Claudia Sheinbaum anuncia “medidas tajantes” contra redes sociales tras cuatro ataques violentos de jóvenes en escuelas

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo existe evidencia de que las redes sociales han servido como una línea de comunicación entre jóvenes que se han visto involucrados en ataques violentos al interior de escuelas públicas en el país. Por ello, durante su conferencia La Mañanera del Pueblo , anunció que el jueves 8 de septiembre presentará un decreto para evitar la violencia en dichas plataformas.

Más Noticias

Claudia Sheinbaum atribuye crisis de vuelos en Tulum al aumento en precio de la turbosina La presidenta adelantó que el jueves abordará este tema en su conferencia matutina y aseguró que mantiene comunicación permanente con las aerolíneas

¿Se suspende Jóvenes Construyendo el Futuro? Sheinbaum explica por qué no habrá nuevos registros hasta el próximo año La presidenta explicó que la iniciativa continuará en funcionamiento, aunque ya cuenta con numerosos jóvenes inscritos

“Nunca he ido”: Claudia Sheinbaum alista su primer viaje a China y analiza volar en vuelo comercial La mandataria contempla asistir a la cumbre de Shenzhen con un margen de apenas horas, lo que revela el peso estratégico del foro multilateral

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de octubre? Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto