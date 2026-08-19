“Andy es apenas el principio”: especialistas advierten sobre la estrategia de EEUU contra el gobierno de Sheinbaum

Andy López Beltrán confirmó el retiro de su visa estadounidense y respondió mediante una carta dirigida a Donald Trump. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

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La revocación de la visa de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, podría ser apenas el primer movimiento de una estrategia de presión más amplia del gobierno de Donald Trump contra la administración de Claudia Sheinbaum, advirtieron los periodistas especializados en seguridad Ioan Grillo y Luis Chaparro.

Durante una entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, los especialistas señalaron que las recientes acciones de Estados Unidos podrían estar dirigidas a presionar al círculo más cercano de la presidenta, en un escenario que podría intensificarse de aquí a noviembre.

De acuerdo con Chaparro, la cancelación de la visa de Andy López Beltrán no debe analizarse como un hecho aislado. El periodista consideró que el gobierno estadounidense podría avanzar posteriormente contra personas vinculadas con la actual administración.

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“Andy es apenas el principio”, sostuvo Chaparro durante la entrevista, al advertir que en los próximos meses podría presentarse una estrategia de mayor presión contra el gobierno mexicano.

Grillo, por su parte, planteó que la utilización de las visas puede convertirse en una herramienta para medir las reacciones del gobierno mexicano y de Morena, así como para generar presión sobre figuras cercanas al expresidente López Obrador.

Ioan Grillo y Luis Chaparro advirtieron que la presión de Estados Unidos contra el gobierno de Claudia Sheinbaum podría aumentar antes de noviembre. (Crédito: captura de pantalla, Gobierno de México)

Presión sobre el círculo cercano de Sheinbaum

Los especialistas también señalaron que el siguiente objetivo de Washington podría ser el entorno político más próximo a la presidenta, incluidos integrantes de su gabinete, particularmente si las autoridades estadounidenses logran reunir información que sustente nuevos señalamientos.

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Chaparro sostuvo que el escenario sería distinto al de otros funcionarios estatales que han enfrentado acusaciones o medidas por parte de Estados Unidos, pues ahora la presión alcanzaría a una persona con un vínculo familiar directo con el expresidente López Obrador.

El periodista también mencionó la posibilidad de que las investigaciones estadounidenses se enfoquen en expedientes relacionados con el llamado “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando y evasión de impuestos relacionada con combustibles.

Grillo agregó que Sinaloa podría convertirse en otro de los focos de atención para las autoridades estadounidenses. En ese contexto, mencionó posibles testimonios o información relacionada con Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, sin que ello implique, por sí mismo, que las acusaciones planteadas durante la entrevista hayan sido acreditadas judicialmente.

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Los especialistas coincidieron en que el escenario debe entenderse dentro de una relación bilateral marcada por la presión de Washington en temas de seguridad, narcotráfico, tráfico de drogas y comercio.

Donald Trump podría utilizar nuevas medidas contra integrantes del entorno político mexicano, según especialistas consultados por Latinus. REUTERS/Kylie Cooper

Audios sobre Andy y Bobby López Beltrán

Durante la entrevista también se hizo referencia a nuevos audios difundidos por Latinus en los que presuntamente aparece Amílcar Olán, señalado como amigo y operador cercano de Andy y Bobby López Beltrán.

Según lo difundido por ese medio, en las grabaciones Olán habría hablado sobre una presunta relación de su hermano, Luis Alberto, con una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a actividades como extorsión y robo de combustible.

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Los audios también fueron relacionados con “La Barredora”, grupo criminal señalado por autoridades en Tabasco y cuyo nombre ha sido vinculado públicamente con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Adán Augusto López.

Las afirmaciones contenidas en las grabaciones corresponden a señalamientos difundidos por Latinus y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes.

El 13 de agosto, Andy López Beltrán confirmó que Estados Unidos le retiró la visa. El morenista respondió mediante una carta dirigida a Donald Trump, en la que calificó la decisión como un acto “político, politiquero y propagandístico” y aseguró que no existe ninguna prueba que justifique la medida.

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Mientras tanto, Grillo y Chaparro sostienen que la decisión podría ser una señal de que la presión estadounidense sobre figuras cercanas al poder mexicano aumentará en los próximos meses, particularmente antes de noviembre, cuando ambos especialistas anticipan una etapa de mayor tensión en la relación entre México y Estados Unidos.