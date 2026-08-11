Detención de “Poncho La Quiringua” desató amenazas contra empresarios aguacateros en Michoacán

Foto: Facebook/mexicoserifa

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La captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, desencadenó una serie de amenazas contra empresarios aguacateros en Michoacán, e incluso a inspectores sanitarios encargados de su exportación a Estados Unidos.

El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informó que tras la captura del líder delincuencial se realizaron llamadas en las que amenazaron a empresarios de este sector.

“Lo que se tiene de información es que efectivamente tras la detención de este líder delincuencial conocido como ‘Poncho la Quiringua’ es que se desató una serie de llamadas hacia diferentes empresarios aguacateros que hicieron de conocimiento de las autoridades estadounidenses que recibieron estas amenazas”, precisó el funcionario en conferencia de prensa.

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Empacadoras detuvieron sus actividades tras suspensión de actividades de EEUU en la importación de aguacate

Trabajadores agrícolas cargan cajas de aguacates recién cosechados en un camión en una plantación en Tacambaro, en el estado de Michoacán, México. 7 de junio de 2017. Foto tomada el 7 de junio de 2017. REUTERS/Alan Ortega

Vega Rodríguez aclaró que, hasta el momento, la Fiscalía no ha recibido ninguna denuncia formal por las amenazas y señaló que no se ha confirmado si provinieron directamente del crimen organizado o de personas que aprovecharon el clima de tensión generado por la detención.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en días previos que inspectores sanitarios encargados de la exportación de aguacate y chile a EEUU recibieron amenazas por parte de un grupo criminal, lo que derivó en el cierre temporal de empacadoras.

Como resultado, se acordó brindar seguridad a los inspectores señalados y se estableció una mesa permanente para garantizar tanto la exportación como la protección del personal involucrado.

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Embajada de EEUU suspendió actividades en Michoacán por la situación de inseguridad

Sader Jalisco espera que Michoacán pueda exportar aguacate otra vez a EEUU. Crédito: Sader Jalisco

La Embajada de Estados Unidos en México suspendió sus actividades en Michoacán el pasado 5 de agosto por cuestiones de seguridad, afectando directamente a la importación de fruta y, en consecuencia, del aguacate.

Con la suspensión de actividades de inspectores encargados de certificar el estado de la fruta para ser enviada a EEUU, más de 60 empacadoras en Michoacán tuvieron que cerrar de manera temporal, lo que obligó a una reunión de emergencia entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Luego de varias reuniones, Sheinbaum informó que hasta este martes 45 empacadoras ya han retomado operaciones, con la expectativa de que el resto lo haga antes del cierre de la semana. Además, subrayó que se trató de la tercera ocasión en que Estados Unidos toma una medida de este tipo, y que en esta ocasión la normalización de actividades se logró en menos de 48 horas.

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Defensa envió mil 557 militares a Michoacán para blindar zonas aguacateras

Foto: Defensa

Tras los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó mil 557 elementos al estado para reforzar la seguridad en zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, y para brindar acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como para inhibir el delito de extorsión contra productores.

Además, el operativo incluyó la instalación de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan para coordinar acciones entre la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales.

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Se establecieron además 17 bases de operaciones para dar seguridad permanente a empacadoras en Tingüindín, Tocumbo y Peribán, y otras 29 en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, con alrededor de 870 efectivos asignados, entre otras.

¿Quién era “Poncho la Quiringua”?

Foto: Defensa

Alfonso Fernández Magallón encabezaba el Cártel de Los Reyes, estructura perteneciente a Cárteles Unidos, una alianza formada por diversas células —entre ellas el Cártel de Tepalcatepec— para resistir la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan a ataques con drones contra militares: el ocurrido el 19 de enero de 2025 en Cotija, y los del 15 de junio y 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona.

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Desde agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. En julio de 2023 fue acusado en el Distrito de Columbia por conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.