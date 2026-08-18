Noroña reta a Estados Unidos: “no se atrevan” a tocar a AMLO tras retiro de visa a su hijo

La revocación del documento migratorio al hijo de Andrés Manuel López Obrador se conoce por publicaciones del 14 de agosto de 2026 y provoca posturas encontradas entre legisladores mexicanos, sin explicación pública de Washington (Cuartoscuro)

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El gobierno de Estados Unidos canceló la visa a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con reportes publicados el 14 de agosto de 2026. La medida generó reacciones divididas entre la clase política mexicana.

En respuesta, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña salió en defensa del hijo del exmandatario y, de manera más amplia, del propio expresidente, a quien calificó como “compañero presidente” durante su participación en el segundo informe de labores de la senadora morenista Luisa Cortés García, en Oaxaca.

“Atrévanse a tocar al compañero presidente”

Durante su intervención, Noroña lanzó una advertencia directa hacia quienes, dijo, buscarían afectar a López Obrador a través de su hijo:

“Y lo planteo. Atrévanse. Atrévanse a tocar al compañero presidente Luis Obrador. Está retirado, pero ahora sí, como decía mi abuela, si todavía no me muero, cabrones, ¿qué traen?”

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El senador afirmó que el expresidente “está en el corazón de los hombres y mujeres patriotas” de México, y sostuvo, según Proceso, que “no se necesita visa para gobernar”, en referencia a la cancelación del documento migratorio de López Beltrán.

“En México manda el pueblo”, afirma Noroña

En el mismo evento, el legislador morenista subrayó que las decisiones internas del país no deben estar sujetas a la injerencia de gobiernos extranjeros:

“Que se oiga bien y se oiga hasta Washington. En México, manda el pueblo de México y nadie más” , expresó, de acuerdo con la citada publicación.

Acusó a Estados Unidos de “usar todas sus herramientas” para influir en los procesos internos del país.

Advirtió que la oposición mexicana no tendría, según su perspectiva, representación suficiente de cara al proceso electoral de 2027.

Antecedente: la hipótesis del “golpe” a AMLO

Días antes, el 15 de agosto, Noroña ya había abordado el tema en su podcast La videocharla, donde planteó que el retiro de la visa a López Beltrán respondería a un intento de “golpear” políticamente al expresidente, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países, de acuerdo con Infobae.

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En esa misma emisión, el senador señaló —sin presentar pruebas concretas— que existirían dirigentes opositores que, pese a enfrentar señalamientos por presunta corrupción o solicitudes de extradición, mantendrían acceso irrestricto a territorio estadounidense. Citó como ejemplo al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien criticó por, presuntamente, solicitar en Washington medidas contra actores políticos mexicanos.

Durante el segundo informe de la senadora Luisa Cortés García, en Oaxaca, el morenista defiende al exmandatario y lanza un mensaje a quienes, afirma, pretenden afectarlo mediante su familia (andresmanuellopezbeltran_)

La otra cara: reacciones de la oposición

La cancelación de la visa a López Beltrán no solo generó respaldo, sino también celebración desde otras bancadas. La senadora panista Lilly Téllez calificó al hijo del expresidente como “huachicolero” y afirmó, a través de redes sociales, que la medida estadounidense representaba el inicio de un proceso de “justicia”, según recogió Uniradio Informa.

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Hasta el momento, ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni la embajada estadounidense en México han emitido una postura oficial detallando los motivos específicos del retiro de la visa a López Beltrán.

El contexto de fondo

El episodio se suma a una serie de casos recientes de políticos mexicanos —principalmente de Morena— cuyas visas estadounidenses han sido objeto de escrutinio o cancelación en los últimos meses, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo. El propio Fernández Noroña ha enfrentado versiones sobre una eventual revocación de su documento migratorio, mismas que ha calificado públicamente como “insustanciales”.

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