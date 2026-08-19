Niegan detención del “Tío Lako”, líder regional del CJNG en Michoacán: sicarios de su célula fueron capturados

Foto: X/HEARST_BB/ Captura de pantalla

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Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no fue detenido durante el operativo desplegado por el Ejército Mexicano en Michoacán de esta mañana que provocó narcobloqueos en diversos puntos de la entidad, principalmente en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que durante el despliegue se logró la detención de varios criminales pertenecientes a la célula del jefe de plaza, sin embargo, el “Tío Lako” no se encuentra en la lista. Además, durante la acción se registró un enfrentamiento que dejó un saldo preliminar de 5 civiles abatidos.

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Desde la madrugada de este miércoles 19 de agosto se reportaron narcobloqueos en diversos puntos de la entidad y quema de vehículos, los cuales fueron difundidos por automovilistas que circulaban por los sitios afectados.

En el material se observa la quema de un vehículo en una carretera de Michoacán derivado del enfrentamiento entre elementos de la Defensa y civiles armados. Video: Redes sociales

El C5 de Michoacán informó que los bloqueos se registraron en más de 20 puntos de la entidad, de los que 8 ya fueron liberados. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado detalló que fueron desplegados elementos de la Guardia Civil para atender los hechos violentos.

“Desde el primer momento mantenemos presencia y despliegues operativos para liberar las vialidades, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población”, anunció en un comunicado.

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Los sitios donde se mantienen los narcobloqueos hasta el momento son:

Región de La Piedad y Ecuandureo

La Piedad-Ecuandureo , a la altura de La Esperanza.

La Piedad-Ecuandureo, a la altura del Libramiento Marti Mercado.

La Piedad-Vista Hermosa , a la altura de Estación Patty.

La Piedad-Numarán, pasando Villas de Las Lomas.

La Piedad-Carapan; Churintzio, desviación a autopista.

La Piedad-Carapan ; Zináparo, comunidad El Salvador.

Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad, localidad Quiringúicharo.

Ecuandureo : a la entrada de la localidad, entre Ucácuaro y Ecuandureo.

Ecuandureo: a la altura del OXXO.

Las imágenes muestran un incendio vehicular en una carretera, donde un pickup blanco con las puertas abiertas y un camión están envueltos en llamas. Video: Redes sociales

Región de Zamora y Chilchota

Carretera Zamora-Ecuandureo, en la localidad El Sauz.

Carretera Zamora-La Barca , a la altura de El Pochote.

Zamora: camino del Pochote - Ario de Rayón.

Zamora : a la altura del Yaki.

Carretera libre Zamora-Ixtlán (límite entre ambos municipios).

Chilchota : carretera libre Zamora-Carapan, localidad Los Nogales.

Chilchota: carretera libre Chilchota-Carapan, localidad Tanaquillo.

Otras zonas

Coeneo : carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja.

Zacapu: carretera Carapan - Zacapu, a la altura de la subestación de CFE.

Foto: Captura de pantalla / redes sociales

Tangancícuaro : carretera estatal Tangancícuaro-Carapan, a la altura del kilómetro 124, cerca de Los Nogales.

Carretera La Barca, a la altura de Los Sauces.

Purépero-Tlazazalca, referencia por Global Gas.

Gobernador confirmó detenciones efectivas durante el despliegue

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó que los bloqueos registrados se debieron a las detenciones efectivas realizadas por las autoridades durante el operativo.

Además, detalló que las corporaciones de seguridad estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), reforzaron las acciones operativas en

*Información en desarrollo...