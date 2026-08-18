Imelda Tuñón podría pelear la mitad de la herencia del nieto de Maribel Guardia y la cantante interpone amparo (maribelguardia / Instagram)

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Imelda Tuñón puede pelear la mitad de la herencia del nieto de Maribel Guardia, quien interpuso un amparo para reclamar que no fue notificada de su destitución como tutora testamentaria del menor. El amparo busca aclarar las irregularidades del proceso, según confirmó el esposo de la cantante, Marco Chacón, en entrevista para Ventaneando.

Amparo de Maribel Guardia: notificación y proceso judicial

Marco Chacón explicó que el amparo promovido por su esposa no tiene el objetivo de mantenerla en el cargo de tutora, sino que se debe a que nunca fue notificada de manera correcta sobre su destitución.

“Nos enteramos de que se le notificó en un domicilio que no es de ella en Cuernavaca y que no es el que ella había designado”, dijo Chacón al programa Ventaneando. El amparo fue admitido a trámite y esto suspendió temporalmente los efectos de la decisión judicial, pero la juez resolvió no conceder la suspensión definitiva.

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La tutoría en disputa es de tipo sucesoria, por lo que la función principal es proteger los intereses del menor en el proceso de herencia. Chacón subrayó que el cuidado cotidiano del niño corresponde a su madre, Imelda Tuñón. Además, reiteró que no busca seguir como albacea de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, y está a la espera de la decisión del juez sobre la remoción de ese cargo.

Amparo de Maribel Guardia: notificación y proceso judicial Foto: Cuartoscuro

Herencia de Julián Figueroa: dictámenes y disputa

La discusión sobre la herencia de Julián Figueroa se intensificó tras declaraciones de Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Garza, quien afirmó que el testamento que deja como heredero universal a José Julián es falso. “Hay ya tres dictámenes periciales oficiales que dicen que el documento es falso y la firma es falsa”, sostuvo Lozano Gracia.

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Marco Chacón respondió que los peritajes oficiales aún no se han realizado y que, hasta ahora, solo existen dictámenes privados presentados por las partes interesadas. “Si eso fuera verdad, es tan simple como que ya el juez habría resuelto el tema”, puntualizó en Ventaneando.

Chacón remarcó que ni él ni Maribel Guardia tienen interés en la herencia de Julián Figueroa. “De cualquier manera, el testamento deja como heredero universal al niño y en el caso de que se pierda este juicio, por la razón que fuese, quien le pelea la mitad de la herencia al niño es la madre”, afirmó.

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Custodia, denuncias y amparos: cronología del conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia

La disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó a principios de 2025, cuando Guardia denunció a Tuñón por presunta violencia familiar y descuido. Esta denuncia permitió que el menor permaneciera provisionalmente bajo la custodia de Maribel. Posteriormente, las autoridades devolvieron la custodia física a Imelda.

Un juez removió a Maribel de la tutela testamentaria y designó a Addis Tuñón. La defensa de la actriz promovió amparos argumentando fallas en las notificaciones del proceso y solicitó mantenerse de forma provisional en el cargo mientras se resolvía el fondo del asunto.

Custodia, denuncias y amparos: cronología del conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia (IG(/imetunon)

Maribel Guardia acusó públicamente a Imelda de demandar a su propio hijo, mientras que los abogados de ambas partes exigieron aclaraciones financieras en medio de un cruce legal cada vez más hostil. La disputa no solo involucra la custodia del menor, sino también la administración de los bienes heredados.

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Acusaciones y denuncias cruzadas: robo, difamación y violencia

El conflicto escaló a acusaciones de robo y de intento de venta de pertenencias de Maribel Guardia. Imelda Tuñón calificó estas acciones como un acto de rabia tras perder terreno legal y respondió con declaraciones sobre la vida pasada de la actriz.

Los abogados de Imelda confirmaron denuncias penales por daño moral y afectaciones a su reputación e imagen. La defensa de Maribel se declaró lista para responder y desmentir cada uno de los señalamientos.

A la disputa se sumó José Manuel Figueroa, hermano de Julián, quien demandó penalmente a Imelda Tuñón por violencia familiar y mediática, tras acusaciones relativas a supuestas conductas indebidas en el pasado.

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Impacto emocional y entorno personal

Imelda Tuñón ha declarado que enfrenta crisis de ansiedad severas debido a amenazas y presiones en redes sociales derivadas del conflicto. Además, confirmó que mantiene una nueva relación sentimental. Maribel Guardia declaró públicamente que espera que la madre de su nieto “haga una buena elección” por la seguridad del menor.

El proceso judicial continúa sin resolución definitiva sobre la tutoría y la validez del testamento. La disputa mantiene divididas a las familias y bajo la atención pública temas como la custodia, la herencia y la integridad del menor.