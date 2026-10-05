En territorio de Los Alemanes: caen nueve personas relacionadas con el robo a transportistas en San Luis Potosí

Foto: X/@OHarfuch

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Nueve personas fueron detenidas durante un cateo a un domicilio relacionado con el robo a transportistas en la carretera 57 del estado de San Luis Potosí, lo que permitió asegurar decenas de inhibidores de señal, antenas, autopartes, vehículos y hasta tarimas con mercancía.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el operativo se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

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La carretera 57 es un corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí, en la cual se han registrado múltiples reportes de robo a transportistas y hasta secuestros. Esta vía permite a los grupos criminal no solo consolidar su presencia en esta entidad, ya que también la conecta con Nuevo León y sirve como paso hacia Coahuila.

Foto: X/@OHarfuch

Como parte de las investigaciones, las autoridades recabaron información que permitió identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles usados para el resguardo de mercancía robada.

En la acción fueron arrestadas nueve personas, entre las que se encuentra Juan José “N”, identificado como líder de una célula delictiva con presencia en la región, además de que fueron asegurados los siguientes objetos:

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30 inhibidores de señal

Un arma larga

359 antenas inhibidoras

Cartuchos

Cargadores

6 montacargas

110 autopartes

Foto: X/@OHarfuch

10 vehículos

297 tarimas con mercancía

Harfuch detalló que este operativo representa un avance en el combate al robo de transportistas en la carretera 57, la cual es un corredor clave para conectar varios estados en el país.

“Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella”, dijo en sus redes sociales.

¿Por qué es importante este corredor en San Luis Potosí para el narco?

La carretera federal 57 funciona como corredor estratégico del crimen organizado en San Luis Potosí porque conecta tres estados del noreste mexicano y concentra una disputa territorial entre cárteles, este sitio registró un reciente hecho violento el pasado 21 de marzo cuando un grupo de siete trabajadores electricistas fueron interceptados por hombres armados que los privaron de la libertad.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó en ese entonces en entrevista con Infobae México que la carretera conecta San Luis Potosí con Nuevo León y Coahuila, lo que la convierte en un punto de paso disputado entre organizaciones criminales.

“Es el corredor de la parte oeste de San Luis Potosí, que de hecho es la zona más poblada del estado”, detalló el especialista. Según el investigador, ahí se concentra el mayor conflicto entre organizaciones criminales de la entidad.

La cercanía de Matehuala con el límite de Nuevo León refuerza su función como puerta de entrada para grupos armados que buscan desplazarse entre los tres estados.

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La presencia criminal en San Luis Potosí se remonta a la expansión del Cártel del Golfo, que comenzó alrededor de 2007 aprovechando la cercanía con Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz e Hidalgo. El cártel utilizó entonces a Los Zetas como brazo armado para consolidar territorio.

Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, cumple hoy 53 años.(Anayeli Tapia/Infobae)

Sin embargo, en 2010 se produjo la ruptura entre ambos grupos, provocando que Los Zetas terminaran con una posición más sólida en el estado “precisamente porque ellos fueron los que llevaron a cabo la expansión”, explicó Sánchez.

La guerra de tres frentes y el nacimiento del Cártel del Noreste

Entre 2011 y 2012, Iván Velázquez, alias “El Talibán”, operador de Los Zetas en la entidad, rompió con la organización y detonó una guerra de tres frentes. Con el tiempo, el grupo de “El Talibán” se alió con el Cártel del Golfo.

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En 2015, Los Zetas desaparecieron como marca y se transformaron en el Cártel del Noreste. En paralelo, el Cártel de Sinaloa se expandió hacia San Luis Potosí desde Zacatecas. Y para el 2021 llegó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que complicó aún más el mapa criminal de la región.

Los Alemanes mantienen el control sobre Matehuala

Los Alemanes fueron fundados por un exlíder de Los Zetas en San Luis Potosí (Captura de pantalla / @@vigilantehuaste)

En 2022, la fragmentación del Cártel del Noreste dio origen a Los Alemanes, grupo que consolidó presencia en la zona de Matehuala.

El especialista detalló que Los Alemanes se dedican al trasiego de drogas, la extorsión y el robo de autopartes en el territorio que controlan, ya que Matehuala resulta estratégico por su conexión con Nuevo León y Coahuila.

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Otro de los hechos violentos registrados en la zona ocurrió en mayo de 2023, cuando un autobús de pasajeros con 50 migrantes a bordo fue secuestrado de madrugada mientras circulaba por la comunidad de San Pablo, cerca de la carretera 57.

De acuerdo con reportes, el propietario del vehículo recibió llamadas de presuntos integrantes del Cártel del Golfo que exigían mil 500 dólares por cada pasajero para dejarlos continuar su camino, pero éste no fue entregado. Días después fueron localizados 49 de los migrantes secuestrados.

En el mismo tramo se han reportado también robos recurrentes a transporte de carga en distintos periodos.