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Las 5 plantas aromáticas que perfuman toda tu casa y caben en cualquier rincón

Estas especies destacan por su capacidad para liberar aceites esenciales de forma continua, impregnando habitaciones con fragancias naturales mientras se mantienen saludables con cuidados sencillos

Mujer oliendo una planta en maceta, junto a otras dos plantas, libros en estantes y una ventana, un portátil abierto sobre la mesa de madera.
Colocar plantas aromáticas cerca de ventanas con luz natural potencia la liberación de su fragancia sin necesidad de difusores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lavanda, hierbabuena, albahaca, menta y romero son cinco plantas aromáticas que caben en macetas sencillas, perfuman cualquier rincón del hogar y no requieren más que sol, agua moderada y un sustrato con buen drenaje.

Todas pertenecen producen aceites esenciales que liberan su aroma de forma continua en espacios cerrados.

El Dr. Jaime Alcalá Gómez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), explica en el portal universitario que las plantas aromáticas liberan sustancias como el linalol, mentol y timol, los cuales no solo les confieren sus aromas característicos, sino que también actúan como un excelente repelente natural.

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La familia Lamiaceae agrupa a las plantas aromáticas más cultivadas en interiores: menta, hierbabuena, albahaca, romero y lavanda. (Gráfico Infobae México)
La familia Lamiaceae agrupa a las plantas aromáticas más cultivadas en interiores: menta, hierbabuena, albahaca, romero y lavanda. (Gráfico Infobae México)

Lavanda: aroma ligero y floral que no necesita difusor ni spray para sentirse

La lavanda (Lavandula angustifolia) tiene un aroma floral, suave y ligeramente dulce. Con solo tenerla cerca de una ventana soleada, su fragancia se dispersa sola.

Primer plano de una lavanda dentada en maceta de terracota sobre un alféizar de madera, con una ventana y cortina oscura al fondo.
La lavanda (Lavandula angustifolia) necesita entre seis y ocho horas de sol directo al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para tenerla en casa basta una maceta de al menos 30 centímetros de profundidad, con sustrato pobre y bien drenado.

Necesita sol pleno: entre seis y ocho horas diarias. El riego debe ser escaso; sus raíces se pudren con humedad acumulada. Una vez establecida, tolera la sequía sin problema.

Además de su función aromática, la lavanda, el romero y otras plantas, tienen usos medicinales en México, de acuerdo con la UNAM. (YouTube/ @UNAMGlobalMX)

Hierbabuena: olor mentolado y fresco que se percibe sin tocar las hojas

La hierbabuena (Mentha x piperita) tiene aroma mentolado y fresco y se percibe sin necesidad de tocar las hojas.

Prefiere luz indirecta o semisombra: no tolera el sol directo del mediodía, pero tampoco prospera en la oscuridad. Una ventana con luz natural durante cuatro o cinco horas al día es suficiente.

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Hierbabuena, planta medicinal, aroma fresco, uso culinario, remedio natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La hierbabuena Requiere riego frecuente y suelo fértil y húmedo, sin permitir que el agua se estanque en la base de la maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requiere riego frecuente y suelo fértil y húmedo, sin encharcarse. Lo más recomendable es mantenerla en maceta separada: es invasiva y puede desplazar a otras plantas si comparte espacio sin control.

Albahaca: aroma dulce, herbal y anisado ideal para la cocina

La albahaca (Ocimum basilicum) tiene un aroma dulce, herbal y ligeramente anisado. En una cocina pequeña, basta una sola maceta para que el olor se perciba.

Necesita sol pleno y suelo fértil con riego regular, sin encharcar. Una maceta mediana, de 20 a 30 centímetros, es suficiente.

Ilustración en acuarela de una planta de albahaca con hojas verdes y algunas flores blancas, creciendo en una maceta de terracota sobre un fondo claro.
Necesita sol pleno y una maceta mediana de entre 20 y 30 centímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene retirar las flores en cuanto aparezcan: si la planta florece, destina energía a la semilla y las hojas pierden aroma y sabor.

Menta: olor fresco e intenso

La menta (Mentha spicata) comparte con la hierbabuena su familia botánica y su tendencia a expandirse.

La diferencia entre las dos es sutil: la menta tiene un aroma más fresco y ligeramente más intenso.

Una persona con camisa clara y jeans está sembrando una planta de menta en una maceta de terracota en un balcón soleado, con otras plantas alrededor.
Prefiere sombra parcial y riegos frecuentes: con tierra fértil y húmeda se mantiene productiva todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en botánica recomiendan cultivar la menta siempre en macetas individuales.

Prefiere sombra parcial y riegos frecuentes. Una maceta mediana con tierra fértil y húmeda es suficiente para tenerla productiva todo el año.

El romero puede durar años en una maceta y perfuma todo el año

El romero (Salvia rosmarinus) es el más longevo de los cinco. Es un arbusto perenne que puede mantenerse aromático durante años con podas regulares.

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM lo documenta como una de las especies más arraigadas en la herbolaria mexicana.

Planta de romero en maceta, manojos de romero fresco con flores lilas, y romero seco en un frasco y cuchara sobre una mesa de madera.
Es el más longevo de las cinco plantas: con podas regulares puede mantenerse aromático durante años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesita sol directo de al menos seis horas al día y una maceta grande, de 30 centímetros de ancho y profundidad, con sustrato arenoso y drenaje eficiente.

El riego va solo cuando los dos o tres centímetros superiores de la tierra están secos al tacto.

Dónde colocarlas para que el aroma se perciba mejor

Las cinco plantas sueltan más aroma cuando reciben luz suficiente y cuando el aire circula a su alrededor. Colocarlas cerca de ventanas orientadas al sur o al sureste maximiza su exposición solar.

Cinco plantas aromáticas en macetas de terracota —menta, citronela, lavanda, albahaca y romero— sobre una mesa de madera con hormigas alejándose.
Todas las plantas aromáticas requieren macetas con orificios de drenaje para evitar que el agua se acumule en las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta tenerlas todas juntas. Una sola maceta de hierbabuena en la cocina o de lavanda en el cuarto basta para percibir el aroma.

Combinarlas en distintos rincones del departamento distribuye el perfume por toda la casa sin necesidad de difusores eléctricos ni productos químicos.

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