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Memo Schutz avala el triunfo de Mariana Ochoa en la final de La Casa De Los Famosos México: “La que tenía que ganar, ganó”

La campeona y el segundo finalista recordaron los minutos decisivos del reality y compartieron detalles de una experiencia que, según ambos, todavía resulta difícil de poner en palabras

Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de la casa horas antes de la gala final de La Casa de los Famosos.
Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de la casa horas antes de la gala final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )
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La mañana después de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026 comenzó con un encuentro muy esperado: Mariana Ochoa, ganadora de la temporada, y Memo Schütz, quien obtuvo el segundo lugar, visitaron el programa Despierta, donde conversaron sobre su experiencia dentro del reality. La emisión contó con Danielle Dithurbide, Toño de Valdés, Ana Caty Hernández, Jorge Ugalde y Lalo Salazar.

Lejos de mostrar molestia por quedarse a un paso del triunfo, Memo celebró abiertamente el resultado de Mariana. Con su característico tono bromista Toño de Valdés, incluso comenzó reclamando que no cumplió la misión que, según Memo, tenía antes de entrar: “Estoy muy molesto, Dani”, dijo entre risas. Luego explicó el motivo: “Se le mandó con la orden expresa de ganar y quedó en segundo lugar”.

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Pero el comentario terminó convertido en reconocimiento. Memo aseguró que Mariana merecía la victoria y la describió con una imagen que ella misma retomó durante la conversación: “Mariana, es el Ave Fénix de la temporada”. La ganadora recordó que había “renacido de las cenizas y del exilio”, una referencia a su recorrido dentro de la competencia.

Mariana Ochoa revive el momento en que se convirtió en campeona

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)
Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

Durante la entrevista, Mariana contó cómo vivió los últimos minutos de la final. Reunió a sus compañeros y les propuso tomarse de las manos porque, para ella, llegar hasta ese momento ya significaba un triunfo. “Para mí, el estar hasta el último día de este gran proyecto, yo creo que todos somos ganadores”, recordó.

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La tensión aumentó cuando únicamente quedaron Memo y Mariana en la definición. Ella relató que su compañero comenzó a decirle: “Eres tú”, mientras Mariana respondía: “No, no, no”. La incertidumbre terminó cuando finalmente escuchó su nombre como ganadora. “Hasta que dijeron mi nombre, no lo podía creer”, confesó.

Memo también recordó esos instantes como una experiencia difícil de explicar. “Fue un sueño hecho realidad”, aseguró, al hablar de haber compartido la competencia con los demás participantes. Para él, el reality estuvo marcado por “una sorpresa tras otra” y por una constante dosis de “adrenalina”.

Memo Schutz reconoce el triunfo de Mariana

La Casa de los Famosos México
Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denunció un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Cuando la conversación llegó al resultado definitivo, Memo no dudó en respaldar a Mariana. Recordó que todavía estaban Karina, Mariana y él cuando comenzó a dimensionar que la final estaba por terminar. “De una vez, no me la creo”, relató, antes de recordar los gritos y la emoción que acompañaron ese momento.

Su reconocimiento fue directo: “Yo creo que la que tenía que ganar, ganó”. Después explicó por qué consideraba que Mariana merecía llevarse el triunfo: “Ella sufrió, compartió, al igual que todos”. Y remató con una felicitación que volvió a colocarla en el centro de la conversación: “Si alguien realmente, por todo lo que pasó, merece y merecía esa victoria, era, es, era, es, es Mariana”.

La campeona recibió sus palabras entre aplausos y retomó la metáfora que Memo le había dedicado: “Ave Fénix”. Así, la primera visita de ambos a medios después de la final no estuvo marcada por una rivalidad entre primer y segundo lugar, sino por el relato compartido de una competencia que, para ambos, terminó dejando una experiencia que todavía intentaban procesar.

Una final que dejó emociones más allá del resultado

Mariana Ochoa
La intérprete recibió el maletín con el premio de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

Memo también habló de los vínculos que construyó durante el encierro. Describió a los participantes como “diecisiete grandes hermanos y hermanas” que ahora forman parte de su “familia extendida”. Sus palabras reflejaron el peso que tuvo para él convivir con el grupo durante la temporada.

Mariana, por su parte, reconoció que la experiencia estuvo llena de momentos inesperados y recordó cómo pasó de quedar fuera al inicio de la competencia a regresar y terminar levantando el triunfo. Esa trayectoria fue precisamente la razón por la que la metáfora del Ave Fénix terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la entrevista.

Con Mariana Ochoa como ganadora, Memo Schutz en segundo lugar, Karina Torres en tercero, Ese Pérez en cuarto y Gema Garoa en quinto, la temporada llegó a su desenlace. Después de la tensión de la gala, ambos compartieron ante las cámaras una lectura distinta del resultado: mientras Mariana todavía asimilaba el triunfo, Memo celebraba que, desde su perspectiva, “la que tenía que ganar, ganó”.

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