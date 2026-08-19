Este es el setlist para Rosalía en el Palacio de los Deportes de la CDMX: detalles del LUX Tour

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

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Rosalía lleva el LUX Tour al Palacio de los Deportes de Ciudad de México con cinco funciones programadas para el 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto, una residencia que convierte a la capital en el punto con mayor concentración de fechas de toda la gira.

El show llega a la CDMX después de dos noches en la Arena VFG de Guadalajara —los días 15 y 16 de agosto— y una presentación en la Arena Monterrey el 19 de agosto. Tras el cierre capitalino, la gira tiene una última parada en San Juan, Puerto Rico, el 3 de septiembre.

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Los boletos para el Palacio de los Deportes van desde los 1,227 pesos en el Nivel EE hasta los 4,947 pesos en el PIT, con categorías VIP que superan ese rango. Las puertas abren a las 20:00 horas. El recinto se ubica en la alcaldía Iztacalco, en la zona de Ciudad Deportiva, por lo que conviene planear la salida con anticipación: el área se vacía toda a la vez al terminar el espectáculo.

El show se divide en cuatro actos con orquesta en vivo

Rosalía durante el LUX Tour (The New York Times)

La estructura del concierto no varía de ciudad en ciudad. Cuatro actos, una obertura orquestal y un encore. El espectáculo arranca con una introducción musical ejecutada por una orquesta en vivo antes de que Rosalía aparezca en escena, un arranque que marca la diferencia de producción respecto a sus giras anteriores.

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El tercer acto incluye una dinámica con fans sobre el escenario durante la versión del cover de Frankie Valli “Can’t Take My Eyes Off You”, uno de los momentos más comentados de cada noche. Antes de “La perla”, hay un segmento llamado Confesionario —una sección audiovisual— que en fechas previas de la gira ha recibido invitados sorpresa: en el Kia Forum de Inglewood se presentó Karol G; en el Madison Square Garden de Nueva York, Maggie Rogers.

El cuarto acto funciona como un cierre de alta energía, con “BIZCOCHITO” y “DESPECHÁ” como los temas que más mueven al público antes del encore. “Magnolias” cierra cada noche de la gira.

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El setlist completo del LUX Tour para el Palacio de los Deportes

Rosalía llegará a Colombia con dos fechas del 'Lux Tour' en el Movistar Arena de Bogotá, los días 16 y 18 de julio - crédito @rosalia.vt/Instagram

Con base en las presentaciones más recientes de la gira, este es el orden de canciones que el público de la CDMX puede esperar:

Obertura

Overture (introducción orquestal en vivo)

Acto I

Sexo, violencia y llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mio Cristo piange diamanti

Acto II

Berghain

SAOKOLA FAMA

LA COMBI VERSACE

De madrugá

Acto III

El redentor

Can’t Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli, con fans en el escenario)

Confesionario (segmento audiovisual / posible invitado sorpresa)

La perla

Sauvignon blanc

La yugular

Intermezzo

Dios es un stalker

La rumba del perdón

CUUUUuuuuuute

Acto IV

BIZCOCHITO

DESPECHÁ

Focu ‘ranni

Encore

Magnolias

México concentra más fechas que cualquier otro país de la gira

El tramo mexicano suma 7 noches en total: dos en Guadalajara, una en Monterrey y cinco en la CDMX. Ningún otro país del recorrido tiene esa densidad de presentaciones.

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La gira arrancó en Europa en marzo de 2026 y pasó por recintos como el Accor Arena de París y el Madison Square Garden. El material del LUX Tour combina 15 canciones del álbum LUX con 5 de MOTOMAMI y dos covers, según el registro de fechas anteriores.

El Palacio de los Deportes cierra el paso de Rosalía por México antes de que la gira concluya en Puerto Rico. Después del 29 de agosto, no hay más fechas anunciadas en el país.