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Cynthia Klitbo revela que ronca porque tiene la nariz rota en tres pedazos por violencia de una expareja

La actriz rompió en llanto al revelar que sobrevivió a maltratos por parte de una expareja, incluyendo intentos de estrangulamiento

Cynthia Klitbo
La actriz rompió en llanto al revelar que sobrevivió a maltratos por parte de una expareja, incluyendo intentos de estrangulamiento. (Captura de pantalla YouTube)
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Cynthia Klitbo reveló en La Casa de los Famosos México 2026 que sus ronquidos se deben a una nariz rota en tres pedazos, secuela de la violencia que sufrió a manos de una expareja, y pidió a sus compañeros que dejaran de burlarse de una condición que, según explicó, no puede controlar.

El conflicto estalló tras el cierre del cuarto Ibiza, cuando los habitantes fueron reubicados en otras habitaciones y la convivencia más estrecha sacó a flote las quejas por sus ronquidos.

La actriz hizo la confesión entre lágrimas en el vestidor y a solas, momentos antes de subir a la suite del líder, a donde el público la envió como acompañante de Gema Garoa, quien ganó la prueba de la cuarta semana. Fue en ese espacio de mayor privacidad donde Klitbo abrió uno de los capítulos más oscuros de su vida.

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“Me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz”

“Como ya le comenté a Gema, fui víctima y victimaria de una relación muy fea y a la vez muy pasional. No digo nombres porque la vida todo lo pone en su lugar, todo lo puede perdonar. Me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz y en aquel momento no existía la defensa contra la mujer y además yo estaba muy enamorada. Entonces perdoné”, relató.

La Casa de los Famosos México 2026
Entre lágrimas, Klitbo contó que una expareja la golpeó hasta desfigurarle el ojo, romperle la nariz y estrangularla. (Captura de pantalla YouTube)

La actriz detalló que la violencia escaló hasta situaciones que pusieron su vida en riesgo. “Estuvieron a punto de estrangularme. Mi sobrina fue testigo; gracias a que ella le habló a la patrulla, no estoy muerta”, confesó. Agregó que también tiene várices en el cuello como consecuencia del ahorcamiento.

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Klitbo explicó por qué nunca se operó la nariz pese al daño. “Cuando Verónica y Lucía se la operaron, el público armó un escándalo y no quería cambiar mi cara”, dijo. Reconoció que su otorrinolaringóloga la ha convencido de que la cirugía es necesaria y que tiene previsto realizarla al salir del reality. La nariz, detalló, está rota en tres pedazos.

La revelación llegó semanas después de que los ronquidos desataran uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada. El 10 de agosto, durante el desayuno, Klitbo pidió a sus compañeros especialmente a Ese Pérez que cesaran las burlas. “Les pido un favor, yo sé que ronco. Todos los días me bullean. Es una condición que yo no puedo corregir y siento horrible que todos los días me siguen jodiendo con eso. Tómenlo en cuenta porque si un día miento madres no digan: ‘¿ay, por qué?’”, reclamó.

La petición derivó en una pelea abierta con Aldo Rendón, quien le respondió que dentro de la casa nadie tiene condiciones especiales. El estilista le dijo: “Pues aguanta vara, no ronques”. Klitbo no cedió y el intercambio escaló hasta los insultos frente al resto de los habitantes. Horas después, Rendón se acercó a disculparse. “Te quiero decir que a mí me educó una reina como tú. No soy una mujer y te ofrezco una disculpa por levantarte la voz y herir tus sentimientos”, le dijo con la voz entrecortada.

El conflicto entre Klitbo y Vigna tiene un largo historial
Lo que sus compañeros tomaban como motivo de broma tiene una historia de violencia detrás: Klitbo tiene la nariz fracturada en tres partes. (Captura de pantalla )

La vergüenza que la llevó a ocultar la violencia

La actriz también reveló la presión social que la llevó a callar durante años. “Yo ya era famosa y me sentía muy avergonzada de llegar a una delegación golpeada. Lo que hice fue sacar mi coche para que me pegara un camión del mismo lado del ojo y le dije a mi mamá que me había mordido la boca... obviamente nunca me creyó”, confesó.

Los roces por los ronquidos no se limitaron al enfrentamiento con Aldo Rendón. El influencer Ese Pérez ha vuelto a protagonizar episodios similares en los últimos días. Klitbo lo encaró directamente en la cocina: “Estoy muy enojada contigo, cabr*n. Me bulleas todos los días con la misma mamada”. Pérez terminó disculpándose y aseguró que no volvería a ocurrir.

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