Claudia Sheinbaum atribuye crisis de vuelos en Tulum al aumento en precio de la turbosina

La mandataria señaló que existe comunicación permanente con el sector y dejó para el jueves la explicación sobre las circunstancias particulares en Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la disminución de vuelos al encarecimiento de la turbosina, combustible utilizado por los aviones, y sostuvo que este fenómeno también afecta a otros países. Al responder sobre la crisis de vuelos en Tulum, adelantó que el próximo jueves se abordará este tema específico en su conferencia matutina.

En “La Mañanera” de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de modificar las tarifas aeroportuarias o aplicar otras medidas ante los ajustes de las aerolíneas. En su respuesta, vinculó el aumento del precio del combustible con la guerra en Irán y explicó que subsidiar la turbosina resulta más complejo que apoyar los precios de la gasolina y el diésel.

PUBLICIDAD

Sheinbaum expresó confianza en la recuperación de Tulum y señaló que existe comunicación permanente con el sector y dejó para el jueves la explicación sobre las circunstancias particulares del aeropuerto.

La presidenta planteó que el encarecimiento del combustible ha repercutido en la actividad aérea internacional, pues la guerra en Irán elevó los precios de la turbosina, al igual que los de otros combustibles utilizados en el transporte.

“Ha disminuido el número de vuelos en todo el mundo porque ha aumentado el precio de la turbosina”, afirmó al comenzar su respuesta.

Con ese argumento, Sheinbaum situó la situación de Tulum dentro de un escenario internacional de mayores costos para la aviación. Sin embargo, reconoció que el destino de Quintana Roo enfrenta condiciones particulares, sobre las cuales no ofreció detalles durante este intercambio.

PUBLICIDAD

“Pero Tulum tiene algo particular y ya lo vamos a platicar el jueves. Se va a recuperar sin problema”, sostuvo.

La explicación sobre la disminución mundial de vuelos fue presentada como parte de su respuesta, sin acompañarla de cifras sobre operaciones, pasajeros o variaciones en el precio de la turbosina. Tampoco precisó qué proporción de los ajustes en Tulum corresponde al combustible y cuál a otros factores.

¿Habrá cambios en las tarifas aeroportuarias de Tulum?

La pregunta inicial planteó si el Gobierno federal reconsideraría las tarifas del aeropuerto de Tulum para evitar nuevas afectaciones a la conectividad. Posteriormente, la reportera insistió en las quejas de aerolíneas sobre los cobros aeroportuarios y preguntó si habría un acercamiento con las empresas.

Sheinbaum respondió que el diálogo ya existe y mencionó a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, además de algunas compañías regionales.

De acuerdo con la mandataria, las aerolíneas mantienen contacto con las autoridades federales responsables de transporte y con la Secretaría de Economía. No detalló acuerdos alcanzados, solicitudes concretas de las empresas ni un calendario para revisar los cobros.

PUBLICIDAD

Por ello, el anuncio del jueves quedó como el siguiente momento previsto para conocer la explicación del Gobierno sobre Tulum. Hasta lo expuesto este lunes, no se confirmó una modificación de tarifas ni una medida que garantice el regreso de rutas suspendidas.

Gasolina y diésel reciben apoyos para contener la inflación

Para explicar la diferencia con la turbosina, Sheinbaum describió los apoyos que, según indicó, aplica el Gobierno mexicano a la gasolina y el diésel. Señaló que el objetivo es evitar que el encarecimiento de los combustibles provoque una espiral inflacionaria.

La mandataria afirmó que se ha dejado de cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y que hay semanas en las que se otorgan subsidios adicionales. También dijo que se realiza un balance para mantener estos apoyos dentro del presupuesto y cumplir los compromisos de déficit establecidos por Hacienda.

PUBLICIDAD

Según sus estimaciones, sin esas medidas la gasolina regular podría costar alrededor de 30 pesos por litro o más, mientras que el diésel se ubicaría cerca de 35 pesos. Añadió que este último se encuentra en aproximadamente 27 pesos.

Esas cantidades fueron mencionadas por la presidenta como parte de su explicación sobre la política de combustibles. En cuanto a la aviación, sostuvo que subsidiar la turbosina implica una mayor complejidad, pero no anunció que su administración vaya a implementar un apoyo de ese tipo.

Aeroméxico suspende vuelos hacia y desde Tulum en medio de caída turística

La discusión ocurre después de que Aeroméxico suspendiera temporalmente sus operaciones hacia y desde Tulum: el pasado 30 de septiembre fue la última fecha programada para su conexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; desde el 1 de octubre, la ruta dejó de aparecer en los itinerarios disponibles.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2021.- La aerolínea Aeromexico reportó una pérdida de 4 mil 192 millones de pesos durante el primer trimestre de este 2021, cantidad que se duplicó en comparación al 2020, donde se registraron pérdidas por 2 mil 508 millones de pesos. La empresa informó que estas cifras se deben a la reducción de tráfico aéreo que se originó con la pandemia de Covid-19. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La compañía atribuyó el ajuste a condiciones de mercado y a una reorganización de su red, sin informar una fecha de reanudación.

La suspensión se produjo en un periodo de menor actividad turística: representantes hoteleros reportaron ocupaciones inferiores al 20% en establecimientos de la zona costera durante septiembre, una cifra correspondiente a ese segmento y no a todos los alojamientos del municipio.

El aeropuerto pasó de 107 mil 751 pasajeros comerciales en enero a 53 mil 428 en agosto. Esa comparación muestra una reducción cercana a la mitad, aunque no permite separar el efecto de la temporada ni determinar las causas de la decisión de Aeroméxico. La suspensión de esta compañía tampoco implica el cierre de la terminal o la desaparición de todas sus conexiones aéreas.

PUBLICIDAD