospital y ha estado al pendiente apoyando cuando lo necesita.

“Esas declaraciones se me hacen muy raras, yo no sabía que estaba mal, no estaba enterado, te soy muy honesto, ya saben que soy muy directito, no lo sabía porque los tengo bloqueados; yo creo que sí, a ella sí, con gusto lo voy a hacer y voy hacer la llamada, México somos de mamá, todos, entonces, pase lo que pase, no deja de ser mi madre”, comentó.

Aunque no entró en detalles, Charly señaló que él fue quien puso límites con su familia, ya que aparentemente le pedían dinero constantemente, además que no ha existido un interés recíproco por parte de ellos hacia él.

“¿Creerán que soy millonario?, desde los 19 años, desde que estoy chavito, siempre los he ayudado y, el que ha apoyado siempre, he sido yo, en ese sentido, en lo económico; hay un punto en donde hay que poner límites, yo nunca he recibido, cuando he estado mal, un ´¿qué necesitas?´, ´¿te hace falta?´“, agregó el ex Garibaldi.

¿Por qué Charly está distanciado de su familia?

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

De acuerdo con las declaraciones dichas por su la sobrina y la hermana de Charly, existen algunos malentendidos desde hace algunos años que han provocado el distanciamiento con el cantante, aunque ellas aseguran que ninguna es verdad.

“Lo último que supimos fue que tenía una novia que tiraba Tarot, y le dijo que mi mamá y yo queríamos matarlo. No sé de qué me serviría muerto, si vivo no me sirve. No nos da nada, no nos mantiene, ni mucho menos”, dijo Ariadna, hermana de Charly.

“Luego empezó a decir que le robamos el ‘Congo’ hace 15 años, cosas que no son reales. Creo que él está viviendo una realidad alterna, lo que le dicen es lo que él repite”, agregó.

Por su parte, Nabila, sobrina de Charly, señaló que “Hace como 4 años abrieron un Woman’s en Satélite. Mi tío firmó, mi mamá lo iba a administrar. Después, hubo temas que no le gustaron a mi mamá y se salió, pero mi tío tenía que pagarle 100 mil pesos, cosa que jamás hizo. Luego, le rechazaba las llamadas y ya, en el inter, le dijo: ‘Tú me querías matar, pues no te pago nada, no te busco’. Fue el pretexto perfecto para no pagarle”.

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