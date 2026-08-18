Boletos al 2x1: quiénes son todos los artistas con descuento en ‘Concert Week 2026’ México

Adam Levine de Maroon 5 levanta con los brazos en alto la bandera de México en un concierto frente a una multitud, en un gesto de conexión con sus fans. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Concert Week 2026 de Ticketmaster arrancó con una promoción exclusiva para los fanáticos de la música: cientos de conciertos en México ofrecen boletos al 2x1 durante una semana limitada.

Los tarjetahabientes Banamex podrán obtener entradas al 50% de descuento en compras por pares tras la venta que abrió el 17 de agosto y finalizará el 24 de agosto de 2026.

Según la guía oficial publicada por Ticketmaster, cada usuario puede adquirir hasta ocho boletos por transacción con descuento, siempre que el pago se realice con tarjetas de crédito o débito participantes.

Concert Week 2024: cómo obtener boletos GRATIS en Ticketmaster y qué conciertos participan (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Lista completa de artistas y conciertos participantes en Concert Week 2026

El catálogo de la Concert Week 2026 incluye los siguientes artistas y sedes:

5 Seconds Of Summer (Guadalajara, Monterrey)

A.F.I. (Ciudad de México)

AESPA (Palacio de los Deportes)

Alcala Norte (Foro Puebla)

Alejandro Sanz (Aguascalientes, CDMX, Guadalajara, Monterrey)

Alex Fernández (Teatro Metropólitan)

Ana Sofi W (Lunario del Auditorio Nacional)

Andrés Obregón (Auditorio Nacional)

Anuel AA (Guadalajara)

ANYMA (CDMX)

Apocalyptica (CDMX, Monterrey)

Arde Bogotá (Teatro Metropólitan)

Atarashi Gakko! (Velódromo Olímpico)

Babasónicos (Palacio de los Deportes)

Bad Gyal (CDMX, Guadalajara, Monterrey)

Beach Fossils (Lunario del Auditorio Nacional)

Benny Ibarra (Teatro Metropólitan)

Black Veil Brides (Guadalajara, Monterrey)

Blonde Redhead (Teatro Metropólitan)

Bratty (Teatro Metropólitan)

Cafres & Estrambóticos (Auditorio Nacional)

Calle 24 (Escenario GNP Seguros)

Cannons (Palacio de los Deportes)

Carlos Ballarta (Palacio de los Deportes)

Charles Ans (Teatro Estudio Cavaret)

Chetes (Palacio de los Deportes)

David Byrne (Guadalajara, Monterrey)

Def Leppard (CDMX, Guadalajara)

Electrify (Lunario del Auditorio Nacional)

Emjay (Palacio de los Deportes)

Enjambre (CDMX)

Estelares (Lunario del Auditorio Nacional)

Fobia (CDMX)

Francisca Valenzuela (Foro Puebla)

Giant Rooks (Teatro Metropólitan)

Greeicy (Teatro Metropólitan)

Hija de la Luna (Teatro Metropólitan)

I Am Hardstyle (Palacio de los Deportes)

I Love Dance (Monterrey)

Ivan Ferreiro (Teatro Metropólitan)

Jessie Ware (Teatro Metropólitan)

José María Napoleón & Mocedades (Auditorio Nacional)

La Bande-Son Imaginaire (Pepsi Center)

La Leyenda (Lunario del Auditorio Nacional)

Ladrones (Palacio de los Deportes)

Lagos (Guadalajara)

Liana Flores (Lunario del Auditorio Nacional)

Lila Downs (Auditorio Nacional)

Los Auténticos Caligaris (CDMX, Monterrey)

Los Pericos (Guadalajara)

Lost Acapulco (Teatro Metropólitan)

MadrePerla (Teatro Metropólitan)

Majo Aguilar (Auditorio Nacional)

Malcriada (Palacio de los Deportes)

Maria León (Teatro Metropólitan)

Maroon 5 (CDMX, Monterrey)

Martin Garrix (Palacio de los Deportes)

MC Davo (Pepsi Center)

Meme del Real (CDMX, Guadalajara, Querétaro)

Moenia (Palacio de los Deportes)

Monsieur Perine (Teatro Metropólitan)

Morat (CDMX, dos fechas en noviembre)

MoreJuice Fest (Pepsi Center)

Motel (Teatro Metropólitan)

NACH (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Toluca)

Nanpa Básico (CDMX, Guadalajara, Monterrey)

Nasa Histoires (Teatro Metropólitan)

Natalia LaFourcade (Teatro Metropólitan)

Nicole Zignago (CDMX, Guadalajara, Puebla)

No Te Va A Gustar (CDMX, Guadalajara)

Of Monsters and Men (Pepsi Center)

Okills (Lunario del Auditorio Nacional)

OMD (Guadalajara)

Pablo Preciado (Lunario del Auditorio Nacional)

Panteón Rococo (Guadalajara, Monterrey)

Peces Raros (Auditorio BB)

Puma Blue (Teatro Metropólitan)

Reyno (Pepsi Center)

Robyn The Sexistential Tour (Palacio de los Deportes)

Romeo Santos & Prince Royce (Palacio de los Deportes)

Rosana (CDMX, Puebla)

ROZ (Pepsi Center)

Scorpions (Guadalajara, Monterrey)

Silvia Peréz (Teatro Metropólitan)

Soda Stereo (Palacio de los Deportes)

Sofi Tukker (CDMX, Guadalajara)

Son Rompe Pera (Teatro Metropólitan)

Surfistas del Sistema (Pepsi Center)

The Midnight: Time Machines (Escenario GNP Seguros)

Time Warp (Expo Santa Fe)

TIMO (Pepsi Center)

Tove Lo (Pepsi Center)

Travis (CDMX, Monterrey)

Triciclo Circus Band (Palacio de los Deportes)

Trueno (Guadalajara)

Urbano Fest (CDMX, Guadalajara)

Virus (Lunario del Auditorio Nacional)

Wave To Earth (Pepsi Center)

Winona Riders (Auditorio BB)

Young Miko (CDMX, Guadalajara)

Yousuke Yukimatsu (Palacio de los Deportes)

ZZ Top (CDMX, Guadalajara, Monterrey)

El catálogo completo y actualizado puede consultarse en la página oficial de Ticketmaster.

Detalles: fechas, condiciones y cómo acceder a la promoción 2x1

La venta especial 2x1 está activa desde el 17 de agosto a las 9:00 a.m. hasta el 24 de agosto a las 11:59 p.m. Solo participan los eventos listados en el catálogo oficial de Ticketmaster Concert Week 2026, que puede revisarse en https://guias.ticketmaster.com.mx/concert-week-2026.

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Una infografía de Infobae detalla la promoción Concert Week 2026, que ofrece 2x1 en más de 150 conciertos y festivales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, válida del 17 al 24 de agosto con tarjeta Banamex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descuento se aplica automáticamente al seleccionar boletos en múltiplos de dos, cuatro, seis u ocho, siempre que la compra se realice con tarjetas Banamex.

El beneficio de tres meses sin intereses aplica únicamente para tarjetas de crédito Banamex y compras a partir de 3 mil pesos. La promoción no es acumulable con otras ofertas ni válida para reventa.