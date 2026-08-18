Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés recibirá tributo a su obra en el Festival FICUNAM 16

El director llega a la CDMX con una retrospectiva de su obra, la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM y la presentación de su más reciente película. (Facebook FIC UNAM)

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El cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa será invitado de honor de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM 16), que se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. El festival le entregará la Medalla Filmoteca UNAM y presentará su más reciente largometraje, El samurai y el prisionero, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026.

La Medalla Filmoteca UNAM se otorga desde 1987 a personalidades cuya trayectoria ha enriquecido el patrimonio cinematográfico mundial. Kurosawa se suma a una lista que incluye a Víctor Erice, Mathieu Amalric y Ed Lachman. En la misma edición, la cineasta francesa Julie Delpy también recibirá la distinción, en colaboración con la Embajada de Francia en México y el Instituto Francés de América Latina.

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La medalla, diseñada por el escultor mexicano Lorenzo Rafael, está forjada con un 99.9% de plata pura recuperada durante el proceso de revelado en los laboratorios del archivo fílmico de la UNAM. En su anverso lleva el escudo universitario; en el reverso, el emblema de la Filmoteca.

El director Kiyoshi Kurosawa posa durante una sesión de fotos de la película Kokurojo (El samurai y el prisionero. - Le chateau d'Arioka) presented as part of Cannes Premiere at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 19, 2026. REUTERS/Marko Djurica

Con esta distinción, FICUNAM y la Filmoteca UNAM reconocen más de cuatro décadas de una filmografía que ha transitado entre el terror, el thriller, el drama y la ciencia ficción sin abandonar una preocupación constante por la fragilidad de los vínculos humanos.

Una filmografía que atraviesa géneros

El tributo a Kurosawa incluye una selección de películas que recorre distintas etapas de su carrera. El recorrido arranca con Cure (1997), referente del terror japonés contemporáneo, y continúa con El camino de la serpiente (1998), Carisma (1999), Sesión de espiritismo (2000), Pulse (2001) y Futuro brillante (2003).

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La programación cierra con La mujer del espía (2020), título con el que Kurosawa obtuvo el León de Plata a la Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Esa película condensa los rasgos que definen su cine: la tensión entre lo visible y lo invisible, atmósferas de inquietud sostenida y una relación particular con el espacio y el tiempo.

“El samurai y el prisionero”, su regreso a Cannes

Como parte de su participación en FICUNAM 16, Kurosawa presentará Kokurojo: The Samurai and the Prisoner, su más reciente largometraje. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026 dentro de la sección Cannes Premiere, lo que refuerza la vigencia de un director que sigue generando expectativa en los principales circuitos del cine de autor.

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El festival universitario rinde tributo a más de cuatro décadas de cine que transita entre el terror, el thriller y la ciencia ficción, y presenta el más reciente largometraje del realizador nipón, aplaudido en Cannes 2026. (FICUNAM)

La organización del festival cuenta con la colaboración de la Fundación Japón en México y el apoyo de Kumon y Canon.

La participación de Kurosawa se anuncia semanas después de que el festival confirmara a Julie Delpy como otra de sus invitadas de honor. La cineasta francesa, con dos nominaciones al Óscar como guionista por Antes del atardecer y Antes de la medianoche, también recibirá la Medalla Filmoteca UNAM en una ceremonia vinculada a los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

FICUNAM 16 tendrá además como novedad un evento especial de clausura: un cine concierto con Un chien andalou (1929) y L’Âge d’or (1930), obras de Luis Buñuel acompañadas en vivo por el Ensamble Cine Mudo y percusionistas de la Facultad de Música UNAM. La programación completa, actividades y detalles de la participación de Kurosawa se anunciarán próximamente.

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