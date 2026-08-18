Yahir desata polémica por la comida en La Casa de los Famosos 2026: “No puedo dejar que toquen la cocina”

Yahir - (Instagram/@lacasafamososmx)

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La comida comienza a convertirse en uno de los puntos que pueden generar mayor tensión dentro de La Casa de los Famosos 2026, y Yahir ya dejó clara su postura. Durante una plática con el comentarista deportivo Memo Schutz, el cantante habló sobre el consumo de pan y la necesidad de cuidar los alimentos destinados a las comidas de la jornada.

El tema surgió cuando Memo Schutz mencionó que solamente quedaban “pocas barras de pan” y señaló que incluso algunos habitantes no consumían ese alimento. Ante la posibilidad de que las reservas disminuyeran rápidamente, Yahir fue contundente: “No, es que yo no puedo dejar que toquen la cocina”.

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La frase marcó el tono de la conversación. Aunque Memo le advirtió que tampoco podía comportarse como “un sargento”, Yahir explicó que su preocupación no era impedir que los demás comieran, sino evitar que se terminaran antes de tiempo los productos contemplados para desayunar, comer y cenar.

Yahir toma el control de la cocina y explica su postura

Yahir y Mariana Ochoa - (Instagram/@lacasafamososmx)

Dentro de la dinámica mostrada en la conversación, Yahir ocupa un papel central en la organización de la cocina y en el cuidado de las provisiones. Su postura apunta a mantener un control sobre lo que está destinado a cada comida para evitar que algunos productos desaparezcan antes de lo previsto.

“Que se coman lo que sea, pero lo que está contabilizado para desayunar, comer y cenar”, explicó. Con ello, el cantante dejó ver que su intención no sería decidir quién puede comer, sino vigilar que los alimentos alcancen para todos durante el tiempo que permanezcan en la casa.

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Memo Schutz entendió la preocupación y respondió: “Ah, sí. No, bueno, esos son proteí… sí, te entiendo”. La conversación, sin embargo, exhibió una diferencia importante: mientras Yahir apuesta por administrar las existencias, Memo puso sobre la mesa el riesgo de que ese control termine generando roces con los demás.

El pan encendió una discusión que puede ir mucho más lejos

Los habitantes de La Casa de los Famosos México afrontan el desafío del bajo presupuesto para alimentos mientras comparten la mesa común. (YouTube: Canal 5)

La preocupación comenzó con el pan, pero Yahir planteó un escenario que podría complicar todavía más la convivencia. “Porque cuando no, no va a haber pan y no va a haber jamón y no va a haber esto y no va a haber el otro”, advirtió durante la charla.

Su explicación fue todavía más gráfica cuando señaló que, si los productos empiezan a escasear, “le van a empezar a pegar en la madera los huevos y tampoco va a haber huevos”. Memo Schutz añadió otro alimento a la lista: “El atún”.

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En una convivencia donde varias personas comparten las mismas provisiones, la administración de la comida puede terminar enfrentando opiniones y hábitos diferentes.

La comida podría convertirse en otro foco de conflictos

Yahir señaló que durante su estancia ganaba únicamente 700 pesos a la quincena (Captura de pantalla )

La propia conversación deja abierta una posibilidad: que la discusión por las provisiones no termine en el pan. Si los alimentos contabilizados comienzan a reducirse antes de las comidas previstas, la tensión podría trasladarse al jamón, los huevos, el atún u otros productos disponibles.

Memo Schutz incluso cuestionó la postura de Yahir con una frase directa: “Sí, pero tampoco puede ser un sargento, güey. ¿Sí me entiendes?”. El comentario puso sobre la mesa el límite entre organizar los recursos y ejercer demasiado control sobre ellos.

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Por ahora, lo único que quedó claro en este intercambio es la posición de Yahir: “No, no, no, no. O sea, que se coman lo que sea”, dijo, antes de insistir en que debe respetarse lo destinado a las tres comidas. El pan, sin embargo, ya abrió una discusión que podría crecer si las reservas continúan siendo tema dentro de la casa.