EEUU prueba tecnología antidrones en la frontera con México: detectan 378 incursiones de drones y derriban 11 de cárteles

Las pruebas militares en Yuma y el derribo de drones de cárteles con láseres revelan una presencia operativa que México observa con recelo, en medio de un debate inconcluso sobre los límites de la cooperación binacional en materia de seguridad. REUTERS/Mike Blake

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El Ejército de Estados Unidos probó en septiembre tecnología para detectar y destruir drones en el campo de pruebas de Yuma, Arizona, en un ejercicio orientado a la frontera con México, informó Reuters este 5 de octubre de 2026.

Se trata de Falcon Peak, un ejercicio del Comando Norte en el que empresas de defensa presentaron radares, drones interceptores y sistemas de armas autónomos.

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¿Qué informó el ejército estadounidense?

El general Brian Filler afirma que los aparatos comerciales llevan cámaras de vigilancia y suelen coincidir con cruces transfronterizos, por lo que los militares los asocian con contrabando y trata de personas. REUTERS/Mike Blake

De acuerdo con Reuters, el general de brigada Brian Filler, subcomandante de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, señaló que se detectaron 378 incursiones de drones en los últimos 30 días y que la tendencia va en aumento.

Filler explicó que se trata sobre todo de drones comerciales con cámaras de vigilancia, que suelen observarse junto con movimientos transfronterizos. Los militares los vinculan con actividades de contrabando y trata de personas.

El ejército indicó a principios de octubre que había derribado 11 drones de cárteles con láseres desde que desplegó esa tecnología en agosto. Funcionarios citados por Reuters reconocieron que estos aparatos no son comparables con los drones de combate de Ucrania, pero señalaron que la frontera sirve para probar equipos y entrenar soldados.

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Entre las tecnologías presentadas, según el cable:

El dron Ghost , de Anduril.

Un sistema de radar y cámara de Teledyne FLIR .

La ametralladora automática Bullfrog , de Allen Control Systems.

Un dron interceptor de Powerus, que salió a bolsa el jueves tras fusionarse con una empresa respaldada por hijos del presidente Donald Trump.

La postura del gobierno mexicano

La operación entre Tijuana y San Diego se realiza con respeto a la soberanía nacional, mientras Claudia Sheinbaum advierte que una intervención unilateral en territorio mexicano constituiría una violación grave. REUTERS/Mike Blake

La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que cualquier acción unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano sería una grave violación de la soberanía. Lo reiteró después de que el ejército estadounidense derribara tres drones con un láser en el valle del Río Grande, Texas, a finales de agosto.

En febrero, asesores del Congreso estadounidense informaron a Reuters que militares derribaron por error un dron del propio gobierno de Estados Unidos con un sistema antidrones láser.

En julio de 2025, ante advertencias de autoridades estadounidenses sobre drones de cárteles, Sheinbaum afirmó que no había información de nuevos drones en la frontera y que no había motivo de alerta. Ese mes, un funcionario del Departamento de Seguridad Interior de EEUU dijo que en la segunda mitad de 2024 se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera.

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A inicios de septiembre, la Sedena anunció un operativo antidrones conjunto en la frontera Tijuana-San Diego. En su comunicado señaló que la cooperación se realiza “con pleno respeto a la soberanía nacional”. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que México tiene 165 equipos antidrones desplegados en la frontera norte.

Academia policial de EU en Querétaro

El ejercicio Falcon Peak y la nueva academia policial en Querétaro ilustran cómo la colaboración en seguridad se entrelaza, de forma cada vez más explícita, con las tensiones políticas que marcan la antesala de las elecciones intermedias de 2027. REUTERS/Mike Blake

En paralelo, el embajador Ronald Johnson publicó el 3 de octubre en X que Estados Unidos y Querétaro amplían su cooperación en seguridad con la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial.

El 2 de octubre, Johnson y el gobernador Mauricio Kuri (PAN) colocaron la primera piedra en el Complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal. La inversión supera los 30 millones de pesos y la conclusión está prevista para la primera quincena de enero de 2027.

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Johnson indicó que será la primera academia de su tipo en México y Latinoamérica, enfocada en detectar delitos relacionados con drogas, armas, dinero y contrabando. Añadió que desde 2015 EU ha capacitado a 4,732 participantes en Querétaro, incluidos 1,714 de la Fiscalía estatal.

El trasfondo electoral: injerencia y 2027

La incorporación de la interferencia extranjera como causal de nulidad electoral abre un debate sobre si la medida protege los comicios de 2027 o, como advierte la oposición, establece un mecanismo discrecional para impugnar resultados adversos. REUTERS/Fredy Rodriguez

El tema se inserta en el debate sobre la injerencia extranjera en procesos electorales, que en la región cobra fuerza este 5 de octubre. En Brasil, tras la primera vuelta del domingo, Flávio Bolsonaro (47.11%) y Lula da Silva (45.06%) irán a segunda vuelta el 25 de octubre. La Policía Federal brasileña informó que investiga una posible interferencia de EU, a partir de una denuncia de la Abogacía General. El gobierno de Lula considera que los aranceles y la designación de grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas buscan inclinar la balanza a favor de Bolsonaro. La administración de Donald Trump ha negado esa acusación.

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En México, Claudia Sheinbaum acusó a finales de mayo, en un mitin, que EU busca influir en las elecciones intermedias de 2027, tras acusaciones contra funcionarios mexicanos y la presencia de agentes estadounidenses en operaciones en Chihuahua. El Congreso aprobó después una reforma al artículo 41 constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que “nadie quiere injerencia” y acusó a Morena de construir un andamiaje jurídico para no reconocer derrotas. Diputados panistas calificaron la medida como un mecanismo de censura.

Contralínea publicó reportajes que sostienen que el embajador Ronald Johnson, junto con partidos de oposición y grupos de derecha, impulsa una mayor intervención estadounidense. Estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente.

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