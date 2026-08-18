Fiscalía de Chiapas reporta 720 extranjeros detenidos tras vuelos de deportados de EEUU desde 2025

(Imagen ilustrativa | crédito: Reuters)

Guardar

Desde que comenzaron los vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos hacia Chiapas —en febrero de 2025—, un total de 720 extranjeros han sido detenidos en la entidad, de acuerdo con registros de la Fiscalía General del Estado (FGE). Tapachula concentra la mayor cantidad de casos, con 471, mientras que el narcomenudeo aparece como el delito con más detenciones, con 265.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que entre las personas detenidas recientemente se han identificado casos de extranjeros que habían sido deportados de Estados Unidos apenas dos o tres meses antes de su captura. Según explicó, algunos permanecieron en territorio chiapaneco en lugar de regresar a sus países de origen y posteriormente fueron detenidos por distintos delitos.

PUBLICIDAD

El funcionario mencionó principalmente investigaciones por narcomenudeo, trata de personas y robos, aunque los registros de la Fiscalía corresponden al conjunto de extranjeros detenidos y no establecen que las 720 personas hayan sido previamente deportadas desde Estados Unidos.

Los datos corresponden al periodo entre febrero de 2025 y el 21 de junio de 2026. Después de Tapachula, los municipios con más detenciones son Tuxtla Gutiérrez, con 82 casos; Suchiate, con 47; Tuxtla Chico, con 35, y Huixtla, con 21. Por delito, después del narcomenudeo aparecen desobediencia y resistencia de particulares, con 71 detenciones; robo, con 46; violencia familiar, con 38, y daños, también con 38.

PUBLICIDAD

Por nacionalidad, los hondureños representan el grupo más numeroso, con 206 detenidos, seguidos de los guatemaltecos, con 203; salvadoreños, con 125; venezolanos, con 100, y colombianos, con 92. Del total registrado por la Fiscalía, nueve personas eran adolescentes. Si se amplía el periodo hasta diciembre de 2024, la dependencia reporta 841 extranjeros detenidos en Chiapas hasta el 21 de junio de 2026.

Dos presuntos líderes de pandillas fueron detenidos en Tapachula

Los datos de la Fiscalía se conocen después de la detención en Tapachula de dos presuntos líderes de pandillas salvadoreñas, quienes fueron localizados a partir de una alerta emitida por el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador. Uno de ellos fue identificado como Remberto Ismael “N”, alias Little Man, de 37 años, señalado por las autoridades como presunto líder de la pandilla Barrio 18 y con antecedentes en El Salvador por extorsión y agrupación ilícita.

PUBLICIDAD

En una segunda acción fue detenido Josué “N”, de 28 años, también salvadoreño y señalado como integrante activo y presunto líder de la MS-13. De acuerdo con la Fiscalía, ambos habían sido deportados desde Estados Unidos debido a su historial delictivo y posteriormente fueron ubicados en Chiapas mediante la información proporcionada por las autoridades salvadoreñas. El fiscal aseguró que los dos tenían órdenes de captura en El Salvador y serán enviados a ese país para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

Remberto Ismael “N”, alias Little Man, de 37 años, señalado por las autoridades como presunto líder de la pandilla Barrio 18 y con antecedentes en El Salvador por extorsión y agrupación ilícita. (Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas)

Estos casos llevaron a la Fiscalía estatal a plantear una mayor coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) para conocer con anticipación las listas de personas que serán trasladadas a Chiapas y revisar la información disponible sobre sus antecedentes en los países de origen. La dependencia busca poner especial atención en personas procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala que tengan antecedentes de pandillerismo o registros criminales.

PUBLICIDAD

El fiscal explicó que las autoridades pretenden contar con esa información antes de que los repatriados lleguen a la entidad y establecer mecanismos de seguimiento cuando sea necesario. La estrategia parte de que algunos extranjeros enviados a Chiapas después de ser deportados no continúan hacia sus países de origen y permanecen en territorio estatal, donde posteriormente pueden ser detenidos por algún delito.

También llegan adolescentes mexicanos deportados

El flujo de personas enviadas a Chiapas desde Estados Unidos incluye además a adolescentes mexicanos deportados, un grupo distinto al de los 720 extranjeros detenidos registrados por la Fiscalía. Una fuente oficial citada por El Heraldo de Chiapas señaló que algunos de estos menores tienen entre 12 y 15 años y son principalmente originarios de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Ciudad Juárez.

PUBLICIDAD

La misma fuente estimó que entre 45 y 50 adolescentes mexicanos han sido enviados a Chiapas durante 2026 y señaló que algunos relataron haber sido detenidos en Estados Unidos después de ser utilizados presuntamente para transportar droga, incluso a través de túneles y mediante recorridos a pie. Estos señalamientos corresponden a testimonios proporcionados por los propios adolescentes y no permiten establecer que todos hayan sido procesados o condenados por delitos relacionados con drogas.

El dato corresponde a un grupo diferente al de los extranjeros detenidos por la Fiscalía, debido a que se trata de ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos. La información sobre estos menores tampoco forma parte de los 720 casos registrados por la autoridad estatal entre febrero de 2025 y junio de 2026.

PUBLICIDAD

Ante los casos detectados, la Fiscalía busca fortalecer el intercambio de información con Migración y con autoridades de otros países para conocer quiénes serán enviados a Chiapas antes de su llegada. El objetivo es identificar posibles antecedentes criminales, órdenes de captura o vínculos con pandillas en los países de origen y contar con esa información antes de que las personas permanezcan en territorio chiapaneco.