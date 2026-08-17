Inicia hoy el examen de control presencial de la UNAM en el Palacio de los Deportes de la CDMX

La evaluación para aspirantes a licenciatura se realiza hoy 17 de agosto en tres bloques de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas

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Este lunes 17 de agosto de 2026 dio inicio la aplicación del Examen de Control Presencial en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, como parte del proceso de ingreso a la licenciatura de la UNAM. La jornada se desarrollará en tres turnos: el primero de 9:00 a 12:00 horas; el segundo, de 13:00 a 16:00 horas; y el tercero, de 17:00 a 20:00 horas.

Continuará martes y miércoles en la misma sede

De acuerdo con el calendario establecido, los aspirantes que presenten la prueba el martes 18 y el miércoles 19 de agosto también serán distribuidos en tres turnos dentro de las instalaciones del recinto deportivo capitalino, replicando el esquema de horarios aplicado el primer día.

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La plataforma permite generar turno hasta un día antes de la fecha de aplicación en cada sede, por lo que quienes aún no tienen asignación pueden tramitarla en línea

Sedes de León y Oaxaca concluyeron sin contratiempos

El examen, que comenzó a aplicarse el pasado 13 de agosto, ya se llevó a cabo en otras sedes del país:

En León, Guanajuato , la aplicación se realizó en cuatro turnos , distribuidos a lo largo de dos días , con la participación de mil 717 aspirantes .

En Oaxaca, el proceso se desarrolló en tres turnos, con la asistencia de 894 jóvenes registrados.

Ambas sedes concluyeron la aplicación sin contratiempos, según lo reportado.

Formato digital y supervisión presencial

En León y Oaxaca, las y los aspirantes resolvieron una prueba de 120 reactivos en formato digital, mediante el uso de una tableta o laptop sin conexión a internet. Durante toda la aplicación se mantuvo supervisión presencial permanente por parte del personal a cargo.

Tijuana aplicó el examen el domingo

Un día antes, el domingo 16 de agosto, se llevó a cabo el Examen de Control Presencial en Tijuana, Baja California, donde los aplicantes fueron distribuidos en dos turnos.

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364 personas aspirantes tramitaron su cita y presentaron el examen en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Crédito: DGCS de la UNAM

El portal Tu Sitio sigue habilitado para agendar citas

La UNAM recordó que el portal Tu Sitio permanece disponible para que las y los aspirantes puedan generar su cita hasta un día antes de la fecha en que se aplicará el examen en cada sede, por lo que quienes aún no cuenten con turno asignado pueden gestionarlo a través de esa plataforma.

Lo que resta del proceso

Con la aplicación de hoy en el Palacio de los Deportes, el proceso de Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura suma ya varias sedes concluidas o en curso:

León, Guanajuato — concluido (dos días, cuatro turnos).

Oaxaca — concluido (tres turnos).

Tijuana, Baja California — concluido (dos turnos, domingo 16 de agosto).

Ciudad de México (Palacio de los Deportes) — en curso, del 17 al 19 de agosto, en tres turnos diarios.

El examen forma parte del proceso de selección para el ingreso a las licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, aplicado bajo un esquema que combina tecnología digital y supervisión presencial en cada una de las sedes habilitadas a nivel nacional.

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