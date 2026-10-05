México

Claudia Sheinbaum anuncia “medidas tajantes” contra redes sociales tras cuatro ataques violentos de jóvenes en escuelas

La mandataria subrayó la responsabilidad de las plataformas digitales para prevenir la violencia entre los usuarios

Sheinbaum Redes
CIUDAD de MÉXICO, 05OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, señalo que a instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que llame al gobernador de Querétaro y al embajador de Estados Unidos tras el anuncio de la construcción de una academia para capacitar a policías en la intercepción de drogas, armas y dinero ilícito, la cual está auspicidada por el gobierno de Estados Unidos, ya que afirmo que su gobierno no tiene conocimiento de este centro, esto durante sus declaraciones en la Mañanera del Pueblo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
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De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo existe evidencia de que las redes sociales han servido como una línea de comunicación entre jóvenes que se han visto involucrados en ataques violentos al interior de escuelas públicas en el país. Por ello, durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, anunció que el jueves 8 de septiembre presentará un decreto para evitar la violencia en dichas plataformas.

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