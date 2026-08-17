México
Agregar Infobae enGoogle

Inicia hoy el examen de control presencial de la UNAM en el Palacio de los Deportes de la CDMX

La aplicación que comenzó en el Palacio de los Deportes, con turnos de mañana, tarde y noche, extiende un esquema ya probado en León y Oaxaca

La evaluación para aspirantes a licenciatura se realiza hoy 17 de agosto en tres bloques de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas
La evaluación para aspirantes a licenciatura se realiza hoy 17 de agosto en tres bloques de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Guardar

Este lunes 17 de agosto de 2026 dio inicio la aplicación del Examen de Control Presencial en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, como parte del proceso de ingreso a la licenciatura de la UNAM. La jornada se desarrollará en tres turnos: el primero de 9:00 a 12:00 horas; el segundo, de 13:00 a 16:00 horas; y el tercero, de 17:00 a 20:00 horas.

Continuará martes y miércoles en la misma sede

De acuerdo con el calendario establecido, los aspirantes que presenten la prueba el martes 18 y el miércoles 19 de agosto también serán distribuidos en tres turnos dentro de las instalaciones del recinto deportivo capitalino, replicando el esquema de horarios aplicado el primer día.

PUBLICIDAD

La plataforma permite generar turno hasta un día antes de la fecha de aplicación en cada sede, por lo que quienes aún no tienen asignación pueden tramitarla en línea
La plataforma permite generar turno hasta un día antes de la fecha de aplicación en cada sede, por lo que quienes aún no tienen asignación pueden tramitarla en línea

Sedes de León y Oaxaca concluyeron sin contratiempos

El examen, que comenzó a aplicarse el pasado 13 de agosto, ya se llevó a cabo en otras sedes del país:

  • En León, Guanajuato, la aplicación se realizó en cuatro turnos, distribuidos a lo largo de dos días, con la participación de mil 717 aspirantes.
  • En Oaxaca, el proceso se desarrolló en tres turnos, con la asistencia de 894 jóvenes registrados.

Ambas sedes concluyeron la aplicación sin contratiempos, según lo reportado.

Formato digital y supervisión presencial

En León y Oaxaca, las y los aspirantes resolvieron una prueba de 120 reactivos en formato digital, mediante el uso de una tableta o laptop sin conexión a internet. Durante toda la aplicación se mantuvo supervisión presencial permanente por parte del personal a cargo.

Tijuana aplicó el examen el domingo

Un día antes, el domingo 16 de agosto, se llevó a cabo el Examen de Control Presencial en Tijuana, Baja California, donde los aplicantes fueron distribuidos en dos turnos.

PUBLICIDAD

La institución detalla que la evaluación se realizó en Baja California con dos turnos
364 personas aspirantes tramitaron su cita y presentaron el examen en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Crédito: DGCS de la UNAM

El portal Tu Sitio sigue habilitado para agendar citas

La UNAM recordó que el portal Tu Sitio permanece disponible para que las y los aspirantes puedan generar su cita hasta un día antes de la fecha en que se aplicará el examen en cada sede, por lo que quienes aún no cuenten con turno asignado pueden gestionarlo a través de esa plataforma.

Lo que resta del proceso

Con la aplicación de hoy en el Palacio de los Deportes, el proceso de Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura suma ya varias sedes concluidas o en curso:

  • León, Guanajuato — concluido (dos días, cuatro turnos).
  • Oaxaca — concluido (tres turnos).
  • Tijuana, Baja California — concluido (dos turnos, domingo 16 de agosto).
  • Ciudad de México (Palacio de los Deportes) — en curso, del 17 al 19 de agosto, en tres turnos diarios.

El examen forma parte del proceso de selección para el ingreso a las licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, aplicado bajo un esquema que combina tecnología digital y supervisión presencial en cada una de las sedes habilitadas a nivel nacional.

Temas Relacionados

UNAMCDMXPalacio de los DeportesExamen de ControlPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 17 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 17 de agosto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: los rastros del CJNG en Costa Rica, de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

Costa Rica se ha convertido en un punto de tránsito para cargamentos de droga vinculados con redes internacionales del narcotráfico, mientras autoridades han detectado señales que apuntan a la presencia o utilización del territorio por organizaciones mexicanas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: los rastros del CJNG en Costa Rica, de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

Temblor hoy 17 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: los rastros del CJNG en Costa Rica, de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: los rastros del CJNG en Costa Rica, de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

La huella del CJNG en Costa Rica: de grafitis con el nombre de “El Mencho” a una tonelada de cocaína incautada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo

Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

De ‘Malcolm el de en medio’ a ‘Triunfos robados’: fans mexicanos de Hayden Panettiere le rinden tributo tras su muerte

De ‘Malcolm el de en medio’ a ‘Triunfos robados’: fans mexicanos de Hayden Panettiere le rinden tributo tras su muerte

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

Arantza Ruiz rechaza reconciliarse con Flor Vigna fuera de La Casa de los Famosos 2026

El estilista de Flor Vigna explota contra Aldo Rendón por sus críticas de moda en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Olympiacos dispuesto a mejorar su oferta para llevarse a la Hormiga González

Travieso Arce lamentó la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció tras años con lesión cerebral

Así reapareció Luis Ángel Malagón con el América sub-21

Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos