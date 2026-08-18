Grecia Quiroz agradece “publicidad gratuita” tras video donde la ‘vinculan’ con Movimiento Ciudadano

Grecia Quiroz en escenarios exteriores, incluyendo un campo de cultivo. La mujer viste un traje naranja de dos piezas. Se la observa hablando directamente a cámara en un formato de pantalla dividida. Una superposición de texto en pantalla anuncia 'GRECIA QUIROZ SE UNE A MC'. El material contiene segmentos donde se refiere a la desinformación y a su historia familiar como comerciantes. El contenido constituye una comunicación pública sobre su participación política.

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Grecia Itzel Quiroz García, presidenta de Uruapan, Michoacán, agradeció la “publicidad gratuita” en una publicación en ‘X’, en la que compartió el fragmento de una entrevista donde aclaró la circulación de un video en redes sociales donde presuntamente la funcionaria se anunciaba como parte del partido Movimiento Ciudadano (MC). En entrevista con medios locales, aclaró que ella no participó en la grabación, señalando que el material es falso.

Quiroz reconoció que incluso personas cercanas a ella le cuestionaron su participación en el vídeo y sobre su presunta alianza con el partido naranja; sin embargo, apuntó que: “Les dije, no, pues, o sea, infórmense bien”.

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Ante la exposición mediática de imágenes falsas, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para que se “documente bien de toda la información, que no se dejen llevar por lo que se dice detrás de una página, porque no siempre lo que publican las páginas es real”.

Además, pidió a la población conocer a las personas, pues refirió que ha recibido críticas porque su familia vendió en las calles comida, situación que para Quiroz es mérito que la enorgullece por “venir de una familia trabajadora, honrada, que viene desde abajo, que sabe lo que cuestan las cosas y que no vengo de una familia de delincuentes o de una familia que se dedica al narcotráfico, que ha tenido vínculos con la delincuencia”. Eso sí me daría vergüenza; lo otro, en absoluto, me siento muy orgullosa”, declaró.

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¿Cuál es la relación de MC con Grecia Quiroz?

El vídeo surge bajo un contexto político donde Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, respaldó a Grecia Quiroz, luego de que ayer subiera un vídeo desde su cuenta oficial en ‘X’, explicando su acompañamiento con la alcaldesa.

Máynez ha reiterado públicamente su apoyo a Quiroz y al movimiento que representa, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, quien inició el proyecto independiente. El dirigente nacional de MC afirma que su partido defenderá a Quiroz y el legado de Manzo rumbo a las elecciones de 2027.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se dirige a la cámara en un mensaje político. Detrás de él se observa la bandera de México. En su intervención, menciona el legado de Carlos Manzo, la 'vieja política' y las próximas elecciones. Este video es un mensaje de campaña de Movimiento Ciudadano.

A pesar de este respaldo, Quiroz mantiene la postura de que el Movimiento del Sombrero conservará su independencia y no pactará alianzas con partidos, asegurando que la organización pertenece exclusivamente a la ciudadanía.

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MC impulsa la defensa jurídica y política del movimiento ante reformas electorales recientes en Michoacán, mientras que Quiroz enfatiza que cualquier coordinación será solo si beneficia a Uruapan, sin comprometer los principios del movimiento independiente.