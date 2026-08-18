¿Televisa vetó a Mariana Echeverría? La conductora responde y aclara el rumor

Mariana Echeverría responde a Gala Montes (Captura de pantalla: IG/marianaecheve)

Guardar

Mariana Echeverría fue cuestionada sobre uno de los rumores que acompañó su ausencia de la televisión: un supuesto veto de Televisa. En declaraciones retomadas del programa De Primera Mano, la conductora fue contundente al negar que la empresa le hubiera cerrado las puertas y aseguró que nunca existió un conflicto que provocara su salida de la pantalla.

“Nunca estuve vetada”, afirmó Echeverría al hablar directamente sobre el tema. La conductora explicó que las versiones comenzaron a circular principalmente en redes sociales y terminaron construyendo una historia que, de acuerdo con su propio testimonio, no correspondía con lo ocurrido detrás de cámaras.

PUBLICIDAD

Su regreso a la televisión es, para Mariana, una muestra de que aquella versión no tenía fundamento. Incluso contó que recibió nuevamente una invitación para participar en el proyecto y que el mensaje que acompañó su regreso fue claro: “Aquí siempre va a ser tu casa”. Para Echeverría, la oportunidad significó volver a la pantalla sin cargar con ningún conflicto pendiente.

Mariana Echeverría niega pleitos dentro de Televisa

Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos que quiso dejar claros fue que nunca tuvo una confrontación con los responsables de la televisora. “Yo nunca me peleé con, ni con Rosa María ni con los directivos de Televisa”, afirmó la conductora.

Mariana también negó haber tenido problemas con los productores. “No me peleé con los productores, no, na-nadie se enojó conmigo, nada”, expresó. De esta manera, descartó que detrás de su ausencia hubiera una disputa profesional que hubiera provocado un veto.

PUBLICIDAD

La conductora atribuyó el origen de las especulaciones a la conversación que se generó en redes sociales. “Todo fue por redes sociales. Se creó un hate a nivel República Mexicana”, explicó. Con ello, rechazó la versión de que hubiera terminado su relación profesional con Televisa después de algún enfrentamiento.

“No, no había veto, no había nada”

Mariana Echeverría aseguró no tener "fomo" por no participar en Me Caigo de Risa IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Echeverría incluso recordó las versiones que circularon sobre una supuesta salida forzada de la empresa. “No, que ya la vetaron y entonces se fue huyendo a León en su camioneta, rápido”, relató al referirse a aquella narrativa.

Su respuesta fue contundente: “No, no había veto, no había nada”. La conductora sostuvo que su ausencia no fue consecuencia de un castigo ni de una decisión de Televisa para impedirle trabajar. Según explicó, su pausa estuvo relacionada con una etapa personal y familiar que coincidió con su alejamiento de la televisión.

PUBLICIDAD

También contó que, cuando llegó el momento de regresar, la propuesta profesional apareció de manera natural. “Me hablan y regreso y así como cualquier otro actriz, act— este, conductora, así, bien padre”, comentó, dejando claro que no percibió un trato distinto por parte de la empresa.

Televisa volvió a abrirle las puertas

(Captura de pantalla YouTube)

Mariana reconoció que durante su pausa comenzó a extrañar el trabajo frente a las cámaras. “Sí, de repente es como: ‘Uy, ya extraño, ya quiero estar ahí’”, contó. Poco después recibió una oportunidad para regresar y aceptó el proyecto.

La conductora aseguró que incluso le plantearon la posibilidad de regresar “por la puerta grande”. “Aquí siempre va a ser tu casa”, recordó que le dijeron. Para Echeverría, ese recibimiento contradice directamente la versión de que hubiera existido un veto.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Mariana, difundidas en Primera Mano, colocan su propia versión frente a las especulaciones que circularon durante su ausencia. “Nunca estuve vetada” y “No, no había veto, no había nada” resumen su postura sobre el tema. Por ahora, la conductora sostiene que su relación con Televisa no terminó en conflicto y que su regreso ocurrió con las puertas abiertas.