Detienen a dos custodios por fuga de reo condenado por homicidio en Chiapas

Dos custodios fueron detenidos tras la fuga de un reo condenado por homicidio calificado en Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos custodios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la fuga de un reo condenado por homicidio calificado, quien escapó durante el traslado del penal de San Cristóbal de las Casas hacia un juzgado, informó Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

El funcionario explicó que la evasión ocurrió durante el fin de semana, cuando el interno identificado como Lorenzo “N” era trasladado desde el centro penitenciario hacia una sede judicial para atender un asunto relacionado con su situación jurídica.

Tras conocerse la fuga, las autoridades estatales activaron un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar al interno y lograr su reaprehensión. La Fiscalía aseguró que las acciones comenzaron desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la evasión.

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“Ya hay un operativo implementado desde el primer momento para lograr su reaprehensión y nuevamente puede enfrentar la justicia”, afirmó Llaven Abarca al referirse al caso.

Dos custodios, bajo investigación por la fuga

Como parte de las primeras diligencias, fueron detenidos Juan “N” y Senaida “N”, dos custodios que estaban encargados de la vigilancia del reo durante el traslado.

Lorenzo “N” escapó cuando era trasladado del penal de San Cristóbal de las Casas hacia un juzgado. REUTERS/Luis Cortes

La Fiscalía estatal busca determinar si los elementos de seguridad incurrieron en alguna omisión o tuvieron participación directa en las circunstancias que permitieron que Lorenzo “N” escapara mientras era llevado al juzgado.

El titular de la FGE señaló que la investigación no se limitará a los dos custodios actualmente detenidos, pues las autoridades también analizan la posible participación de otros agentes de seguridad que pudieran haber intervenido en el traslado o haber tenido alguna responsabilidad en la evasión.

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“Estamos investigando si hubo la participación de más agentes de seguridad para que también se deslinden responsabilidades”, explicó el fiscal.

De esta manera, las investigaciones buscan establecer con precisión cómo se desarrolló el traslado, qué medidas de seguridad fueron implementadas y cuáles fueron las circunstancias que permitieron que el reo condenado por homicidio calificado lograra evadirse.

Llaven Abarca calificó la fuga como “un hecho lamentable” y aseguró que la Fiscalía realizará una investigación a fondo para determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o alguna conducta que pudiera constituir responsabilidad penal o administrativa.

La Fiscalía de Chiapas investiga si otros agentes participaron en la fuga del interno. EFE/Joebeth Terriquez

Mantienen operativo para localizar a Lorenzo “N”

Mientras continúan las investigaciones internas, las corporaciones de seguridad mantienen acciones para localizar a Lorenzo “N”, quien permanece prófugo desde el momento de la evasión.

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El fiscal estatal aseguró que el objetivo de las autoridades es reaprehenderlo lo más pronto posible, para que vuelva a quedar a disposición de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Lorenzo “N” se encontraba privado de la libertad debido a una condena por homicidio calificado, por lo que su fuga generó además medidas de protección para los familiares de la víctima.

Llaven Abarca indicó que se decretaron las medidas de seguridad necesarias para evitar que la evasión represente algún riesgo para la familia de la persona asesinada.

“Sobre todo para la familia de la víctima, para que no tengan ningún riesgo”, puntualizó.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado públicamente la forma exacta en que Lorenzo “N” consiguió escapar, ni ha confirmado si recibió ayuda de otras personas para abandonar la custodia de las autoridades.

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La investigación deberá determinar si la fuga fue consecuencia de una falla en los protocolos de traslado, de una posible omisión de los custodios o de una acción deliberada en la que pudieran estar involucrados otros servidores públicos.

Por ahora, Juan “N” y Senaida “N” permanecen detenidos, mientras continúan las diligencias para establecer su grado de responsabilidad. Paralelamente, las autoridades mantienen el operativo para ubicar al reo y trabajan en la identificación de cualquier otro elemento de seguridad que pudiera haber tenido participación en los hechos.

El fiscal de Chiapas reiteró que la institución buscará esclarecer completamente la evasión y sostuvo que Lorenzo “N” será reaprehendido para que enfrente nuevamente a la justicia.

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