¿Qué pasó entre Arantza Ruiz y Ese Pérez? El presunto comentario que desató la polémica en redes y terminó involucrando a Cynthia Klitbo

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La polémica que envolvió a Arantza Ruiz, Ese Pérez y Cynthia Klitbo antes de la final de La Casa de los Famosos México 2026 tomó un nuevo giro cuando la actriz habló con la prensa al terminar la gala. En medio de los cuestionamientos, Arantza aclaró que ella nunca afirmó haber escuchado directamente el supuesto comentario atribuido al influencer y pidió no convertir su sentir en una acusación que no hizo.

La conversación surgió después de publicaciones en redes sociales en las que usuarios aseguraron que Ese Pérez habría hecho referencia al vestuario de Arantza al compararlo con “las del Hong Kong” según las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento del testimonio de Ruiz, no se había mostrado un clip que permitiera comprobar que esas palabras fueron pronunciadas. La propia actriz fue precisa al explicar de dónde obtuvo la información.

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“Yo leí los tweets donde la gente decía que él había hecho eso”, contó Arantza frente a los medios. Y añadió: “Yo nunca dije como de: ‘Ay, yo lo vi, yo lo escuché’”. Con esa aclaración, la actriz marcó distancia de cualquier afirmación que pudiera interpretarse como una acusación basada en una experiencia directa.

Arantza explica cómo se enteró de la polémica

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

Ante las preguntas de los reporteros, Arantza explicó que recibió mensajes de personas que le hablaban de las publicaciones. “A mí la gente me escribió para decirme que eso había pasado”, señaló. Según su relato, comenzó a leer los comentarios y fue esa conversación digital la que terminó afectándola emocionalmente.

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La actriz insistió en que no buscaba atacar a Ese Pérez. “Yo no le quería tirar hate absolutamente a nadie y ni, ni se trata de difamar”, afirmó. También explicó que no pretendía responsabilizar al influencer por la manera en que ella procesó aquello que estaba leyendo: “Yo soy responsable de lo que yo sienta, no tiene nada que ver con él”.

Cuando le preguntaron si pensaba confrontarlo, Ruiz respondió que no. “No, porque no se trata de él, porque él puede opinar lo que él quiera”, dijo. Incluso planteó que, si el comentario hubiera existido, eso no cambiaba su postura personal: “Incluso si lo dice, él puede opinar lo que quiera y lo puede decir de broma o no, pero yo soy la que se tiene que hacer responsable con cómo se siente al respecto”.

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La ropa, las opiniones y una conversación que se salió de control

(Captura de pantalla YouTube)

Al ser cuestionada sobre la manera en que una mujer puede ser juzgada por su vestimenta, Arantza reconoció que las opiniones pueden doler, aunque defendió su derecho a utilizar el atuendo que eligió. “Hay un grupo que, ITZY, es de los que me basé en hacer ese vestuario y a mí me encanta”, explicó sobre la inspiración de su look.

“Si se vio de otra manera, pues ni modo, la gente puede opinar”, agregó. Para Ruiz, el punto central no era impedir que alguien tuviera una opinión, sino reconocer que ella también puede sentirse afectada por lo que se dice sobre su imagen. “Yo también tengo derecho que me duelan las opiniones”, sostuvo.

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La actriz también aclaró que nunca quiso convertir la situación en una agresión contra su compañero. “Nunca, nunca se ha tratado en ningún momento de agredir a otra persona ni difamar a otra persona”, aseguró. Sobre la conversación que se generó alrededor de Cynthia Klitbo, fue todavía más concreta: “Por eso yo nunca, yo nunca me fui contra Ese”.

Cynthia Klitbo y la respuesta del equipo de Ese Pérez

Ese Pérez responde a Cynthia Klitbo

Horas antes de la final, Cynthia Klitbo había publicado un video en sus redes sociales en el que defendió a Arantza y cuestionó cualquier expresión que pudiera resultar ofensiva hacia una mujer. “La violencia de género es algo que es inadmisible”, afirmó la actriz. También lanzó una frase que se convirtió en el eje de su postura: “Lo que nos hacen a una nos lo hacen a todas”.

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Klitbo habló específicamente del supuesto comentario sobre la vestimenta y afirmó: “Expresarte así de una compañera diciendo que se viste como prostituta [...] no está padre”. A partir de ello, cuestionó que una mujer pueda ser juzgada por la ropa que utiliza y planteó: “¿Una sociedad donde una mujer no pueda decidir cómo vestirse por si algo le pasa?”. Su mensaje provocó reacciones y alimentó todavía más la conversación en redes.

El equipo de Ese Pérez rechazó los señalamientos de Klitbo y, según el contexto difundido, sostuvo que la actriz estaría mintiendo para ganar simpatía. Posteriormente, desde el entorno del influencer se afirmó que buscaban dañar su imagen antes de la final. Frente a esta disputa, Arantza pidió que su propia versión no fuera confundida con una acusación directa: “Me duele mucho, en realidad, más bien por hacia dónde se fue la conversación, porque nunca, nunca fue tirarle a Ese Pérez, jamás”. Así, la actriz dejó claro que su malestar nació de aquello que leyó en redes, mientras el supuesto comentario continúa sin una prueba audiovisual que permita establecer qué ocurrió realmente.

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