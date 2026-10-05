Inglaterra vs República Checa: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México

Inglaterra y República Checa se enfrentarán en lo que será la jornada número 4 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League (X@Inglaterra | @ceskarepre_eng)

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Inglaterra y República Checa disputarán la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Estadio de Wembley.

Los dos seleccionados se midieron con México durante el Mundial 2026. El equipo checo cayó por 3-0 ante el combinado mexicano en la última fecha de la fase de grupos, mientras que Inglaterra eliminó al Tri al vencerlo por 3-2. Ambos encuentros se jugaron en el Estadio Banorte.

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Los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane (L) celebran el 0-2 durante el partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones que han jugado Croacia e Inglaterra en Rijeka, Croacia. EFE/EPA/ANTONIO BAT

¿Cómo llegan?

Inglaterra llega tras aplastar 7-0 a Croacia, con un doblete de Harry Kane y tantos de Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka y Morgan Rogers.

Los Tres Leones ocupan el segundo puesto del grupo C con seis puntos, producto de sus victorias frente a Croacia y la República Checa. En la primera jornada, el equipo inglés perdió ante España.

Chequia atraviesa una racha opuesta: encadena tres caídas y está última en el grupo C, sin unidades. Perdió 2-1 contra Croacia, 2-0 frente a Inglaterra y 3-1 ante España en su encuentro más reciente.

Inglaterra

España vs. Inglaterra — derrota Inglaterra 7-0 Croacia — victoria Inglaterra vs. República Checa — victoria

República Checa

Croacia 2-1 República Checa — derrota Inglaterra 2-0 República Checa — derrota España 3-1 República Checa — derrota

Fútbol - Liga de Naciones de la UEFA - Grupo A3 - República Checa vs Inglaterra - Fortuna Arena, Praga, República Checa - 29 de septiembre de 2026. Anthony Gordon de Inglaterra en acción con Matej Radosta de la República Checa. Imágenes de acción vía Reuters/Lee Smith

Dónde ver el partido entre Inglaterra y República Checa

El partido entre México e Inglaterra se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de Wembley, y se podrá ven en vivo desde México por ky Sports México y canales compatibles en operadores como izzi.

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Día: martes 6 de octubre de 2026

Hora: 12:45 (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio de Wembley

Transmisión: Sky Sports México y canales compatibles en operadores como izzi.

Instancia: jornada 4 de la Fase de Grupos de la Nations League

El extremo inglés Anthony Gordon habla durante una conferencia de prensa en la concentración de la selección de Inglaterra en St George's Park, Burton upon Trent, Reino Unido. 23 septiembre 2026. Action Images vía Reuters/Jason Cairnduff

Posibles alineaciones

Aunque no se han confirmado las alineaciones, tomando en cuenta partidos pasados, Inglaterra formaría con un esquema 4-3-3: James Trafford en la portería; Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi y Lewis Hall en defensa; Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly y Mogan Rogers en el mediocampo; y Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon en ataque.

La República Checa también apostaría por un 4-3-3, con Matej Kovar como arquero; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci y Jiri Slama en la última línea; Lukas Cerv, Pavel Sulc y Michal Sadilek en la zona media; además de Matej Radosta, Adam Hlozek y Adam Karabec como delanteros.

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