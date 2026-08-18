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Santiago Giménez, en la mira del Porto: reportan oferta al Milan

El atacante mexicano podría cambiar de equipo para la temporada 2026-2027, de concretarse las conversaciones

Un hombre con una camiseta amarilla y azul marino, un tatuaje de cruz en el cuello y el escudo del FC Porto.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El futuro de Santiago Giménez podría tomar un nuevo rumbo en el mercado de fichajes. De acuerdo con reportes del periodista italiano Fabrizio Romano, el Porto estaría dispuesto a avanzar por el delantero mexicano y prepara una primera oferta formal para el AC Milan.

La propuesta del conjunto portugués sería por un préstamo con opción de compra, aunque hasta el momento no existe un acuerdo entre ambos clubes. Por ello, la posible llegada de Giménez a los Dragones todavía se mantiene como una negociación en curso.

¿Qué se sabe del posible fichaje de Santiago Giménez por el Porto?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Según la información del periodista italiano, Fabrizio Romano, el “Bebote” Giménez ya tendría acordados los términos personales con el Porto desde hace algunos días.

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Sin embargo, el siguiente paso corresponde a las instituciones. El club portugués estaría listo para presentar su primera oferta oficial al Milan con la intención de avanzar en las negociaciones por el atacante mexicano.

Romano señaló que la propuesta contempla un préstamo con opción de compra, mientras que el acuerdo con Giménez en cuanto a sus condiciones personales ya estaría establecido.

“El FC Porto está listo para avanzar e intentar cerrar el trato de Santi Giménez pronto, ya que la primera oferta oficial se enviará a la AC Milan a continuación. Entiendo que el Porto está ofreciendo un acuerdo de préstamo con cláusula de opción de compra. El acuerdo con el delantero mexicano en términos personales ya está hecho”.

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Por ahora, el Milan deberá analizar la propuesta antes de tomar una decisión sobre el futuro del delantero mexicano.

Santiago Giménez y los rumores sobre su salida del Milan

(REUTERS/Daniele Mascolo)
(REUTERS/Daniele Mascolo)

Los rumores sobre una posible llegada de Giménez al Porto han colocado al mexicano como uno de los nombres vinculados con el conjunto portugués para la temporada 2026-2027.

No obstante, el delantero todavía pertenece al Milan y, hasta que exista un acuerdo entre ambos clubes, su traspaso a los Dragones no está concretado.

Santiago Giménez llegó al conjunto italiano durante el mercado de invierno de 2025, por lo que ahora su futuro dependerá de las negociaciones que puedan establecer Milan y Porto en los próximos días.

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