Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 19,73 pesos mexicanos, lo que representa una variación porcentual de +0,18% respecto al precio de cierre anterior de 19,7 pesos mexicanos, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,26%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,9%.

El euro se ha apreciado frente al peso mexicano durante los últimos dos días, marcando una tendencia positiva. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,59%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,55%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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