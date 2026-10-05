¿Fraude o un porcentaje pendiente? Galilea Montijo explica las cifras de la final de LCDLF México

Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a Mariana Ochoa como ganadora, seguida por Memo Schutz en segundo lugar, Karina Torres en tercero, Ese Pérez en cuarto y Gema Garoa en quinto. Antes de la definición, las cifras mostradas durante la gala generaron dudas entre algunos usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que los porcentajes presentados no parecían sumar el total y comenzaron a hablar de un posible “fraude”.

La conversación llegó hasta Hoy, donde Galilea Montijo explicó qué ocurrió con la gráfica presentada durante la transmisión. La conductora destacó además la cantidad de votos recibidos: “Gracias de verdad, por esos números que ayer dimos. Récord nuevamente, más de cuarenta y tres millones de votos”. También recordó que en la edición anterior se habían registrado “treinta y nueve millones, algo así”.

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Galilea sostuvo que las cifras correspondían a una votación que permaneció abierta durante varios días, y aclaró el motivo por el que algunos porcentajes no aparecían completos en la gráfica. “Faltaban los porcentajes de Ernesto, de Yair”, explicó, en referencia a los participantes cuyos números completaban la distribución.

Galilea explica qué ocurrió con el porcentaje restante

¿Galilea Montijo no quiere que Mariana Ochoa gane La Casa de los Famosos México? Video desata incertidumbre (RS)

La conductora recordó que durante la gala circularon comentarios que cuestionaban la suma de las cifras. “Luego empiezas a ver, ¿no? El pacto de uno. No puede ser fraude, bla, bla”, relató sobre algunas de las reacciones que encontró alrededor del resultado.

Galilea puso como ejemplo las conversaciones que tuvo con sus propias amigas después de la final. “Ayer empezamos de: ‘Ay, pero yo le iba a Yair’. ‘¿Votaste por Yair?’”, contó. Con ello buscó ilustrar que muchas personas tenían preferencias distintas entre los concursantes, aunque no necesariamente todas habían votado por ellos.

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La explicación central llegó cuando detalló la gráfica de la votación cerrada. “El once por ciento lo tenía dividido entre Ernesto, Yair y todo el porcentaje”, señaló. Después remarcó: “Todo el mundo decía: ‘No saben contar’”. Según su explicación, ese porcentaje no estaba desaparecido, sino que correspondía a los participantes cuyos datos faltaban por mostrar en ese momento.

Más de 43 millones de votos en la gran final

Con cifras históricas de votación, el público decidió el destino de los cinco habitantes que llegaron hasta la última noche del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

Galilea también destacó el volumen de participación registrado durante la competencia. “Más de cuarenta y tres millones de votos”, afirmó, cifra que comparó con los “treinta y nueve millones” de la edición pasada. Para la conductora, el dato representó nuevamente un récord.

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Durante la conversación en Hoy, también se puntualizó que la votación había permanecido abierta durante una semana. “Una semana completa votando”, se comentó durante la emisión, mientras Galilea respondió: “Una semana completa”. La explicación ayudó a poner en contexto la cantidad de participación que se acumuló hasta el cierre.

La conductora terminó reconociendo el desempeño de los participantes. “Todos lo hicieron increíble y a todos les fue increíble y nos dieron mucho contenido”, expresó. También destacó que el reality permitió que el público conociera distintas facetas de los concursantes durante su permanencia en la casa.

Mariana Ochoa y Memo Schutz arrancan su recorrido tras la final

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

Después de la final, Mariana Ochoa y Memo Schutz comenzaron su visita a medios y estuvieron en Despierta, donde conversaron con Danielle Dithurbide.

En esa entrevista, Memo sorprendió al respaldar abiertamente el triunfo de Mariana. “Yo creo que la que tenía que ganar, ganó”, afirmó. Incluso explicó por qué consideraba que la campeona merecía el resultado: “Ella sufrió, compartió, al igual que todos”.

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Mariana, por su parte, recordó los últimos minutos de la competencia y reconoció que todavía no terminaba de asimilar la victoria. Memo cerró su reconocimiento con una frase que resumió su percepción sobre el recorrido de la campeona: “Si alguien realmente, por todo lo que pasó, merece y merecía esa victoria, era, es, era, es, es Mariana”. Así, mientras el debate sobre los porcentajes continuaba en redes, los finalistas ya comenzaban a contar públicamente cómo vivieron el desenlace.