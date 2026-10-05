Sol León se va contra La Casa de los Famosos 2026: “Qué feo ir a un reality donde la gente no decide”

Sol León, ganadora de La Mansión VIP, cuestiona el sistema de votación de La Casa de los Famosos México 2026. (X/@tudollfavoritaa)

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Sol León se lanza contra La Casa de los Famosos México 2026 tras la final del reality, en la que Mariana Ochoa se coronó ganadora, Memo Schutz quedó en segundo lugar y Karina Torres se ubicó en el tercer puesto.

La influencer y empresaria, conocida como “tudollfavoritaa” en la red social X y ganadora de La Mansión VIP, calificó de injusto el sistema de votación del programa de Televisa.

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“Qué miedo entrar a un reality así, qué buena decisión yo tomé cuando la tomé”, dice Sol León en un video difundido en X, en referencia a su paso por La Mansión VIP.

“No puede uno hablar porque me bloqueo, pero todo mundo sabe lo que queremos decir”, agrega.

Karina Torres se despide de La Casa de los Famosos México tras obtener el tercer lugar de la cuarta temporada. (Composición Fotográfica/ Fotos: Instagram @solleon_oficial21 y @karina.torrea)

Sol León pidió apoyo para Karina Torres en sus propias comunidades

Sol León asegura que movilizó a sus seguidores para respaldar a Karina Torres antes de la gala final.

“Yo tengo grupos míos de cuando estaba en la mansión, de dolls (seguidores de la influencer) que ven la mansión y en esos grupos yo pedí apoyo para Karina”, afirma.

Sol León califica de fraude el resultado de La Casa de los Famosos México 2026. (X/@tudollfavoritaa)

El llamado, dice, no se limitó a su círculo cercano. “Son muchos más, toda la gente y todos los fandoms”, detalla sobre el alcance del apoyo de Karina que, según ella, no bastó para evitar el tercer lugar de Torres.

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“Qué feo ir a un reality donde la gente no decide”

La creadora de contenido indica que su triunfo en La Mansión VIP se debió a la decisión genuina de la audiencia, a diferencia de lo ocurrido en La Casa de los Famosos México.

“Qué bueno que elegí la mansión porque en la mansión la gente me hizo ganar”, sostiene.

“No puede uno hablar, pero qué feo ir a un reality en donde la gente no decide, en la mansión la gente hizo lo que quiso”, añade.

Sol León defiende la transparencia del proceso de votación que la coronó ganadora en La Mansión VIP. (La Mansión VIP)

Cuestiona también el resultado que dejó a Torres fuera del primer lugar: “Tercer lugar, ¿quién lo compra? No manches, ay no, uno no puede decir todo lo que uno quiere”.

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“Es muy triste y a mí en la mansión me tocó estar en un reality donde sí se respeta la opinión del público”, remata.

También desmiente haber comprado su propio triunfo: “Para la gente que dice que yo compré, no, yo entre pobre y salí rica, ni modos”.

El mensaje del video se suma al post de la misma publicación, donde escribió: “Qué fraude. Bendito momento en el que rechacé las propuestas y me elegí por La Mansión VIP. Karina, te robaron tu corona”.

En un video de la cuenta oficial de Instagram de Sol León, la influencer mexicana dice estar en shock al saber el lugar final de Karina. (Instagram/@solleon_oficial21)

La publicación acumula hasta la mañana de hoy 126,000 reproducciones, 10,900 “me gusta” y 685 republicaciones.

El tercer lugar de Karina Torres desata señalamientos de fraude

La gala final de La Casa de los Famosos México, conducida por Galilea Montijo, se transmitió el domingo 4 de octubre tras 71 días de competencia.

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Gema Garoa terminó en quinto lugar y Ese Pérez en cuarto, antes de que Karina Torres quedara en el tercer puesto.

Mariana Ochoa se corona ganadora absoluta de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El resultado generó reclamos de fraude en redes sociales por parte del círculo cercano de Torres y de distintos fandoms que la consideraban la favorita del público desde el inicio de la temporada.

Paola Suárez acusa un presunto arreglo con la producción

Paola Suárez, amiga cercana de Karina Torres, reaccionó con enojo tras la victoria de Mariana Ochoa y aseguró que el resultado ya se conocía de antemano.

“Yo ya sabía que no iba a ganar, ella sabía. A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”, confesó en un videoclip que circula en redes sociales junto a Vanessa Labios 4K, otra integrante cercana del grupo.

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Paola Suárez denuncia un presunto fraude de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (@chismerealitymx)

A través de sus historias de Instagram, Suárez cuestionó la dinámica que permitió a la exintegrante de OV7 volver a la casa después de haber sido la primera eliminada de la temporada.

“Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana, y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado, para volver a entrar a la casa y que sea finalista, y que sea ganadora”, escribió.

La influencer agregó que hubiera preferido otro desenlace para la competencia. “Hubiera preferido que ganara Ese Pérez o Gema. ¿Pero Mariana? ¿En serio?”, cuestionó en el mismo mensaje.

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“Estoy muy enojada. ¿Cómo que Karina quedó en tercer lugar? No lo puedo creer. No quiero decir malas palabras, pero es una tontería”, aseguró Suárez, quien también adelantó que no participaría de nuevo en el programa de Endemol. “Créanme que si me vuelven a hablar para la casa no voy a ir”, afirmó.

Mariana Ochoa regresó a la casa mediante el mecanismo conocido como "El Exilio", tras ser la primera eliminada. (LCDLFM)

En otro video que circula en redes, Suárez aparece junto a Vanessa Labios 4K en un antro, donde tomó un micrófono para denunciar presuntas irregularidades ante el público presente.

“No sé cómo se haya arreglado con Endemol. Fue la primera eliminada, obviamente la volvieron a meter es porque firmó un contrato para llegar a la final. Yo les voy a decir una cosa, esto es fraude”, gritó.

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Mientras Suárez se dirigía al público, Vanessa Labios 4K sumó una acusación adicional sobre la ganadora de la temporada: aseguró que Mariana Ochoa presuntamente no había aceptado los 4 millones de pesos del premio y calificó el resultado como un fraude.

Karina Torres se despidió del reality al obtener el tercer lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

Karina Torres agradece el cariño del público tras quedar en tercer lugar

Karina Torres reaccionó a su tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026 a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, dirigido a sus seguidoras conocidas como “Lobas”.

“Si algo me llevo de todo esto, no es un premio... es el amor de todas ustedes”, escribió.

La influencer aseguró que el respaldo del público superó cualquier resultado de la competencia.

La publicación de Karina Torres agradece el respaldo recibido durante su paso por La Casa de los Famosos México. (Instagram/@karina.torrea)

“El mejor premio que pude haber recibido fue sentirlas conmigo, leer sus mensajes, escuchar sus voces y saber que, de alguna manera, cada una de ustedes caminó este camino a mi lado”, expresó.

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Torres cerró su mensaje con un reconocimiento directo a su comunidad.

“Porque los premios pasan, las luces se apagan, pero el cariño verdadero se queda para siempre. Gracias por hacerme sentir tan querida, tan acompañada y tan fuerte.

Este triunfo también es de ustedes”, escribió, antes de despedirse con un “¡Las amo, mis lobas!”.