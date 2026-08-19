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Claudia Sheinbaum evita responder si EEUU va contra AMLO tras retiro de visas a Andy López Beltrán: “Ya hablé como tres veces de eso”

Recientemente surgieron versiones de que el objetivo de Estados Unidos era el expresdiente

Las y los gobernadores de Morena cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía. Crédito: X / @Juan_OrtizMX
Las y los gobernadores de Morena cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía. Crédito: X / @Juan_OrtizMX
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La presidenta Claudia Sheinbaum evitó hablar nuevamente sobre el retiro de visas de Andrés Manuel López Beltrán al considerar que ya emitió todas sus opiniones al respecto, luego de que se le preguntara sobre presuntos señalamientos de que el siguiente será el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como tres veces aquí en la mañanera”, declaró la presidenta durante su conferencia de prensa de este 19 de agosto al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones del secretario de Gobierno de Tabasco, quien sugirió que el retiro de la visa a López Beltrán tendría como trasfondo una acción dirigida hacia Andrés Manuel López Obrador.

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Ante el cuestionamiento, la mandataria optó por no retomar el tema y enfatizó que ya había expresado sus opiniones en ocasiones anteriores. “Sí, ya, ya di mi opinión. Voy a repetir lo mismo de ayer y de anteayer. Ya di mi opinión”, aseveró, a pesar de que en otras ocasiones ha dedicado más de una mañanera a hablar sobre conflictos políticos, como el caso de la gobernadora de Chihuahua Maru Campos.

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