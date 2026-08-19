Lilly Téllez reta a Morena e invita a legisladores a romper sus visas de Estados Unidos

La legisladora retó a los morenistas a romper sus documentos para mostrarle apoyo a Andy López Beltrán. Crédito: X/@LillyTellez

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La senadora del PAN, Lilly Téllez, difundió un video grabado durante una sesión del Congreso en el que retó a legisladores a “romper sus visas” a Estados Unidos y depositarlas en una charola para demostrar, dijo, que su respaldo a Andy López Beltrán es real.

En la grabación, Téllez se dirigió a lo que llamó “la bancada de los mafiosos” y sostuvo que el apoyo expresado “de palabra” debe traducirse en hechos: “Pongan aquí sus vis-- a ver, rompan sus visas a Estados Unidos, los que les quedan. Creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola”.

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La legisladora insistió al mostrar desde su lugar una charola en que el gesto serviría para comprobarle “a la gente que cuando dicen que no les importan las visas” y lo demuestren con sus propios documentos, y cerró con una descalificación: “Hipócritas”.

Al final del video, agregó que prefiere retirar la charola: “Bueno, mejor me la llevo porque se la van a robar”.

Lilly Téllez celebra la cancelación de la visa de Andy López Beltrán

Lilly Téllez a través de su cuenta oficial de X

La senadora Lilly Téllez celebró la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán y sostuvo que “millones de mexicanos” festejan la decisión “con una sonrisa”, en una postura que también usó para lanzar críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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En el mismo posicionamiento, difundido este 19 de agosto en su cuenta oficial de X, la legisladora afirmó que los familiares de AMLO se creían intocables porque, según dijo, su padre los dejó “robar sin castigo” durante el sexenio pasado.

También aseguró que dentro de Morena existe una “fascinación” por las visas de Estados Unidos porque, a su juicio, ese documento les permite viajar, gastar dinero y atender enfermedades en ese país.

Lilly Téllez vinculó la cancelación de la visa de Andy López Beltrán con las “últimas disposiciones” tomadas por autoridades estadounidenses contra diversos políticos mexicanos. A partir de esa lectura, dijo que Sheinbaum y Morena temen las acciones del gobierno de Estados Unidos.

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Téllez ligó el caso de Andy López Beltrán con un supuesto temor de Morena a Estados Unidos

Lilly Téllez pidió a los legisladores de Morena0 que depositaran las visas en una charola y las rompieran como prueba de respaldo real a Andy López Beltrán. | PAN

En su mensaje, la senadora panista escribió: “El Departamento de Justicia y las agencias de seguridad de aquel país han sido un contrapeso ante la tiranía de Morena. Mientras la censora Sheinbaum, Ernestina Godoy y Rosa Isela Rodríguez fueron colocadas por AMLO en los más altos cargos para asegurar impunidad a su pandilla, no contaban con que Estados Unidos los exhibiría por sus delitos”.

La legisladora también sostuvo que la reacción dentro del oficialismo ante este caso revela el peso político del retiro del documento migratorio. En sus palabras: “Y a las pruebas me remito, nunca habían hecho un escándalo tan grande y tan dramático como por la cancelación de la visa de Andy. Nada, nada les había dolido tanto como la cancelación de la visa de Andy. Tiemblan en el gobierno de los mafiosos de Morena. Piden que ya no los acusen como lo que son: narcopolíticos”.

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La Lilly Téllez celebró la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán y afirmó que “millones de mexicanos” festejaron la decisión. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Téllez añadió que le alegra ver a la mandataria enfrentar, según su versión, las consecuencias de sus declaraciones sobre soberanía nacional. En ese mismo tramo acusó a Sheinbaum de proteger a Andy López Beltrán y de haberlo elevado a “símbolo patrio”.

Más adelante, la senadora mencionó al secretario Omar García Harfuch y afirmó que la presidenta ahora intenta reconciliarse con la DEA a través de él. Para Téllez, ese movimiento mostraría una desesperación que, aseguró, ha señalado desde tiempo atrás y que terminaría con integrantes de Morena respondiendo por sus actos.

El cierre de su comunicado mantuvo la misma línea. “Derecha la flecha, tiene más credibilidad una visa vigente que la palabra de Sheinbaum, la presidente. La gente no es tonta. En estos tiempos, político con visa cancelada, político con la reputación apestada. Ánimo, la justicia apenas empieza”, escribió.

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