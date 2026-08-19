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Enfrentamiento entre Defensa y civiles armados desata bloqueos en Michoacán: Sheinbaum dice que operativo fue por detención de un objetivo

Hasta el momento se reportan siete bloqueos activos en la entidad derivado de la agresión armada

Enfrentamiento Michoacán
Foto: Captura de pantalla / redes sociales
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Desde la primeras horas de este miércoles se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en varios puntos del estado de Michoacán, afectando principalmente la región de Zamora.

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detallaron a Infobae México que se trató de un enfrentamiento entre elementos de la corporación y civiles armados que provocó los narcobloqueos. Además, el saldo preliminar es de 5 civiles abatidos.

Los hechos fueron reportados y difundidos por automovilistas que circulaban por los sitios afectados, quienes compartieron fotografías y videos de vehículos incendiados y unidades que bloqueaban la circulación en distintas carreteras.

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En el material se observa la quema de un vehículo en una carretera de Michoacán derivado del enfrentamiento entre elementos de la Defensa y civiles armados. Video: Redes sociales

El C5 de Michoacán informó que actualmente se encuentran activos bloqueos en siete puntos de la entidad:

  • Morelia: carretera Morelia-Jiquilpan, a la altura del Correo.
  • La Piedad: carretera La Piedad-Yurécuaro KM06.
  • Purépero: carretera Purépero-Tlazazalca, a la altura de Global Gas.
  • Carretera Ecuandureo- Zamora, a la altura de la localidad del Colesio.
  • Sanabria.
  • Tangancícuaro
  • Carretera Carapan-Zacapu, a la altura de la subestación de CFE.
Bloqueos en Michoacán
Foto: Redes sociales

De acuerdo con reportes, los primeros sitios donde se registraron los bloqueos fueron en la carretera Zamora-La Piedad, a la altura del puente de El Sauz de Abajo; en carreteras de El Pochote y Quiringüicharo, en el municipio de Ecuandureo.

Hasta el momento ni el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ni las corporaciones de seguridad han brindado información acerca de los hechos violentos; sin embargo, los bloqueos y el enfrentamiento provocó un despliegue operativo para atender la emergencia.

Captura de “Poncho la Quiringua” también provocó narcobloqueos

Detenido Poncho la Quiringua en Michoacán
Foto: Defensa

El pasado 1 de agosto también se registraron narcobloqueos en el estado debido a la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de los Reyes.

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Su captura provocó bloqueos en Los Reyes y municipios aledaños del estado, lo que llevó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado a realizar un despliegue de elementos de seguridad para atender la situación.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los hechos derivaron de la captura de “Poncho la Quiringua”, quien contaba con una orden de aprehensión por delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta por 5 millones de dólares por información que permitiera su captura debido a que cuenta con cargos por narcotráfico en aquel país.

En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales
En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales

La presencia del grupo criminal que lideraba

*Información en desarrollo...

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