David Faitelson se lanza contra influencer que atacó a las jugadoras de Cruz Azul Femenil: “Es un perfecto imbécil”

Las reacciones no cesan en el entorno del fútbol mexicano tras los comentarios misóginos y sexistas expresados en el podcast “Pláticas del Mal” sobre las jugadoras del Cruz Azul Femenil. (X@DavidFaitelson_)

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Las reacciones no cesan en el entorno del fútbol mexicano tras los comentarios misóginos y sexistas expresados en el podcast “Pláticas del Mal” sobre las jugadoras del Cruz Azul Femenil.

El episodio ha provocado una ola de críticas y debates tanto en redes sociales como en medios tradicionales, con voces que exigen respeto y responsabilidad en los espacios deportivos.

Cruz Azul anunció acciones civiles y penales contra los conductores del podcast "Pláticas del Mal" tras los comentarios misóginos emitidos contra sus jugadoras y su directora deportiva, María Fernanda Pons. (@AzulFemenil/Captura de pantalla)

David Faitelson se lanza contra influencer que atacó a jugadoras de Cruz Azul Femenil

Dentro de la conversación pública, el periodista David Faitelson se sumó al rechazo contra los creadores de contenido involucrados. En sus redes sociales, Faitelson cuestionó la legitimidad profesional de quienes emitieron las ofensas: “¿Comentarista deportivo? No, para nada, este es un perfecto imbécil”, escribió, refiriéndose a uno de los influencer responsables de los insultos.

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El episodio ha reavivado el debate sobre los límites de la opinión en los medios y la necesidad de garantizar un trato digno a las futbolistas. Los comentarios del podcast fueron percibidos como una muestra de la persistencia de actitudes discriminatorias dentro del entorno deportivo.

Dentro de la conversación pública, el periodista David Faitelson se sumó al rechazo contra los creadores de contenido involucrados (Captura de pantalla)

Quiénes son “Pláticas del Mal” y qué dijeron

La derrota del Cruz Azul Femenil por 10-0 frente al América, el 8 de agosto en la Jornada 2 del Grupo A del Apertura 2026, originó el conflicto.

Ese marcador impulsó a Santiago Domínguez, Mike Bedean y Criss Ángel “Babuino”, miembros del podcast, a lanzar comentarios que superaron los límites de la crítica deportiva. La goleada provocó además la destitución del director técnico Israel Del Real y ocurrió en medio de un plantel debilitado por la salida de jugadoras en el periodo de transferencias, situación que impactó en el rendimiento. Durante la temporada anterior, Cruz Azul había clasificado a Liguilla tanto en el Apertura como en el Clausura.

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Las celestes volvieron a celebrar después del duro descalabro ante América y sumaron una victoria clave para mantenerse cerca de la cima de su sector.

Entre los comentarios registrados en el episodio, Santiago Domínguez dijo que las futbolistas deberían ser enviadas a trabajar a un table dance y les recriminó la derrota con insultos: “no sean hijas de p.., que para eso les pagan”. Bedean aludió a OnlyFans al sugerir que las jugadoras podían usar esa plataforma si querían obtener ingresos.

También se escucharon generalizaciones sexistas, como la idea de que las futbolistas no comprenden la dimensión de una derrota “porque son morras y no consumen tanto fútbol”. En otra intervención, uno de los conductores las llamó “ignorantes” por no distinguir entre análisis y crítica.

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