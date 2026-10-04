Ese Pérez y Masad Altamimi se abrazan tras fuertes discusiones en La Casa de los Famosos México

Los influencers dejaron atrás los roces previo a la final del reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Anoche, los finalistas de La Casa de los Famosos México recibieron la visita de sus ex compañeros del reality show, con motivos de una última convivencia previa a conocer a la estrella que ganará la cuarta temporada y el premio de 4 millones de pesos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el abrazo sincero entre Ese Pérez y Masad Altamimi, quienes vivieron en un ambiente tenso por los pleitos y discusiones durante su estadía en La Casa de los Famosos.

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“Mi casa es tu casa”, le dijo Masad Altamimi a Ese Pérez. “Ánimo, a la orden”, respondió el comediante mexicano con probabilidades de salir victorioso de esta edición al ser uno de los cinco finalistas junto con: Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa y Memo Schutz,

Inicio del conflicto: Ese Pérez cuestiona la religión de Masad Altamimi

Tuvieron fuertes discusiones en La Casa (Captura de pantalla)

La primera vez que Ese Pérez discutió con Masad Altamimi ocurrió el domingo 9 de agosto durante el segundo posicionamiento de esta cuarta temporada. El creador de contenido, delante del influencer de Medio Oriente, cuestionó su participación en las labores de La Casa.

Ese Pérez le reclamó porque no lo ve limpiar baños ni regaderas, incluso preguntó si su religión le impide hacerlo. Esa frase generó una reacción inmediata de Masad Altamimi, quien le exigió al mexicano a no volver a referirse acerca de sus creencias.

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La discusión prosiguió al término del posicionamiento. Cynthia Klitbo intervino para evitar una confrontación más alta y exigió que ambos se tranquilizaran. La mediación detuvo el intercambio, aunque el malestar no quedó resuelto.

La fiesta del 21 de agosto reaviva la disputa por la madre de Masad

El mexicano cuestionó su religión por no lavar los baños en La Casa de los Famosos. (Captura de pantalla)

La disputa entre Ese Pérez y Masad Altamimi volvió a causar un momento incómodo entre los habitantes durante la fiesta del viernes 21 de agosto. Ese Pérez participa en una dinámica con el teléfono que la producción le entrega para grabar videos y tomar fotografías.

Durante esa actividad, el creador de contenido utiliza una expresión que iba dirigida a Masad y que involucra a su mamá. El comentario no cayó en la gracia del saudí, se levantó para encarar a Ese Pérez y pedir que no le falte el respeto a su madre.

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Las mujeres defendieron a Ese Pérez y explicaron a Masad el significado de esa frase coloquial de México que no pretende ofender a su mamá, pero el árabe no toleró las bromas del comediante y por ende impuso respeto a su familiar.

Dicha convivencia pasó de un momento grato a una molestia entre los participantes por lo sucedido entre Ese Pérez y Masad Altamimi. La discusión mantuvo una tensión que se prolongó hasta la gala de eliminación del domingo siguiente.

El árabe señala al creador de contenido tras el posicionamiento.

Masad regresó a la sala donde estaban los participantes y en el cierre Ese Pérez celebró su permanencia, mientras Altamimi lo miró festejar con los demás antes de iniciar una nueva discusión por reiterar que a su mamá no le faltará el respeto.

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La mala relación entre Ese Pérez y Masad Altamimi por poco y rompe las reglas del juego, tanto que Memo Schutz se metió en medio de los dos para impedir que llegaran a los golpes y sufrieran un castigo severo por no controlar sus impulsos dentro de La Casa de los Famosos México.

Ese Pérez causó polémica al decir que le preocupa Masad Altamimi “allá afuera”

Masad le exigió a Ese Pérez que no volviera a mencionar a su mamá, Karina Torres tomó partido y la pelea subió de tono hasta que Cynthia Klitbo los silenció a todos. (Captura de pantalla YouTube)

La personalidad de internet, Ese Pérez, generó controversia el lunes 24 de agosto tras hablar nuevamente de Masad Altamimi durante una conversación con Gema Garoa mientras ambos limpiaban los baños de La Casa de los Famosos.

El influencer se refierió al conflicto que sostuvo con el empresario y añadió que le preocupaba más verlo “allá afuera” que dentro del reality show. También aclaró que no hablaba de que Masad pudiera hacerle daño, pero la declaración provoca reacciones entre seguidores del programa.

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Parte de la audiencia interpretó sus comentarios como una posible amenaza y otros usuarios consideraron a sus palabras como parte de la molestia con Masad Altamimi por los pleitos contados dentro de La Casa de los Famosos México.

El abrazo entre Ese Pérez y Masad Altamimi marcaría el cierre de sus peleas

Ocurrió durante su reencuentro en La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la noche final de La Casa de los Famosos México, la producción trajo de vuelta a todos los participantes de la cuarta temporada para brindar y disfrutar una última fiesta antes de concluir con esta nueva edición del programa.

El abrazo entre Ese Pérez y Masad Altamimi durante la última fiesta se pudo descifrar como una pausa en la rivalidad que ambos sostuvieron desde agosto hasta el 2 de octubre que se volvieron a encontrar dentro de La Casa de los Famosos.

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Aunque el gesto no confirma que hayan resuelto por completo sus diferencias. Ambos tuvieron discusiones por un comentario de Ese Pérez sobre la religión de Masad Altamimi, incluídas las bromas relacionadas con su origen y los reclamos del árabe para que no mencionara a su mamá.

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México?

Será para este domingo 4 de octubre.

La final de esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 será para este domingo 4 de octubre, a las 20:30 pm (tiempo del centro de la República Mexicana). La pregala iniciará a las 7:45 pm por la plataforma ViX.

Además, algunos complejos de Cinépolis contemplar proyectar la gran final de La Casa de los Famosos México, según la disponibilidad de cada sala, además de la transmisión por el canal de las Las Estrellas y la señal de ViX.

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