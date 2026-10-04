México

Aguascalientes: Identifican a mujer que murió tras un accidente en el que estuvo involucrada una patrulla de la Guardia Nacional

En el percance ocurrido en la carretera 45 norte también resultaron tres personas lesionadas

Una patrulla de la Guardia Nacional estuvo involucrada en un accidente mortal en Aguascalientes. Crédito: X / @El_Clarinete
Una patrulla de la Guardia Nacional estuvo involucrada en un accidente mortal en Aguascalientes. Crédito: X / @El_Clarinete
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El día de ayer, por la tarde, ocurrió un accidente carretero al norte del estado de Aguascalientes, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, entre ellos una patrulla de la Guardia Nacional y que dejó una mujer fallecida y tres lesionados.

Este sábado, las autoridades ministeriales revelaron que ya identificaron a la víctima mortal, se trata de Nelly Estefanía, de 32 años de edad.

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La mujer perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico, según el dictamen de la necropsia de ley que le fue practicada en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Patrulla de la Guardia Nacional involucrada en accidente carretero en Aguascalientes

De acuerdo con reportes locales, minutos antes de las 17:00 horas del pasado viernes 2 de octubre, ocurrió un aparatoso accidente sobre la carretera federal número 45 norte, a la altura del kilómetro 33+900, en la comunidad de El Saucillo, municipio de Rincón de Romos.

Los reportes locales también detallaron que el conductor de la unidad oficial realizó una maniobra de rebase. En ese momento se registró una colisión contra dos vehículos.

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Realizan el levantamiento del cuerpo

Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar del percance. Ahí confirmaron que una mujer de entre 30 y 39 años no presentaba signos vitales, por lo que acordonaron la zona. El saldo incluyó además tres personas lesionadas, dos de ellas elementos activos de la Guardia Nacional.

Tras el percance, al sitio arribaron los agentes de Investigación Criminal, así como personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el levantamiento de los indicios y del cuerpo sin vida.

Patrulla de la Guardia Nacional involucrada en accidente vial en Aguascalientes. Crédito: Beto Ureña
Patrulla de la Guardia Nacional involucrada en accidente vial en Aguascalientes. Crédito: Beto Ureña

Accidentes automovilísticos derivan en homicidios culposos

Con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2026, se han registrado un total de 80 carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo.

No obstante, la mayoría (76) se suscitaron a raíz de accidentes automovilísticos que ocurrieron en todo el estado de Aguascalientes.

Cabe señalar que el Código Penal de esa entidad establece que al responsable de ese tipo de homicidios se le aplicarán de entre tres y siete años de prisión y de 25 a 175 días de multa, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Descarrila tren en Jalisco y mueren dos elementos de la Guardia Nacional

Un tren de carga de la empresa Ferromex descarriló la noche de este viernes 2 de octubre en la comunidad de Tenexcamilpa, municipio de Tonila, Jalisco. El convoy, integrado por 122 vagones con contenedores de mercancía diversa, cubría la ruta Colima-Tlaquepaque al momento del accidente.

De acuerdo con medios locales, el percance involucra a la segunda locomotora de las máquinas frontales del convoy. El saldo es de dos elementos de la Guardia Nacional muertos y tres más lesionados.

Los agentes pertenecían a la Coordinación Estatal de Colima. En total, 15 elementos viajaban en el tren para brindar seguridad al convoy.

No hay información sobre el motivo del descarrilamiento

Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer los motivos del descarrilamiento ni las circunstancias en las que la segunda locomotora frontal terminó fuera de las vías.

De manera preliminar, se descarta la presencia de materiales peligrosos en los contenedores que transporta el tren de Ferromex.

Guardia Nacional detiene a hombre que tenía un arsenal en Nayarit

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un arsenal con granadas y un lanzagranadas, tras detener a un presunto integrante de un grupo delictivo en Nayarit. Aunque no se reveló la identidad del detenido.

Patrulla de la Guardia Nacional involucrada en accidente vial en Aguascalientes. Crédito: Beto Ureña
Patrulla de la Guardia Nacional involucrada en accidente vial en Aguascalientes. Crédito: Beto Ureña

El operativo ocurrió en la localidad de Platanitos, municipio de Santa María del Oro, el 1 de octubre. Elementos de la Guardia Nacional, junto con personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado, realizaban patrullajes de seguridad cuando ubicaron al sospechoso.

Dicho hombre portaba armamento de alto poder y equipo táctico, por lo que las autoridades procedieron a su detención inmediata. El Gabinete de Seguridad del gobierno federal confirmó la acción dentro de su reporte de eventos relevantes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Un par de tragedias han marcado a la Guardia Nacional en los últimos días, primero, la muerte de un par de elementos tras el descarrilamiento de un tren en Jalisco, así como el involucramiento de una patrulla en un aparatoso accidente en una carretera de Aguascalientes que dejó una mujer muerta.

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