México

“Nunca he ido”: Claudia Sheinbaum alista su primer viaje a China y analiza volar en vuelo comercial

La mandataria contempla asistir a la cumbre de Shenzhen con un margen de apenas horas, lo que revela el peso estratégico del foro multilateral

La mandataria contempla asistir a la cumbre de Shenzhen con un margen de apenas horas, lo que revela tanto el peso estratégico del foro multilateral como las restricciones que impone su agenda nacional
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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera de este lunes que prepara su viaje a Shenzhen para la cumbre de la APEC y que estudia hacerlo en vuelo comercial para estar de regreso el 20 de noviembre, día del desfile por la Revolución Mexicana. Sería su primera visita a China y ocurre mientras México negocia con Estados Unidos el futuro del T-MEC.

Un viaje de 24 horas de ida, 24 allá y 24 de regreso

La cumbre de líderes se realizará el 18 y 19 de noviembre. Sheinbaum explicó que debe estar en México la madrugada del 20, por lo que el viaje implicaría más de 24 horas de vuelo, cerca de 24 horas en destino y otras 24 de regreso.

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La comitiva sería de tres o cuatro personas, con funcionarios de Relaciones Exteriores y, sobre todo, de la Secretaría de Economía. La presidenta aclaró que la logística aún se revisa. También reconoció que nunca ha estado en China.

¿Por qué va?: la estafeta de 2028

La asistencia de la mandataria responde a que el país será anfitrión del foro regional después de Vietnam, programado para 2027, como informa la Presidencia este lunes en su conferencia matutina. REUTERS/Florence Lo/Pool
La asistencia de la mandataria responde a que el país será anfitrión del foro regional después de Vietnam, programado para 2027, como informa la Presidencia este lunes en su conferencia matutina. REUTERS/Florence Lo/Pool

El 23 de septiembre, Sheinbaum ya había confirmado el viaje. Dijo que asistirá porque México recibirá la estafeta para organizar la APEC en 2028. Vietnam será anfitrión en 2027 y México en 2028.

Desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024, ha privilegiado la agenda dentro del país y ha acudido de forma selectiva a cumbres en el extranjero. Este lunes dijo que es importante tener presencia, porque el siguiente turno es de México.

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El telón de fondo: un T-MEC que Washington no renovó

La primera visita de la mandataria a Asia como presidenta coincide con la etapa más delicada de las negociaciones comerciales con Washington, donde la lista de exigencias creció de 54 a cerca de 90 puntos. REUTERS/Nathan Howard
La primera visita de la mandataria a Asia como presidenta coincide con la etapa más delicada de las negociaciones comerciales con Washington, donde la lista de exigencias creció de 54 a cerca de 90 puntos. REUTERS/Nathan Howard

El viaje coincide con la revisión del tratado. El 1 de junio, Canadá pidió renovar el acuerdo por 16 años y, el 1 de julio, Estados Unidos anunció que no lo haría. Sin esa renovación, el tratado queda sujeto a revisiones anuales.

Desde entonces, México negocia en dos frentes, según explicó la presidenta:

  • Aranceles vigentes, sobre todo acero, aluminio, sus derivados y vehículos.
  • Revisión del T-MEC, donde Estados Unidos planteó mantenerlo 10 años con revisiones de los problemas que surjan.

La presidenta dijo que la lista de exigencias de Washington pasó de 54 puntos a cerca de 90. La cuarta ronda, prevista para septiembre, se aplazó a octubre.

Entre los puntos más delicados está la regla de origen automotriz. Estados Unidos propuso exigir 50% de contenido nacional estadounidense en los autos, y Ebrard calificó esa cifra de insostenible.

Señales de acercamiento

La negociación comercial coincide con la próxima participación de Claudia Sheinbaum en Asia, mientras Estados Unidos propone mantener el acuerdo por una década con evaluaciones sobre conflictos emergentes entre los socios
La negociación comercial coincide con la próxima participación de Claudia Sheinbaum en Asia, mientras Estados Unidos propone mantener el acuerdo por una década con evaluaciones sobre conflictos emergentes entre los socios

El 1 de octubre, El Financiero reportó que, según funcionarios consultados por Bloomberg, el Gobierno mexicano confía cada vez más en un acuerdo que reduzca aranceles al acero, el aluminio y los vehículos ligeros. AMCHAM destacó que los bienes que cumplen las reglas de origen quedan exentos de los nuevos aranceles, por lo que 85% de las exportaciones mexicanas mantiene arancel de 0%.

Xi Jinping y la lectura geopolítica

Sheinbaum dijo el 25 de septiembre que le interesaría una reunión bilateral con Xi Jinping, aunque aclaró que aún no se llegaba a ese punto y que la agenda se informaría después.

Matizó que, con Estados Unidos hay un tratado de libre comercio y con China hay comercio, pero no un acuerdo de libre comercio. Será su primer viaje a Asia como presidenta.

Algunos medios lo leen como parte de una estrategia más amplia: Ecosistema Startup planteó que México “diversifica su juego” frente a Trump. Es una interpretación de ese medio, no una postura del Gobierno.

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