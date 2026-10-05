Eduin Caz explota tras el cuarto lugar de Ese Pérez en LCDLF México: “Qué fraude”

Eduin Caz

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La final de La Casa de los Famosos México 2026 terminó con Mariana Ochoa como ganadora, mientras Memo Schutz obtuvo el segundo lugar, Karina Torres quedó en tercero, Ese Pérez terminó en cuarto y Gema Garoa ocupó la quinta posición. El resultado provocó una fuerte reacción de Eduin Caz, quien había respaldado públicamente a Ese Pérez durante las últimas horas de la competencia.

Antes de conocer el desenlace, el vocalista de Grupo Firme pidió a sus seguidores apoyar a su amigo. “Familia, buenas noches. Ya es el último estirón. Hoy todo mundo votando por mi sangre, por favor. Aquí les dejo el link. Échenme la mano. Puro team Ese Pérez”, escribió en redes sociales.

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Sin embargo, una vez confirmado el cuarto lugar de Ese Pérez, la postura de Eduin cambió por completo. “No puedo creerlo. Qué mierda. Qué fraude. No entiendo la neta”, expresó. Después compartió otra publicación en la que escribió: “Así es el sistema” y cuestionó que, desde su perspectiva, quienes impulsaron el programa hubieran quedado fuera de los primeros lugares.

Eduin Caz pidió votos para su amigo antes de conocer el resultado

Ese Pérez y su amistad con Eduin Caz de Grupo Firme (Redes Sociales)

El respaldo del cantante no apareció de manera aislada. Antes de que se conocieran los resultados, Eduin utilizó sus redes sociales para pedir directamente apoyo para Ese Pérez. “Hoy todo mundo votando por mi sangre”, escribió, acompañando el llamado con el enlace para participar en la votación.

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La frase “Puro team Ese Pérez” dejó ver que el intérprete de Grupo Firme estaba apostando públicamente por su amigo en la definición del reality. Por eso, cuando se anunció que el influencer había quedado en el cuarto sitio, la reacción posterior de Eduin sorprendió por el tono utilizado.

“No puedo creerlo”, fue lo primero que expresó en su publicación posterior a la final. Después soltó la frase que encendió la conversación: “Qué mierda. Qué fraude”. El cantante cerró su reacción con un “No entiendo la neta”, en una publicación que contrastó con el entusiasmo que había mostrado horas antes.

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Además, compartió una imagen con el mensaje: “Naaaaaa creeeoooo. Que fraude”. Aunque utilizó la palabra “fraude”, Eduin no presentó en esas publicaciones pruebas de una irregularidad en la votación. Su postura quedó expresada como una reacción personal frente al resultado que obtuvo su amigo.

La amistad entre Eduin Caz y Ese Pérez viene de antes

El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

La relación entre ambos también forma parte del contexto de la reacción. Durante la participación de Ese Pérez en el reality, el vínculo con Eduin Caz ya había sido mostrado públicamente. El propio Ese Pérez llegó a hablar de un regalo que, según su versión, Eduin le había hecho como un departamento y una moto.

Otro episodio ocurrió cuando Ese Pérez permanecía en el exilio junto a Yanet García y Luis Chaparro. En ese periodo coincidió el cumpleaños de Eduin Caz y, de acuerdo con el contexto proporcionado, el cantante acudió a verlo acompañado de una banda y de amigos. La celebración también generó movimiento alrededor del lugar.

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La presencia de Eduin llamó la atención de la prensa, al grado de que acudieron medios y se utilizó un autobús para trasladar a personas que se reunieron durante ese momento. La escena mostró públicamente la cercanía entre ambos y ayuda a entender por qué el cantante decidió involucrarse de manera tan directa en la recta final de la competencia.

Ese vínculo explica también el llamado que Eduin hizo antes de la final. No se limitó a mencionar a Ese Pérez, sino que pidió a sus seguidores sumarse al “team Ese Pérez” y votar por él en las últimas horas de la competencia.

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“Los dejan fuera”: Eduin cuestiona el desenlace del reality

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille” (RS)

Con el cuarto lugar de Ese Pérez ya confirmado, Eduin pasó del llamado a votar a una crítica directa sobre el desenlace. “Así es el sistema”, escribió, para después cuestionar que quienes, desde su perspectiva, impulsaron la conversación alrededor del programa no hubieran llegado más lejos.

“O sea que los que hicieron el juego bien sin miedo a la funa e hicieron que el programa reviviera, los dejan fuera. Sin palabras”, publicó el cantante. La frase refleja su interpretación personal sobre el desempeño de determinados participantes y sobre el impacto que, según él, tuvieron en el reality.

La reacción se sumó a sus mensajes anteriores: “No puedo creerlo. Qué mierda. Qué fraude. No entiendo la neta” y “Naaaaaa creeeoooo. Que fraude”. Ninguna de estas publicaciones aporta evidencia de una alteración en el resultado; se trata de la postura que Eduin Caz manifestó públicamente después de conocer la posición de su amigo.

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Así, la participación de Ese Pérez terminó generando una reacción particularmente visible fuera de la casa. Mientras el resultado colocó al influencer en el cuarto lugar, Eduin Caz dejó claro que esperaba otro desenlace y cuestionó públicamente el resultado con frases como “Así es el sistema” y “Sin palabras”. La polémica quedó instalada en redes a partir de la inconformidad expresada por el cantante.