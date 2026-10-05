“Capitán Sol” y la red de huachicol fiscal: cuál era el papel de Miguel Ángel “N” y las conexiones que apuntan a Andy López Beltrán

Los retratos de Miguel Ángel Solano Ruiz y Andrés Manuel López Beltrán aparecen junto a una flota de buques petroleros en alta mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano impuso este 4 de octubre la medida cautelar de prisión preventiva justificada al capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel “N”, conocido como el Capitán Sol, detenido tres días antes en Zapopan, Jalisco, tras casi un año prófugo por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país.

La audiencia, realizada por videoconferencia dentro de la causa penal 325/2025 —la misma que involucra a los hermanos Farías Laguna—, se extendió por casi ocho horas. La Fiscalía General de la República aportó más de medio centenar de elementos de prueba; el exmilitar se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial determinará el jueves si lo vincula a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

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Cerca de 300 días prófugo entre Europa y domicilios en México

El Capitán Sol fue detenido este viernes por la madrugada en Zapopan. (Cortesía)

Miguel Ángel Solano Ruiz fue localizado la noche del 1 de octubre en el fraccionamiento residencial Villa Verona, en Zapopan, donde las viviendas llegan a costar hasta 17 millones de pesos, según portales inmobiliarios. Fue sorprendido en short y playera y no opuso resistencia al cateo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la localización fue resultado de cerca de 300 días de labores de inteligencia que permitieron identificar diversos domicilios en el país, así como movimientos del exmarino en Francia, Grecia, Mónaco y España.

En octubre de 2025, el periodista Rubén Mosso reportó que una jueza federal le había concedido una suspensión provisional que detuvo temporalmente la primera orden de aprehensión en su contra.

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Tras su captura, fue trasladado vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca para su ingreso al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El operador que reclutaba, sobornaba y distribuía el dinero

Miguel Ángel Solano, alias "Capitán Sol" fue detenido en Jalisco y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Crédito: Especial

Según Reforma, Solano Ruiz pasó a situación de retiro el 16 de febrero de 2018 y desde esa fecha dejó de pertenecer al servicio activo de la Armada de México. Antes de su salida, se desempeñó como coordinador externo en Aduanas, cargo que le permitió construir la red de contactos que después operaría para el esquema de contrabando.

Al interior de la Marina era conocido con distintos apodos: “Sol”, “Mike”, “MK”, “Fantasma” y, según documentó el periodista Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también como “El Rey del Fentanilo”. Olmos explicó a Radio Fórmula que este último alias añade un nivel de gravedad al caso, pues existen señalamientos adicionales que lo vinculan no solo al contrabando de combustible, sino también al tráfico de drogas sintéticas.

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De acuerdo con las investigaciones de la FGR en torno al huachicol fiscal, Miguel Ángel Solano Ruíz operaba junto con su presunto cómplice Clímaco Aldape Utrera, capitán de navío, como enlace con los titulares de aduanas de Tampico, Veracruz y Ensenada.

Pese a recibir una pensión mensual de 18,785 pesos como exmilitar retirado, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentan que Solano Ruiz realizó 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024: 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.

La FGR documentó también 400 avisos de operaciones relacionados con juegos de apuestas entre 2015 y 2023, con un gasto atribuido de 52,128,239 pesos. En 2025 habría adquirido una joyería por más de 400,000 pesos, y entre 2018 y 2025 gastó más de 6 millones de pesos mediante tarjetas de crédito.

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El testimonio que lo coloca invocando el nombre de Andy

Audios, documentos decomisados en Texas y un testigo protegido ante la FGR revelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación aparece como denominador común en los negocios del círculo cercano de Andy López Beltrán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capitán Solano Ruiz aparece en al menos dos testimonios ministeriales como la persona que invocó el nombre de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para destrabar el zarpe de un buque cargado con combustible de contrabando.

Según el acta ministerial del testigo identificado con las iniciales JCSP, difundida por el periodista Arturo Ángel, el 21 de marzo de 2025 Solano le dijo que avisarían “al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”. El mismo testigo añadió: “Esto es solo para tus ojos”.

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El documento detalla que, mientras la Fiscalía de Sonora se dirigía al puerto de Guaymas, Solano ordenó frenar la operación de los equipos de UNAPROP y aseguró que ya estaba resuelto “a nivel central”. En una hora, el buque Torm Agnes había concluido maniobras de zarpe antes de que llegara el personal ministerial.

El testigo relata que, pasados los hechos, un operador identificado como Ernesto Cordero repartió 1 millón 500,000 pesos en sobornos entre el personal aduanal involucrado.

El periodista Raúl Olmos, autor del libro El huachicol fiscal, la madre de todas las estafas, explicó en entrevista con Radio Fórmula que existe otra declaración independiente que involucra al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Andy López Beltrán, hijo de AMLO, fue mencionado dos veces. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

Se trata de la declaración del capitán Alejandro Torres Joaquín, alias “Santo”, exdirector de la aduana de Tampico, fechada el 13 de mayo de 2025. Según Olmos, éste relató que Solano le respondió, cuando le advirtió sobre el riesgo de que se detectara el contrabando: “Me contestó que se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad, Harfuch, y el hijo del presidente, pero que ya habían llegado a un acuerdo”.

Olmos subrayó que en ninguno de los casos la Fiscalía profundizó el interrogatorio para precisar a cuál hijo de López Obrador se referían ni qué tipo de “acuerdo” existía.

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“Cuando uno lee el expediente y lee las declaraciones, es bien curioso cómo se corta abruptamente el interrogatorio y lo cambian a otro tema”, dijo.

A finales de septiembre, el diario The New York Times reportó que agencias estadounidenses analizaban de forma informal posibles vínculos de López Beltrán con el contrabando de combustible.

Sin embargo, la FGR encabezada por Ernestina Godoy ha dicho que es falso que se le esté investigando al hijo de AMLO: “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

Una “flota oscura” vinculada al CJNG y más de cien empresas bajo la lupa

Este documento confirma que el pasado 20 de marzo, el subdirector de Aduanas de Guaymas autorizó la importación de más de 9 millones de kilos en supuestos “Aditivos y lubricantes a granel” de la embarcación Torm Agnes.(@michelleriveraa)

Arturo Ángel, director editorial de Entorno Mx, coincidió en entrevista en el mismo medio, en que otro testigo colaborador, con grado de almirante, relató la misma frase atribuida a Solano. Detalló que el Torm Agnes fue identificado previamente por la agencia Reuters como parte de una “flota oscura” vinculada a una empresa fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Ángel precisó que la carpeta de investigación de la que emanan las órdenes de aprehensión contra Solano y los demás implicados contiene más de 100 empresas mencionadas, lo que apunta a una estructura que trasciende a los operadores ya detenidos.

El periodista agregó que la Casa Blanca, en un pronunciamiento enviado al Capitolio sobre la situación de los cárteles en México, mencionó el control de aduanas como uno de los pendientes de la agenda bilateral de seguridad.

La defensa de los Farías Laguna exige citar al exsecretario Ojeda Durán

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en tiempos de AMLO. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El abogado Epigmenio Mendieta, representante legal de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, dijo a Pepe Cárdenas en Radio Fórmula que sus defendidos no tuvieron contacto directo con Capitán Sol ni recibieron dinero de su parte, según la revisión de las intervenciones telefónicas realizada por la Fiscalía.

Mendieta afirmó que el fallecido contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar intentó reclutar a Fernando Farías Laguna en 2022 para integrarse a la red, propuesta que este habría rechazado, de acuerdo con una carta que el propio contralmirante entregó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

El abogado insistió en que la Fiscalía mantiene pendiente desde el 27 de agosto la orden judicial para localizar y hacer comparecer a Ojeda Durán, quien figura como asesor del actual titular de la Semar, Raymundo Morales.

Calculó la afectación al erario federal atribuida a la red en 740,000 millones de pesos y cuestionó que, pese a esa cifra, no se haya citado a declarar a ningún funcionario de primer nivel del sexenio de López Obrador.

El 11 de junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar acusó directamente al Capitán Sol ante el entonces secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, en una reunión que posteriormente fue grabada y difundida. Ojeda le pidió entregar su testimonio por escrito, y tres días después, el 14 de junio de 2024, Guerrero Alcántar presentó la carta formal.

El contralmirante fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, meses después de haber señalado directamente a Solano ante la cúpula naval.