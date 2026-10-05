México

México niega evidencia de disparos a la guardia costera de EEUU en la frontera, pide pruebas y propone operativos espejo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que solicitaron evidencia de que las detonaciones se realizaron desde México a Estados unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre la realización de operativos espejo en la frontera con Estados Unidos, tras reportes de presuntos disparos en el área limítrofe contra agentes de la Guardia Costera de ese país. Video: Conferencia de prensa
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que México cuente con evidencia del reporte de disparos en contra de elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos que reveló el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Luego de que el funcionario estadounidense aseguró que el despliegue de 500 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la frontera con Tamaulipas se derivó del registro de detonaciones de arma de fuego contra elementos de la Guardia Costera, la mandataria dijo que solicitaron evidencia sobre los hechos, ya que ninguna agencia de seguridad mexicana contaba con datos al respecto.

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“Incluso lo mandaron por escrito, que había habido disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así porque no tenemos evidencia, ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Marina ha detectado que haya disparos desde la frontera mexicana hacia la frontera de Estados Unidos”, informó durante la conferencia de prensa de este lunes.

Titular de la Defensa propuso los operativos espejo para “prevenir cualquier situación” pese a falta de evidencia de detonaciones

Sheinbaum conferencia matutina
Foto: Captura de pantalla / Defensa

Además, Sheinbaum detalló que pese a no contar con evidencia de los disparos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, propuso a Estados Unidos -mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- llevar a cabo operativos espejo en la frontera con el objetivo de prevenir.

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“Para evitar cualquier situación de estas, lo que les planteó el almirante secretario a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de manera directa al Comando Norte y a la Guardia Costera, es que se hicieran operaciones espejo para que no hubiera ningún problema. Pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que en efecto hubo estos disparos de arma de fuego, pero para prevenir cualquier situación, ya se hizo un operativo espejo, y ahora se va a hacer otro operativo espejo en Tamaulipas”, detalló la presidenta.

*Información en desarrollo...

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