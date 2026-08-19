México
Agregar Infobae enGoogle

Niegan detención del “Tío Lako”, líder regional del CJNG en Michoacán: sicarios de su célula fueron capturados

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que el líder criminal no fue arrestado durante el operativo desplegado

Tío Lako narcobloqueos en Michoacán
Foto: X/HEARST_BB/ Captura de pantalla
Guardar

Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no fue detenido durante el operativo desplegado por el Ejército Mexicano en Michoacán de esta mañana que provocó narcobloqueos en diversos puntos de la entidad, principalmente en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que durante el despliegue se logró la detención de varios criminales pertenecientes a la célula del jefe de plaza, sin embargo, el “Tío Lako” no se encuentra en la lista. Además, durante la acción se registró un enfrentamiento que dejó un saldo preliminar de 5 civiles abatidos.

PUBLICIDAD

Desde la madrugada de este miércoles 19 de agosto se reportaron narcobloqueos en diversos puntos de la entidad y quema de vehículos, los cuales fueron difundidos por automovilistas que circulaban por los sitios afectados.

En el material se observa la quema de un vehículo en una carretera de Michoacán derivado del enfrentamiento entre elementos de la Defensa y civiles armados. Video: Redes sociales

El C5 de Michoacán informó que los bloqueos se registraron en más de 20 puntos de la entidad, de los que 8 ya fueron liberados. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado detalló que fueron desplegados elementos de la Guardia Civil para atender los hechos violentos.

“Desde el primer momento mantenemos presencia y despliegues operativos para liberar las vialidades, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población”, anunció en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los sitios donde se mantienen los narcobloqueos hasta el momento son:

Región de La Piedad y Ecuandureo

  • La Piedad-Ecuandureo, a la altura de La Esperanza.
  • La Piedad-Ecuandureo, a la altura del Libramiento Marti Mercado.
  • La Piedad-Vista Hermosa, a la altura de Estación Patty.
  • La Piedad-Numarán, pasando Villas de Las Lomas.
  • La Piedad-Carapan; Churintzio, desviación a autopista.
  • La Piedad-Carapan; Zináparo, comunidad El Salvador.
  • Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad, localidad Quiringúicharo.
  • Ecuandureo: a la entrada de la localidad, entre Ucácuaro y Ecuandureo.
  • Ecuandureo: a la altura del OXXO.

Las imágenes muestran un incendio vehicular en una carretera, donde un pickup blanco con las puertas abiertas y un camión están envueltos en llamas. Video: Redes sociales

Región de Zamora y Chilchota

  • Carretera Zamora-Ecuandureo, en la localidad El Sauz.
  • Carretera Zamora-La Barca, a la altura de El Pochote.
  • Zamora: camino del Pochote - Ario de Rayón.
  • Zamora: a la altura del Yaki.
  • Carretera libre Zamora-Ixtlán (límite entre ambos municipios).
  • Chilchota: carretera libre Zamora-Carapan, localidad Los Nogales.
  • Chilchota: carretera libre Chilchota-Carapan, localidad Tanaquillo.

Otras zonas

  • Coeneo: carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja.
  • Zacapu: carretera Carapan - Zacapu, a la altura de la subestación de CFE.
Enfrentamiento Michoacán
Foto: Captura de pantalla / redes sociales
  • Tangancícuaro: carretera estatal Tangancícuaro-Carapan, a la altura del kilómetro 124, cerca de Los Nogales.
  • Carretera La Barca, a la altura de Los Sauces.
  • Purépero-Tlazazalca, referencia por Global Gas.

Gobernador confirmó detenciones efectivas durante el despliegue

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó que los bloqueos registrados se debieron a las detenciones efectivas realizadas por las autoridades durante el operativo.

Además, detalló que las corporaciones de seguridad estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), reforzaron las acciones operativas en

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Tío LakoCJNGMichoacánZamoraDefensanarcobloqueosquema de vehículosÚltima horaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Narcobloqueos en Michoacán: Ramírez Bedolla despliega fuerzas con Sedena y Guardia Nacional para restablecer la seguridad en el estado

El gobernador michoacano confirmó que los bloqueos carreteros registrados esta mañana son reacción de grupos delincuenciales

Narcobloqueos en Michoacán: Ramírez Bedolla despliega fuerzas con Sedena y Guardia Nacional para restablecer la seguridad en el estado

Maru Campos se reúne con la nueva cónsul de EEUU en medio del caso CIA que sacudió a Chihuahua

El encuentro en el Consulado estadounidense en Ciudad Juárez ocurre tras el episodio de los presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia fallecidos

Infobae

Difunden videos de narcobloqueos en Michoacán tras operativo para detener a líder del CJNG

La mañana de este miércoles, se llevó a cabo un operativo para detener a uno de los líderes regionales del CJNG en Michoacán

Difunden videos de narcobloqueos en Michoacán tras operativo para detener a líder del CJNG

Pensión del ISSSTE: adelantan y confirman fecha del pago de septiembre a todos los jubilados

Esta actualización facilitará que los beneficiarios tengan acceso a sus recursos antes de lo habitual y les permitirá organizar mejor sus gastos

Pensión del ISSSTE: adelantan y confirman fecha del pago de septiembre a todos los jubilados

Adiós a los rumores: Checo Pérez queda fuera de Williams tras renovar a Carlos Sainz

Con esta decisión, el equipo británico apuesta por dar continuidad a un proyecto que comenzó a construirse con la llegada del piloto español en 2025

Adiós a los rumores: Checo Pérez queda fuera de Williams tras renovar a Carlos Sainz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcobloqueos en Michoacán: Ramírez Bedolla despliega fuerzas con Sedena y Guardia Nacional para restablecer la seguridad en el estado

Narcobloqueos en Michoacán: Ramírez Bedolla despliega fuerzas con Sedena y Guardia Nacional para restablecer la seguridad en el estado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata narcobloqueos en Michoacán

Difunden videos de narcobloqueos en Michoacán tras operativo para detener a líder del CJNG

Sheinbaum ve contradictorio reconocimiento de la DEA a Harfuch durante conferencia en Argentina, pero celebra participación de México

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Mariana Ochoa recibe apoyo tras las burlas de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos: “Está más allá de cualquier broma pesada”

Tiktoker que insultó a Emma Coronel le pide disculpas tras presuntas amenazas de la Chapiza y ella reacciona

Peluka Fest cambia de sede: detalles del evento donde se presentarán Inspector, El Gran Silencio y Los Estrambóticos

Nieto de Vicente Fernández inventa el country tumbado: así suena el nuevo género musical

DEPORTES

¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

Hackean cuenta de conductor de ESPN: delincuentes la usan para realizar fraudes

Adiós a los rumores: Checo Pérez queda fuera de Williams tras renovar a Carlos Sainz

Dinamo Zagreb pone la mira en Tala Rangel: el campeón de Croacia quiere al portero de Chivas

Campeonato Juvenil de Clavados: estos son los mexicanos que buscarán el título en Croacia